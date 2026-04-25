Pizza City Fest reúne a 40 pizzerías este fin de semana en Los Ángeles: cuál es la programación y cuánto cuesta la entrada

El festival gastronómico se celebra en el Event Deck de LA LIVE, posicionando a Los Ángeles como punto clave en la escena pizzera de Estados Unidos (LA Live)

Los amantes de la pizza encontrarán en Los Ángeles una cita ineludible este fin de semana: Pizza City Fest reúne a 40 pizzerías y convierte a la ciudad en epicentro de la diversidad, con degustaciones ilimitadas. El festival, que se celebra en el Event Deck de LA LIVE, subraya su creciente peso en el mapa gastronómico estadounidense, avalado por la inclusión reciente de locales en los principales rankings y coberturas especializadas.

El evento se extiende sábado y domingo de 13:00 a 17:00, integrando exponentes tradicionales y nuevas propuestas de toda el área metropolitana. La edición 2026 del festival, fundada por el periodista gastronómico Steve Dolinsky, trae una novedad respecto a años anteriores: 11 establecimientos harán su debut, lo que da cuenta del auge de las pizzerías artesanales y el dinamismo culinario en el sur de California.

Los asistentes pueden probar todas las creaciones con una sola entrada, disponible por USD 99 o como pase VIP por USD 199 (LA Live)

El encuentro forma parte de una red de eventos de formato similar en Chicago y Nashville, bajo un sistema de degustaciones ilimitadas para replantear la identidad regional de la pizza, según detalla el tabloide estadounidense New York Post.

Entradas, menú y alcance: Pizza City Fest, punto de encuentro pizzero en Los Ángeles

Durante el fin de semana, Pizza City Fest propone una experiencia única. Los asistentes pueden probar todas las creaciones de los 40 establecimientos participantes con un único boleto, cuyos precios son:

USD 99 por la entrada general

USD 199 para el pase VIP

Tal como reportó el tabloide estadounidense New York Post, el festival se realiza en el Event Deck, en pleno downtown, permitiendo la participación de locales influyentes de Orange County, Inland Empire, San Fernando Valley, Westside y Santa Bárbara.

Entre las novedades, debutan Bub & Grandma’s Pizza (Highland Park), Colossus (Long Beach y San Pedro)—reconocida por el Los Angeles Times y por su uso de 100% masa madre en toda su base—, Bianca Sicilian Trattoria (camión itinerante, Arts District) y Thunderbolt Pizza (Long Beach).

Once pizzerías debutan este año en Pizza City Fest, demostrando el auge de la pizza artesanal y la innovación culinaria en el sur de California (LA Live)

El festival, además, suma propuestas dulces: el sábado, Lei’d Cookies (Culver City) y Uli’s Gelato (Los Ángeles); el domingo se incorporan Wanderlust Creamery y Levain Bakery, en distintas sedes de la ciudad.

Destaca la variedad de estilos jamás reunida hasta ahora en Los Ángeles, donde ningún formato domina el mercado:

Detroit style (con Detroit Pizza Depot )

New York style (presente en Esco’s y Joe’s Pizza )

Pizza neoyorquina tradicional

Estilo napolitano

Tavern-style

Grandma slices

Pizzas experimentales creadas por Bub & Grandma’s

En palabras de los organizadores, el atractivo principal es la “variedad irrestricta de estilos bajo un mismo techo”.

Actividades y programación en vivo para aficionados y expertos

Más allá de las degustaciones, Pizza City Fest ofrece una agenda de actividades en vivo, con la presencia de maestros panaderos y chefs de elite.

Sábado:

14:00: Charla sobre masa a cargo de Nancy Silverton y Aaron Lindell (Quarter Sheets)

15:00: Clase para reposteros domésticos con Thomas McNaughton y Ryan Pollnow (Flour + Water)

Firma de libros de Nancy Silverton

Domingo:

14:00: Clase magistral sobre hornos caseros, dirigida por Daniele Uditi (Pizzana)

15:00: Mesa de discusión sobre la expansión del estilo neoyorquino, moderada por Chris Schauble (KTLA Morning), junto a Esteban Gutierrez, Sean Lango y Vito DeCandia

Aparecen también referentes de la creatividad local, como PiiZaa, camión móvil del Torrance Farmers Market. Su nombre transcribe la pronunciación vietnamita, y su especialidad—una pizza inspirada en el bánh xèo, con cúrcuma, camarón y cerdo—pocas veces se presenta en festivales de ciudades grandes, según consigna el tabloide estadounidense New York Post.

Entre los participantes se encuentran reconocidas panaderías como Colossus, famosa por su uso de 100% masa madre (LA Live)

Locales como Colossus—avalada tanto por el Los Angeles Times como por la prensa nacional y distinguida por su empleo de 100% masa madre en su base—simbolizan el crecimiento de panaderías y pizzerías que desafían los moldes tradicionales y abren nuevas posibilidades de receta.

Diversidad y evolución en la escena pizzera de Los Ángeles

Al contrario de los centros tradicionales donde impera un solo tipo de masa o cobertura, el sur de California presume una oferta poliestilística. El festival lo refleja con recetas neoyorquinas de Prince St. Pizza, reinterpretaciones napolitanas, experimentos contemporáneos y clásicos de la costa oeste.

Según Steve Dolinsky (de acuerdo con el tabloide estadounidense New York Post), esa diversidad es ahora el sello distintivo de la región.

Entre los hitos se encuentra la participación de pizzerías difíciles de categorizar, como Bub & Grandma’s, con su estilo híbrido, y la inclusión de locales de reciente apertura, lo que evidencia el crecimiento sostenido del sector.

Pizza City Fest se realiza sábado y domingo en el Event Deck de LA LIVE en el centro de Los Ángeles. Las entradas están disponibles en el sitio oficial.