Costa Rica

Costa Rica recibe tercer vuelo de migrantes deportados por Estados Unidos

Un tercer grupo de extranjeros llegó a territorio costarricense bajo un acuerdo bilateral con autoridades estadounidenses

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Costa Rica recibe el tercer vuelo de migrantes deportados desde Estados Unidos en el marco de un acuerdo bilateral firmado en marzo de 2025. (EFE/ Jeffrey Arguedas)
Costa Rica recibe el tercer vuelo de migrantes deportados desde Estados Unidos en el marco de un acuerdo bilateral firmado en marzo de 2025. (EFE/ Jeffrey Arguedas)

Las autoridades de Costa Rica recibieron este viernes a 25 migrantes de diversas nacionalidades deportados por Estados Unidos, como parte de un acuerdo bilateral que ya suma tres vuelos similares con destino a territorio costarricense en menos de un mes, según informó EFE. La llegada más reciente refuerza la cooperación entre ambos países en materia migratoria.

De acuerdo con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), el grupo está compuesto íntegramente por adultos, entre los que figuran cinco guatemaltecos, cinco hondureños, cuatro brasileños, tres chinos, tres indios, un ruso, un uzbeko, un turco, un boliviano y un rumano, además de tres costarricenses.

EFE detalló que estos ciudadanos costarricenses se suman a otros ocho que arribaron en el vuelo anterior, la semana pasada, en un proceso que mantiene un ritmo semanal desde la entrada en vigor del acuerdo.

El mecanismo de retornos, firmado el pasado 23 de marzo entre el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y el Gobierno estadounidense, contempla la recepción de hasta 25 deportados por semana que no ostenten ciudadanía estadounidense.

El programa Retorno Voluntario Asistido de la Organización Internacional para las Migraciones ya incluye a 18 participantes de los 47 migrantes recibidos en 2025. (Cortesía: Redes sociales)
El programa Retorno Voluntario Asistido de la Organización Internacional para las Migraciones ya incluye a 18 participantes de los 47 migrantes recibidos en 2025. (Cortesía: Redes sociales)

Las autoridades costarricenses han informado que los migrantes pueden acogerse al programa de Retorno Voluntario Asistido (RVA), gestionado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para facilitar su regreso a los países de origen. Existe la posibilidad de solicitar una estancia regular en Costa Rica bajo categorías humanitarias para quienes así lo deseen.

Datos oficiales citados por EFE indican que, de las 47 personas recibidas hasta la fecha, 18 ya participan en el programa de retorno voluntario, 12 han manifestado su intención de no regresar a sus países y 2 han decidido no acogerse a ninguna de las alternativas ofrecidas. El resto permanece evaluando sus opciones.

Costa Rica garantiza alojamiento y derechos de movilidad a migrantes mientras resuelve su situación

El gobierno costarricense ha dispuesto que los migrantes permanezcan alojados en un hotel cuya ubicación se mantiene confidencial, y ha subrayado que cuentan con derecho a la libre movilidad mientras resuelven su situación.

EFE destacó que este proceso busca garantizar el respeto a los derechos humanos y la protección contra el retorno forzado a territorios donde puedan sufrir persecución o peligro, en línea con los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica.

Primer plano de una camiseta de tela azul claro con el logo azul marino de OIM ONU Migración claramente visible en la parte frontal.
Las autoridades gestionan la recepción de migrantes de al menos diez nacionalidades distintas en vuelos organizados bajo supervisión de la DGME y la OIM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El flujo de vuelos con deportados desde Estados Unidos hacia Costa Rica no es inédito. En 2025, según antecedentes recopilados por EFE, el país centroamericano recibió dos vuelos con un total de 200 migrantes de distintas nacionalidades, entre ellos 16 menores de edad, en el marco de un acuerdo bilateral anterior. Casi la mitad de las personas deportadas ese año optó por regresar voluntariamente a sus países, mientras que otras solicitaron refugio en Costa Rica, abandonaron el centro de acogida o permanecieron allí por decisión propia.

La administración de Chaves ha reiterado que Costa Rica se considera un socio estratégico de Estados Unidos en la región y que el Memorando de Entendimiento firmado el pasado marzo busca fortalecer la cooperación migratoria bajo estándares de protección internacional.

El acuerdo estipula la llegada de grupos reducidos, con seguimiento por parte de la DGME y la OIM, y garantiza el acceso a información, asistencia y alternativas legales.

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