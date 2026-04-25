Panamá: El presidente Mulino consolida respaldo al Plan Nacional de Agua en Azuero

El presidente José Raúl Mulino refuerza el respaldo al Plan Nacional de Agua, priorizando soluciones en la región de Azuero para mitigar la crisis hídrica. (Foto de archivo)

El presidente José Raúl Mulino reforzó su respaldo al Plan Nacional de Agua, con énfasis prioritario en la región de Azuero, al encabezar el Consejo de Gabinete Ampliado en La Villa de Los Santos. La intervención ha permitido mitigar la crisis de acceso al agua potable mediante la habilitación y perforación de pozos, así como la actualización de plantas potabilizadoras, lo que representa un avance clave en el abastecimiento para comunidades que llevan décadas sin servicio regular, según informó el medio estatal panameño.

Durante la sesión, Antonio Manuel Tercero González —director designado del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacional (Idaan)— especificó que en la provincia de Los Santos se han rehabilitado 36 pozos y perforado 8 adicionales, atendiendo a la necesidad urgente de provisión, ya que el agua de la planta potabilizadora local permanece no apta para consumo humano. Esta iniciativa ha permitido inyectar a la red de Las Tablas unos 604 mil galones diarios; en Los Santos, 367.200 galones; en Guararé, 252 mil galones, y en Pedasí, 230 mil galones por día, generando suministro para miles de familias que antes carecían del recurso, de acuerdo con el informe citado por el medio estatal.

Al exponer los progresos del Plan Nacional de Agua, Tercero González comunicó que, en apenas treinta y siete días, han sido habilitados y perforados cincuenta y ocho pozos en las provincias de Herrera y Los Santos. Este ritmo de trabajo refleja el mandato directo del presidente Mulino de coordinar esfuerzos interinstitucionales para responder “con contundencia y rapidez” a la problemática histórica de la región. El funcionario añadió que se están ejecutando intervenciones similares en el área de Los Algarrobos, en Chiriquí, y en el Centro de Rehabilitación Femenino, mostrando el carácter nacional del plan.

El plan presentado por Tercero González tiene una proyección que abarca todas las provincias del país, focalizando las acciones en comunidades apartadas donde la cobertura tradicional es inexistente o deficiente. El funcionario explicó, durante el gabinete, que el uso de pozos constituye una medida transitoria mientras se logra que la planta potabilizadora Rufina Alfaro pueda abastecer completamente a los habitantes de la provincia.

El Plan Nacional de Agua se expande con cincuenta y ocho pozos habilitados en solo treinta y siete días en Herrera y Los Santos, mostrando alta urgencia estatal. (Foto de cortesía)

El propio Tercero González puntualizó: “Hemos rehabilitado cincuenta y ocho pozos en treinta y siete días tanto en la provincia de Herrera como en la provincia de Los Santos”, un indicador de la emergencia hídrica y la urgencia de la respuesta estatal. Además, el trabajo se ha extendido a Atalaya, en Veraguas, donde nuevas cuadrillas del Idaan están asignadas para instalar infraestructura que permita incrementar la oferta de agua en esa y otras zonas, como Coclé y distintas áreas rurales.

Durante la sesión, el presidente Mulino resaltó la experiencia administrativa de Antonio Manuel Tercero González, quien ocupará el puesto de director del Idaan tras ser ratificado por la Asamblea Nacional, respaldo que el mandatario espera se concrete en el corto plazo. Mulino defendió su criterio de selección con la frase: “Yo ando con la gente que trabaja, no con las botellas que acostumbran a pegarse a un presidente…”, y reiteró que busca resultados efectivos en la gestión hídrica nacional.

Tercero González expresó el carácter sensible que atribuye a la función: “El presidente ha confiado en mi persona para dirigir la institución más sensible en este momento del país, pero siempre debemos respetar el debido proceso, puesto que necesitamos pasar a la asamblea para la ratificación”, declaró al medio estatal panameño. El director designado subrayó además los desafíos administrativos del Idaan, identificando tres ejes estratégicos para la gestión: técnico, financiero y legal, y solicitó apoyo institucional para transformar el servicio público del agua.

En relación con la calidad del agua en la cuenca del río Daville, el ministro de Ambiente informó que ya presenta estándares aceptables, y solo resta su potabilización para permitir el consumo humano seguro. Tercero González detalló que la verificación final involucra a varias instituciones: el Ministerio de Ambiente (Mi Ambiente) realiza muestreos en la cuenca; el Idaan, en la planta; y, finalmente, el Ministerio de Salud, en los puntos de distribución. Este proceso conjunto garantizará la seguridad del suministro cuando la planta Rufina Alfaro esté plenamente operativa.

La planta potabilizadora local de Los Santos permanece no apta, por lo que el uso de pozos es una solución transitoria hasta lograr el abastecimiento total. (Foto de cortesía)

Ante las consultas sobre la modernización y expansión de las plantas potabilizadoras a nivel nacional, González aclaró: “Yo considero que no están paralizadas. Lo que están es en el trámite de las contrataciones. En su momento, después de la ratificación, entraremos al detalle con la renovación de las plantas, rehabilitación o la ampliación de cualquiera planta,” según la sesión publicada por el medio estatal.

Finalmente, en cuanto a la cooperación interinstitucional, se destacó la reciente articulación entre los ministros de Desarrollo Agropecuario y de Salud para implementar buenas prácticas en las cuencas, especialmente entre los productores de cerdos, con el objetivo de asegurar el uso sostenible y la calidad de los recursos hídricos a corto, mediano y largo plazo.