Descubren más de 5 millones de abejas subterráneas bajo un cementerio histórico en Nueva York

Investigadores identificaron en un cementerio de Nueva York una de las mayores concentraciones conocidas de abejas nativas bajo tierra (Bryan Danforth)

Un estudio reciente realizado en el East Lawn Cemetery de Ithaca, Nueva York, reveló la presencia de aproximadamente 5,5 millones de abejas de la especie Andrena regularis en solo 0,6 hectáreas de terreno, según informó el Miami Herald.

Esta cifra, obtenida por un equipo de la Universidad de Cornell encabezado por el profesor de entomología Bryan Danforth, la sitúa entre las mayores concentraciones documentadas de abejas subterráneas en el mundo, lo que subraya la importancia del cementerio para la conservación de polinizadores nativos y la investigación científica.

El hallazgo fue avalado tanto por el prestigioso portal de divulgación científica Scientific American como por el diario universitario Cornell Chronicle, así como por la revista científica Apidologie.

El profesor de entomología lideró el equipo que estimó la sorprendente densidad de abejas en el sitio (Danforth Lab/Cornell University)

Hasta ahora, los estudios previos sobre abejas subterráneas a nivel mundial registraban poblaciones apenas en el rango de cientos de miles.

En cambio, los cálculos realizados por el equipo de Danforth estiman que bajo las tumbas y senderos del cementerio podrían vivir entre 3 y 8 millones de estos insectos, con una media de 5,5 millones. Estos datos consolidan a Ithaca como un enclave de relevancia internacional para la biodiversidad de abejas.

El descubrimiento tuvo como punto de partida la observación de Rachel Fordyce, técnica de laboratorio en Cornell, quien detectó una alta concentración de abejas durante un paseo por el cementerio —fundado en 1878— y recolectó muestras que posteriormente identificó Danforth como ejemplares de Andrena regularis, conocidas como abejas mineras.

A partir de este hallazgo, el equipo implementó una metodología inédita de muestreo, detallada en la revista científica Apidologie.

Millones de ejemplares de Andrena regularis encuentran refugio y condiciones ideales bajo las tumbas de Ithaca (Bryan Danforth)

Un método innovador para calcular poblaciones de abejas subterráneas

Para cuantificar la población de estos insectos, los científicos emplearon trampas de emergencia: pequeñas carpas de malla que cubren menos de un metro cuadrado de suelo y dirigen a las abejas hacia un envase recolector. Esta técnica se aplicó mediante la instalación de 10 trampas entre el 30 de marzo y el 16 de mayo de 2023.

Durante el período de recolección, se capturaron 3.251 ejemplares, pertenecientes a 16 especies diferentes de abejas, moscas y escarabajos. Sin embargo, la especie dominante fue A. regularis. Los investigadores calcularon la densidad de abejas por metro cuadrado y, a partir de ese dato, extrapolaron el total para la superficie que abarca el cementerio, equivalente a 6.000 metros cuadrados.

El trabajo aporta una base de datos actualizada sobre una especie que había sido poco estudiada. Según explicó Steve Hoge, autor principal del estudio, los registros históricos de recolecciones de A. regularis en este lugar se remontan a inicios del siglo XX. El análisis previo más exhaustivo databa de 1978, como documentó el Miami Herald.

La utilización de trampas especiales permitió obtener datos precisos sobre la abundancia de estos polinizadores poco estudiados (Bryan Danforth)

El núcleo de la noticia reside en la identificación, por parte del equipo de la Universidad de Cornell, de una de las mayores concentraciones mundiales de abejas subterráneas bajo el East Lawn Cemetery de Ithaca, con alrededor de 5,5 millones de Andrena regularis detectadas a través del empleo de trampas de emergencia.

El descubrimiento constituye un avance sustancial en el conocimiento de estos polinizadores nativos y aporta pruebas sobre la necesidad de proteger hábitats como este.

Los especialistas advierten que la destrucción de estas áreas —por urbanización o cambios en el uso del suelo— podría causar la pérdida instantánea de millones de individuos esenciales para la polinización de cultivos, ya que estas abejas cumplen un papel irremplazable en la reproducción de ciertas plantas agrícolas y silvestres.

El terreno, fundado en el siglo XIX, se mantiene como un hábitat seguro gracias a la baja intervención humana y la ausencia de pesticidas (Bryan Danforth)

Cementerios: refugios para la biodiversidad y hábitats ideales para abejas nativas

El trabajo del equipo liderado por Danforth remarca que los cementerios antiguos pueden funcionar como santuarios inesperados para la conservación de polinizadores.

El entorno del East Lawn Cemetery resulta especialmente apto para las abejas por la escasa perturbación del suelo y la ausencia de pesticidas.

Además, su proximidad a los Cornell Orchards, a solo medio kilómetro, garantiza el acceso temprano a flores al inicio de la primavera, en coincidencia con la floración de manzanos y otros frutales.

La proximidad de los huertos universitarios provee alimento clave para las abejas durante la floración temprana de la primavera (Google Maps)

Las abejas del género Andrena, a diferencia de las abejas melíferas, llevan una vida solitaria y anidan en túneles subterráneos.

Como subraya el Miami Herald, representan aproximadamente el 75% de las especies de abejas y son imprescindibles para la polinización de cultivos y la salud de los ecosistemas. Pese a su abundancia y función ecológica, su estudio fue marginal.

En diálogo con el Cornell Chronicle, Danforth enfatizó la urgencia de proteger estos enclaves: “Estas poblaciones de abejas subterráneas son inmensas y necesitan protección. Si no preservamos los sitios de anidación y se urbanizan, podríamos perder en un instante a 5,5 millones de polinizadores importantes”.