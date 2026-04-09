Estados Unidos

Estados Unidos impulsa la conservación de sinagogas rurales

Líderes y organizaciones impulsan acciones concretas para mantener vivas las tradiciones y fortalecer la cohesión social en regiones afectadas por la hostilidad y el aislamiento

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Vista exterior de la sinagoga Beth Israel, edificio de ladrillo con un letrero blanco en primer plano. Dos mujeres caminan por la acera al lado
El Center for Small Town Jewish Life lidera la preservación de sinagogas rurales en Estados Unidos para mantener la vida judía fuera de las grandes ciudades. (AP)

La preservación de sinagogas rurales en Estados Unidos avanza con renovada intensidad tras la culminación de la Pascua judía este año. Al frente de esta iniciativa se encuentra la rabino Rachel Isaacs y el Center for Small Town Jewish Life del Colby College, quienes impulsan una red de apoyo comunitario desde Maine hasta Montana para sostener y revitalizar congregaciones alejadas de los grandes núcleos urbanos.

Estas acciones responden tanto al descenso de sinagogas en zonas rurales —que ha alcanzado cerca de un 20 % menos respecto a 1990 según datos de la profesora Alanna E. Cooper, profesora de historia judía en Case Western Reserve University— como al incremento del antisemitismo en la última década.

Vista frontal de la Sinagoga Beth Israel, un edificio de ladrillo con un pórtico blanco de columnas y puertas dobles, rodeado de arbustos y árboles
El programa Makom impulsa la mentoría de rabinos en comunidades pequeñas, fortaleciendo el liderazgo religioso y la resiliencia local. (AP)

Esta tendencia de hostilidad, que se ha disparado en casi un 900% en incidentes antisemitas entre 2014 y 2024 y afecta especialmente a estados predominantemente rurales como Maine, New Hampshire y Wyoming, según la Anti-Defamation League, organización estadounidense de derechos civiles, ha convertido los esfuerzos del centro en una estrategia de supervivencia y cohesión para el judaísmo estadounidense, según informó The Associated Press.

Solo un 2,4 % de los estadounidenses se identifica como judío y, de ese grupo, aproximadamente 1 de cada 8 reside fuera de las grandes ciudades, de acuerdo con los datos citados por The Associated Press. La labor del Center for Small Town Jewish Life no solo apunta a la preservación de estos espacios religiosos, sino también a la creación de comunidades cohesionadas, adaptando los modelos de liderazgo y acompañamiento a la realidad demográfica y geográfica de estas pequeñas poblaciones.

El alcance nacional de una apuesta por la vitalidad judía rural

El Center for Small Town Jewish Life nació hace una década en el campus de Colby College, en Waterville, Maine, con el mandato de auxiliar congregaciones remotas. Actualmente, ejecuta programas de fortalecimiento en más de 60 comunidades distribuidas en 22 estados del país.

Beth Israel, la sinagoga de Waterville dirigida por Isaacs, representa el único centro judío en un radio de 32 kilómetros, y su número de asociados se ha cuadruplicado en los últimos quince años. La experiencia de Beth Israel actúa como un laboratorio viviente de la estrategia del centro.

Una mujer (Rachel Isaacs) sazona pollo crudo en bandejas de aluminio, con otras dos mujeres preparando comida en una cocina
La sinagoga Beth Israel de Waterville, Maine, ha cuadruplicado su membresía en quince años y representa un modelo de resistencia comunitaria. (AP)

El despliegue del centro se produce en un contexto de urbanización sostenida de la población judía estadounidense: históricamente, la mayoría de migrantes judíos se radicó en grandes ciudades, desplazando la vida comunitaria rural a un segundo plano. El acompañamiento a sinagogas periféricas como la congregación en Helena, Montana, ha permitido, según Rebecca Stanfel, directora ejecutiva del Montana Jewish Project, “reunir a la pequeña comunidad judía del estado”.

Stanfel indicó a The Associated Press el carácter imprescindible del apoyo de voluntarios para organizar festividades como el Seder o las Altas Fiestas, fenómeno compartido por numerosos grupos de fe en regiones apartadas.

Hombre con boina y barba ajusta una tela azul sobre mesa redonda. Al fondo, pared con Estrella de David y muchas firmas manuscritas
Solo el 2,4 % de los estadounidenses se identifica como judío, y uno de cada ocho vive en áreas alejadas de los grandes centros urbanos. (AP)

El centro estructura su aporte en tres grandes estrategias. La primera es Makom, un programa de mentoría de dos años para rabinos que recién inician su labor en comunidades rurales, pensado para fortalecer su liderazgo personal y comunitario.

La segunda consiste en la formación de líderes laicos capaces de dirigir la oración y sostener las dinámicas cuando la comunidad no dispone de un rabino a tiempo completo. La tercera apuesta por la capacitación en gobernanza para presidentes y juntas directivas de sinagogas, orientada a garantizar la gestión eficaz de estas instituciones pequeñas.

Espacios de comunidad y resistencia frente al antisemitismo

La preocupación por la seguridad y permanencia de la vida judía rural se intensificó luego de que la Anti-Defamation League reportó el mencionado salto del 900 % en incidentes antisemitas en Estados Unidos entre 2014 y 2024, cifra citada por The Associated Press en su cobertura. Este aumento de hostilidad ha impactado con especial crudeza a estados rurales, donde las sinagogas deben innovar para sobrevivir y resistir.

Imagen de una intersección con la señal de la Sinagoga Beth Israel, una señal de "STOP", una señal de paso peatonal y semáforos con luces rojas
El antisemitismo en Estados Unidos crece un 900 % en la última década, con impacto severo en regiones rurales según la Anti-Defamation League. (AP)

Para Isaacs, la misión trasciende la preservación edilicia de las sinagogas. Sostiene que “la vida judía rural es importante tanto para el pueblo judío como para las zonas rurales de Estados Unidos. Estas personas merecen ser servidas y acompañadas”. Insiste además en que la expansión de redes robustas permite que “más judíos experimenten alegría, encuentren fortaleza y cultiven conexiones con otras comunidades dentro y fuera del país”.

Rabinos como Lisa Rappaport, quien dirige la Congregación Beth Israel en Chico, California, y participó en el programa Makom, relataron a The Associated Press la complejidad y belleza de liderar la única sinagoga local: “Nos hemos sentido validados como rabinos en pequeñas comunidades. Nuestro trabajo es tan importante como el de los colegas en grandes centros urbanos”.

El lazo comunitario encuentra refuerzo en el compromiso de voluntarios y miembros. En Waterville, el legado familiar marca la cotidianidad de la sinagoga. Jeff Lovitz, miembro activo desde la década de los años 70, recuerda la asistencia de sus hijos a la escuela hebrea y afirma: “Es importante contar con una comunidad judía en Waterville”.

Impacto y reproducción de modelos comunitarios

Desde Maine hasta Texas, el impacto del Center for Small Town Jewish Life se ha manifestado en la revitalización de congregaciones dispersas, refuerzo de liderazgos emergentes y establecimiento de lazos interestatales.

Al referirse a la persistencia de estos espacios, Isaacs recalca que su objetivo principal consiste en dotar de cohesión al judaísmo rural frente a la fragmentación y el desplazamiento demográfico.

Beth Israel, fundada en 1902, permanece como un ejemplo histórico de resiliencia religiosa y comunitaria. Las celebraciones recientes de Pascua lograron congregar a unas 100 personas, desde estudiantes universitarios hasta jubilados, en el mismo recinto donde generaciones anteriores preservaron rituales y memoria colectivas.

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