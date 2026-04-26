Cómo fue el operativo de evacuación rápida a Donald Trump y sus funcionarios de la cena de corresponsales en Washington

Agentes del Servicio Secreto evacuaron a Donald Trump del escenario preparado en el Hotel Washington Hilton tras escucharse disparos durante una gala para los medios de comunicación en la noche del sábado. El presidente calificó el incidente como un ataque perpetrado por un hombre al que calificó como “aspirante a asesino” y “lobo solitario“.

Guardias armados abrieron fuego contra el atacante, quien logró atravesar el control de seguridad y acceder a la entrada del salón de baile del hotel, donde se encontraban Trump, la primera dama Melania Trump, altos funcionarios del gobierno y cientos de invitados.

Al producirse el incidente, los equipos tácticos armados ocuparon posiciones en el escenario donde el mandatario estadounidense había estado sentado durante la cena, antes de ser evacuado.

Varios videos compartidos en redes sociales mostraron la salida de Trump, quien se tropezó en su desalojo, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, por parte del Servicio Secreto. Al titular del Pentágono se lo vio en shock siendo acompañado por fuerzas del orden.

La policía acordonó el Hotel Washington Hilton y helicópteros patrullaron la zona desde el aire. mientras el pánico creía en el salón.

La brecha de seguridad ocurrió tras el discurso de bienvenida y durante la cena, antes de que Trump estuviera programado para hablar. Los funcionarios de la administración Trump fueron evacuados en primer lugar, mientras el desconcierto y la preocupación se extendían entre los asistentes en las mesas.

Mehmet Oz, miembro del gabinete, relató a la prensa que “se oyeron disparos en la planta de arriba” mientras era evacuado rápidamente por el personal de seguridad.

Este video documenta la interrupción de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca. Inicialmente, el presidente Donald Trump y otros invitados aparecen en un salón con mesas redondas y decoración formal. En las siguientes secuencias, personal del Servicio Secreto y seguridad se moviliza rápidamente en el escenario y los alrededores. Los asistentes se levantan y observan la situación. La evacuación del presidente Trump por el Servicio Secreto se produce en respuesta a un aparente tiroteo. El metraje corresponde a la cobertura de un evento público.

“Un hombre asaltó un puesto de control de seguridad armado con varias armas y fue abatido por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto”, afirmó Donald Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca tras el incidente.

El presidente sostuvo que todo indica que el atacante actuó solo y compartió un video donde se observa al agresor corriendo junto a la seguridad mientras los guardias desenfundan sus armas y abren fuego. El sospechoso fue detenido en el lugar.

Trump detalló que un agente recibió un disparo a quemarropa, aunque aparentemente no resultó gravemente herido. Agregó que el lugar de la gala no era especialmente seguro y expresó preocupación por la seguridad presidencial ante repetidos fallos en los protocolos.

Durante la rueda de prensa, Trump relató que al principio pensó que el estruendo era causado por una bandeja que caía, hasta que comprendió que eran disparos, y calificó al atacante como un “aspirante a asesino”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece una rueda de prensa en la Casa Blanca tras un tiroteo ocurrido durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de abril de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)

Trump ya había sido blanco de un intento de asesinato en un mitin en Butler, Pensilvania, en 2024, cuando un atacante disparó varias veces, provocando la muerte de un asistente y hiriendo levemente al presidente en la oreja.

El hotel Washington Hilton, escenario de la gala del sábado, es el mismo lugar donde en 1981 el ex presidente republicano Ronald Reagan sufrió un intento de asesinato. Inicialmente, los organizadores habían informado a los asistentes que la cena continuaría, pero más tarde anunciaron que el evento quedaba pospuesto.