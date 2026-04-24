Copa Mundial de Fútbol 2026: butacas de lujo en el MetLife Stadium dispararon la reventa histórica

El mercado secundario de la FIFA exhibe asientos para la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium a casi USD 2,3 millones cada uno.

Cuatro asientos ubicados detrás de un arco en el MetLife Stadium de East Rutherford surgieron en el mercado secundario oficial de la FIFA con un precio de USD 2.299.998,85 por unidad.

El nuevo valor corresponde a entradas para la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, programada para el 19 de julio en el estadio de East Rutherford.

Más allá del monto solicitado, la entidad rectora detalló a Telemundo 51, el canal hispano de noticias en Estados Unidos, que estos precios los fijan los revendedores y no la propia organización.

Cuatro asientos ubicados detrás de un arco en el MetLife Stadium de East Rutherford surgieron en el mercado secundario oficial de la FIFA con un precio de USD 2.299.998,85 por unidad.. (REUTERS/Bing Guan)

La estructura tarifaria del mercado secundario contempla un cargo de comisión del 15% tanto al comprador como al vendedor, precisó la FIFA en declaraciones al mismo medio. La federación explicó que este sistema busca alinearse con las prácticas estándar del mercado para grandes eventos en Norteamérica.

Según puntualizó: “Las comisiones aplicables por facilitar la reventa están alineadas con los estándares de la industria en los sectores deportivos y de entretenimiento de Norteamérica.

El enfoque de venta de entradas con precios variables de la FIFA se alinea con las tendencias de la industria en diversos sectores deportivos y de entretenimiento, donde se realizan adaptaciones de precios para optimizar las ventas y la asistencia y garantizar un valor de mercado justo para los eventos”.

A qué asientos corresponden los precios multimillonarios

Las entradas con precios multimillonarios corresponden a asientos en la grada baja, específicamente en el bloque 124, fila 45, asientos 33 a 36, situados detrás de una de las porterías, informó Telemundo 51.

Otros boletos del mercado secundario muestran también diferencias notables: un asiento de pasillo en el bloque 146, fila 32, anunciado como “estándar de fácil acceso”, tiene un valor de USD 207.000; en el sector superior, un asiento de categoría 2 en la última fila del tercer nivel se cotiza a USD 138.000 en el bloque 310, fila 26. De acuerdo con la misma fuente, apenas unos lugares más allá, otro asiento aparece a USD 23.000.

El umbral inferior en reventa para la final alcanza los USD 10.923,85 por cuatro asientos ubicados cerca de la parte superior de la grada alta tras la portería, detalló Telemundo 51.

Ante el cuestionamiento sobre los precios elevados, la FIFA afirmó que el mercado de reventa surgió para optimizar las ventas y la asistencia y, al definirse en función de la demanda, los precios extremos responden a las características habituales de eventos de gran magnitud.

Entradas para partidos clave de la fase de grupos del Mundial 2026 oscilan entre USD 1.345 y USD 4.105 en la plataforma oficial de FIFA. (Wikipedia)

Las entradas en venta directa mantienen cifras de cinco dígitos

En su canal de venta directa, la FIFA añadió este miércoles nuevos bloques de tickets. Las entradas a la final mantenían un precio de USD 10.990 por asiento. Para la semifinal del 14 de julio en Arlington, Texas, se ofrecieron boletos a USD 11.130, mientras que para la semifinal del 15 de julio en Atlanta los precios eran de USD 9.660 y USD 4.360, dependiendo de la ubicación.

Las entradas para partidos clave de la fase de grupos, como el debut de Estados Unidos contra Paraguay el 12 de junio en Inglewood, California, presentaban rangos de USD 4.105, 2.735, 2.330 y 1.940.

El siguiente encuentro de Estados Unidos frente a Australia en Seattle, el 19 de junio, tenía entradas a partir de USD 2.715; y el cierre del grupo ante Turquía el 25 de junio en Inglewood costaba USD 2.970 y 1.345. Para Canadá, su debut ante Bosnia y Herzegovina el 12 de junio en Toronto se cotizaba en USD 3.360, 2.240, 1.645 y 980.

Ausencia de boletos para el partido inaugural y valores en rondas definitivas

Telemundo 51 constató que no había entradas disponibles para el partido inicial del 11 de junio entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México según el sitio oficial de la FIFA.

Para los cuartos de final, el precio oscilaba entre USD 1.610 y USD 5.730 dependiendo de la sede y la fila: Foxborough (9 de julio, USD 4.200 y 1.610), Inglewood (10 de julio, USD 5.730), Miami Gardens (11 de julio, USD 4.770 y 1.815) y Kansas City (11 de julio, USD 4.080).

Para el partido por el tercer puesto, programado en Miami Gardens el 18 de julio, el precio también superaba los USD 1.000.

La FIFA subrayó en su respuesta a Telemundo 51 que los ingresos generados por la venta de entradas “son reinvertidos entre sus 211 miembros con el objetivo de fomentar el desarrollo del fútbol”.