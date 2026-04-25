Le compró una E-moto a su hijo de 14 años y ahora enfrenta cargos por el atropello de un anciano en California

La madre californiana Tommi Jo Mejer enfrenta cargos penales tras permitir que su hijo de catorce años condujera una motocicleta eléctrica sin licencia en Lake Forest (ABC7)

La madre californiana Tommi Jo Mejer, de 50 años, enfrenta cargos penales después de que su hijo de 14 años atropellara a un hombre de 81 años con una motocicleta eléctrica en Lake Forest, California. Según la Fiscalía del Distrito del Condado de Orange, Mejer adquirió el vehículo para su hijo y permitió que lo utilizara de manera ilegal, hechos por los cuales fue detenida el martes en el Lamoreaux Justice Center en Orange.

El incidente ocurrió el mes pasado cuando el adolescente supuestamente realizaba caballitos con la motocicleta eléctrica y embistió al anciano, excombatiente de Vietnam y maestro sustituto, quien permanece en estado crítico en el hospital, de acuerdo con información oficial citada por abc7news.com, canal local de noticias de California.

El fiscal de distrito Todd Spitzer afirmó: “Los padres que compran a sus hijos una E-moto y permiten que la usen ilegalmente están entregando un arma cargada. Estos padres serán procesados. Eso no es una amenaza. Es una promesa”.

Fiscalía responsabiliza legalmente a los padres por delitos cometidos con E-motos

La Fiscalía informó que Mejer había sido advertida previamente por agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Orange sobre los riesgos y posibles consecuencias penales que implicaba que su hijo condujera dicho vehículo sin licencia. Durante una conversación grabada en cámara corporal, la mujer reconoció conocer el uso peligroso que su hijo hacía de la motocicleta eléctrica, que puede alcanzar aproximadamente 96 km/h (60 mph) y que no debería circular en la vía pública en tales condiciones.

La Fiscalía del Distrito del Condado de Orange imputa a Mejer por poner en peligro a un menor, encubrimiento y delitos menores relacionados con la conducción ilegal de E-motos (ABC7)

Entre los cargos presentados contra Tommi Jo Mejer figuran un delito de poner en peligro a un menor, otro de encubrimiento tras un delito, y tres delitos menores: contribuir a la delincuencia de un menor, prestar un vehículo motorizado a una persona sin licencia y proporcionar información falsa a un agente de policía.

Las autoridades recalcaron que la familia ya había sido advertida sobre la ilegalidad y el riesgo de permitir que un menor sin licencia condujera estos vehículos, especialmente después de la adquisición de una moto Surron para el adolescente. La normativa de California exige que el conductor de una bicicleta eléctrica de Clase 3 tenga al menos dieciséis años y posea una licencia válida para motocicleta.

Debate sobre el impacto de las E-motos entre menores

El comunicado de la fiscalía también destacó la dificultad de imputar a adolescentes involucrados en delitos graves. Todd Spitzer subrayó: “La única forma de detener la carnicería que generan las E-Bikes y E-motos en el condado de Orange es responsabilizar a los padres por los delitos que permiten que sus hijos cometan”.

La legislación de California requiere que el conductor de una bicicleta eléctrica de Clase 3 tenga al menos dieciséis años y cuente con licencia válida. (ABC7)

De ser encontrada culpable, Mejer se enfrenta a una pena máxima de seis años y ocho meses en una prisión estatal de California.

Estado de la víctima y avances del proceso judicial

La víctima del atropello es un hombre de 81 años, excombatiente de Vietnam y maestro sustituto, quien resultó gravemente herido tras ser embestido por el adolescente. El hombre permanece en estado crítico en el hospital, según información oficial difundida por el canal local abc7news.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre la identidad de la víctima ni sobre su evolución clínica, más allá de su frágil estado de salud y su condición de veterano de guerra.

El incidente involucró al adolescente atropellando a un hombre de 81 años, excombatiente de Vietnam, quien permanece en estado crítico en el hospital local (ABC7)

En cuanto al proceso judicial contra Tommi Jo Mejer, la Fiscalía del Condado de Orange no ha comunicado una fecha exacta para la sentencia. El caso se encuentra en una fase preliminar, tras la detención de la acusada en el Lamoreaux Justice Center.

La información disponible hasta ahora se centra en los cargos presentados y las declaraciones de la fiscalía, sin una agenda definida para la resolución judicial.