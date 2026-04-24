Nicaragua

El ingreso por persona en Nicaragua se mantiene como el más bajo de Centroamérica

La investigación del Cetcam, divulgada en Costa Rica, revela que el crecimiento económico sostenido en Nicaragua no ha derivado en una mejora significativa del bienestar de su población, ni en un aumento del poder de compra

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Infografía que muestra el ingreso per cápita en Centroamérica, destacando que Nicaragua tiene el más bajo con $2,953 y una comparación regional.
Infografía detalla que Nicaragua posee el ingreso per cápita más bajo de Centroamérica y su salario mínimo no cubre ni la mitad del costo de la canasta básica, contrastando con la prosperidad de Panamá y Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El producto interior bruto per cápita en Nicaragua sigue siendo el más bajo de Centroamérica, un dato que evidencia la brecha de bienestar económico en la región pese a cinco años consecutivos de crecimiento del PIB, según el informe presentado por el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, tanque de pensamiento regional (Cetcam), divulgado en Costa Rica este jueves.

El análisis, elaborado por Marco Aurelio Peña, economista nicaragüense exiliado, subraya que el incremento macroeconómico del país no se traduce en una mejora del nivel de vida para la mayoría de su población.

Además, la mayoría de los nicaragüenses no logra cubrir la mitad del costo de la canasta básica con el salario mínimo promedio, el más bajo de la subregión, como explicó Peña a la agencia EFE.

El estudio de Peña, titulado Economía del malestar: Malestar económico y entorno institucional deficiente en el contexto autocrático en Nicaragua (2023–2025), incorpora cifras comparativas: la proyección para 2025 indica que el ingreso por habitante en Nicaragua será 6.7 veces inferior al de Panamá y 1.2 veces por debajo del de Honduras, país con la segunda posición más baja del istmo.

Esta desventaja se confirma con el registro actualizado: Nicaragua presentó un ingreso por habitante de $2,953, cifra que se encuentra muy lejos del de Panamá ($19,802) y Costa Rica ($19,104), países líderes de la región.

FOTO DE ARCHIVO. Entre las razones que explican la brecha está el impacto de las remesas familiares, que representan un 26,6 % del PIB de Nicaragua, según expone Peña en el estudio citado por EFE. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO. Entre las razones que explican la brecha está el impacto de las remesas familiares, que representan un 26,6 % del PIB de Nicaragua, según expone Peña en el estudio citado por EFE. REUTERS/Luisa González

PIB per cápita de Nicaragua y dependencia de las remesas

El informe difundido por EFE sustenta su diagnóstico utilizando datos oficiales de cada país centroamericano. Después de los niveles de Panamá y Costa Rica, figuran Guatemala, con un PIB per cápita de $6,478, seguido de El Salvador con $5,744 y Honduras con $3,637. Nicaragua cierra la lista con el ingreso medio por habitante más bajo, lo que refleja una baja productividad total, incluso siendo el país más extenso del istmo y con abundantes recursos naturales.

El crecimiento de la economía nicaragüense fue del 4.9 % en 2025 respecto de 2024, conforme a los datos del Banco Central de Nicaragua, y representó el quinto año consecutivo de incremento tras tres años previos de contracción. Peña califica este proceso de “la macroeconomía del espejismo”: aunque los índices nacionales mejoran, la estabilidad no llega a sentirse en la vida cotidiana de la población.

Entre las razones que explican la brecha está el impacto de las remesas familiares, que representan un 26.6 % del PIB de Nicaragua, según expone Peña en el estudio citado por EFE. Estas transferencias financieras han sido definidas como el “salvavidas” de muchos hogares nicaragüenses, al ser fundamentales para la subsistencia ante el insuficiente ingreso laboral.

Peña resume el desencuentro entre cifras globales y economía cotidiana en la siguiente frase difundida por EFE: “La radiografía macroeconómica se percibe irreal cuando se la contrasta con las realidades económicas de las personas y las comunidades”. Para sectores como la productora agrícola, el trabajador informal, pequeños emprendedores o profesionales independientes, la estabilidad macroeconómica tiene escasos efectos frente a la pérdida de valor real del córdoba, la moneda nacional, y la erosión constante del poder adquisitivo.

Banco Central de Nicaragua
Banco Central de Nicaragua

Pronóstico oficial y contexto regional

La autoridad monetaria de Nicaragua, el Banco Central de Nicaragua, ha mantenido sin cambios su previsión de crecimiento económico para 2026, ubicándolo en un rango de 3.5 % a 4.5 %, incluso ante “incertidumbre asociada a la coyuntura geopolítica y comercial”, según precisa el informe reproducido por EFE.

La combinación de baja renta per cápita, dependencia estructural de las remesas y salarios mínimos que no cubren el costo de la vida coloca a Nicaragua en una situación de vulnerabilidad económica dentro del contexto centroamericano, a pesar de los signos de recuperación en los grandes agregados macroeconómicos.

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