Nueva York concentra la mayor población expuesta a inundaciones en Estados Unidos, según un estudio

Nueva York lidera el ranking de ciudades de Estados Unidos con mayor población expuesta al riesgo de inundaciones, según ScienceAdvances (REUTERS/Bing Guan)

Un análisis publicado por la revista científica ScienceAdvances posiciona a Nueva York como la ciudad costera de Estados Unidos con la mayor cantidad de habitantes expuestos al riesgo de inundaciones.

De acuerdo con el estudio, 4,75 millones de personas viven actualmente en las zonas clasificadas con los dos niveles más altos de riesgo de inundación, una cifra que supera ampliamente la de cualquier otra gran urbe estadounidense analizada.

El informe también estima que el avance del cambio climático y el consecuente aumento del nivel del mar podrían afectar a más de 200.000 edificios, incrementando no solo el riesgo humano sino el impacto económico y social en la ciudad.

El grupo internacional de científicos que lideró la investigación recurrió a registros históricos proporcionados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), una agencia federal de Estados Unidos, además de modelos climáticos y cartografía detallada de la región.

La combinación de estos elementos permitió identificar a Nueva York como un caso excepcional en términos de vulnerabilidad hidrológica. Los autores calificaron esta información como un “llamado de atención”.

La publicación subraya que la probabilidad de inundaciones graves en Nueva York ha dejado de ser un fenómeno aislado y se ha transformado en un problema recurrente, según concluye el informe.

Los expertos en hidrología y cambio climático consultados por la revista científica ScienceAdvances advierten: “La pregunta ya no es si ocurrirá una inundación de gran magnitud, sino cuándo sucederá”, en referencia al efecto combinado del aumento del nivel del mar y la intensificación de lluvias extremas por la acción humana.

En el contexto nacional, Nueva York destaca no solo por la magnitud de su población vulnerable, sino por la concentración de infraestructura crítica —puentes, hospitales, subtes— ubicada en áreas de alta exposición.

Los resultados del estudio indican que el riesgo para la ciudad es de una escala que la convierte en un caso único en Estados Unidos, lo que aumenta la urgencia de implementar soluciones a largo plazo.

La importancia de este hallazgo no se limita a la ciudad, sino que además alerta sobre la necesidad de replantear los modelos tradicionales de prevención y respuesta frente a emergencias climáticas en toda la costa este de Estados Unidos.

Las autoridades locales y federales han sido instadas a considerar estrategias que trasciendan la mera construcción de barreras físicas.

Estrategias de adaptación para una ciudad vulnerable al agua

Las nuevas estrategias de adaptación en Nueva York incluyen restauración de humedales y creación de soluciones ecológicas para enfrentar las inundaciones (REUTERS/Jeenah Moon)

Ante estos datos, la administración de Nueva York ha comenzado a revisar sus políticas de protección contra inundaciones, dejando atrás la exclusividad de grandes obras de ingeniería civil, como diques y presas, que han sido la respuesta histórica.

Los investigadores mencionados por ScienceAdvances enfatizan que estas infraestructuras, aunque necesarias, resultan insuficientes para el escenario futuro planteado por los modelos climáticos.

La nueva corriente de pensamiento apuesta por intervenciones de tipo ecológico y soluciones basadas en la naturaleza. Entre las propuestas más destacadas se incluyen la restauración de humedales, la creación de jardines pluviales y el fortalecimiento de ecosistemas costeros nativos, capaces de absorber y disipar el exceso de agua durante marejadas ciclónicas.

Estas medidas, subrayan los especialistas, no solo ofrecen protección, sino que también contribuyen a la calidad ambiental urbana y la biodiversidad.

El informe también resalta la importancia de la planificación urbana preventiva. Urbanistas y autoridades de Nueva York han empezado a integrar los datos del estudio en la toma de decisiones sobre la expansión de la ciudad, priorizando el desarrollo en zonas menos expuestas y restringiendo el crecimiento en áreas identificadas como de alto riesgo.

El objetivo es evitar que futuras inversiones inmobiliarias aumenten la vulnerabilidad general.

También se ha intensificado la coordinación entre organismos gubernamentales y de emergencia. La creación de protocolos conjuntos y la actualización de los planes de evacuación forman parte de una estrategia integrada destinada a proteger a una población que, según el estudio, podría enfrentarse a escenarios de desastre más frecuentes e intensos en los próximos años.

El papel de la infraestructura crítica y el desafío ambiental

La infraestructura crítica de la ciudad, como hospitales y transporte, se ubica en áreas costeras de alta exposición al riesgo de desastre climático

La concentración de infraestructura crítica en zonas costeras —incluidos hospitales, centrales eléctricas y sistemas de transporte— amplifica el potencial de daño ante una inundación grave.

Según el informe de ScienceAdvances, la vulnerabilidad de estos activos estratégicos obliga a repensar los planes de contingencia y a asignar recursos para su adaptación y protección inmediata.

Los científicos advierten que el tamaño del reto exige una inversión sostenida y una visión a largo plazo.

El costo de la inacción podría superar con creces al de las medidas preventivas, no solo en términos económicos, sino también en vidas humanas y cohesión social. Por ello, la gestión ambiental y la resiliencia climática se han situado en el centro de la agenda de Nueva York.

En este marco, las experiencias y soluciones desarrolladas en Nueva York podrían servir de referencia para otras ciudades costeras que enfrentan amenazas similares en todo el mundo.

La publicación de ScienceAdvances subraya que el riesgo de inundaciones en Nueva York actualmente es el más alto de Estados Unidos y que solo una transformación de fondo —que combine infraestructura, gestión ambiental y participación ciudadana— permitirá enfrentar los efectos del cambio climático sobre la mayor ciudad costera del país.