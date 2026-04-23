Sylvester Stallone y un accidente casi trágico: la historia detrás de su cruzada contra las armas reales en Hollywood

Sylvester Stallone alerta sobre los riesgos de armas reales en los rodajes tras un accidente en Los Indestructibles

Durante el rodaje de Los Indestructibles, Sylvester Stallone vivió un incidente grave con un arma de fuego, lo que lo llevó a exigir cambios en la industria cinematográfica y a promover alternativas más seguras para las filmaciones.

El actor estadounidense relató a The Hollywood Reporter que una pistola se disparó sola en su funda, a escasos centímetros de su pierna, hecho que reavivó el debate sobre la seguridad en los sets y la pertinencia de emplear armamento real en producciones audiovisuales.

El accidente y la posición de Stallone

Stallone, protagonista y productor de la saga, reveló que el accidente ocurrió durante la grabación de la primera entrega de Los Indestructibles.

Stallone detalla que una pistola se disparó sola cerca de su pierna durante la primera entrega de Los Indestructibles

Según su testimonio, nunca antes había hablado públicamente sobre este suceso: la pistola se activó sin previo aviso y el disparo, dirigido hacia su pierna, no lo alcanzó por azar.

El actor remarcó que estuvo a punto de perder un dedo o de sufrir una herida grave, lo que lo llevó a reflexionar sobre los riesgos reales que enfrentan actores y técnicos al manipular armas de fuego en los rodajes.

El intérprete destacó que este episodio marcó su postura actual, basada en la necesidad de eliminar el uso de armas reales en las producciones. Insistió en que la exposición al peligro no se justifica, especialmente cuando existen alternativas tecnológicas que ofrecen resultados igual de efectivos y mucho más seguros.

Alternativas y experiencias técnicas

Stallone destaca que los efectos especiales y herramientas digitales pueden sustituir con realismo el uso de armas auténticas

Durante la entrevista, Stallone subrayó que, gracias a los efectos especiales y las herramientas digitales, es posible recrear tiroteos con realismo sin exponer a nadie a situaciones de riesgo. Afirmó que “nadie ha disparado más cartuchos de fogueo” que él en la industria y que, en el “siglo XXI”, el empleo de armamento auténtico carece de sentido.

Como ejemplo, citó una escena de Rambo IV donde disparó una ametralladora calibre .50 cargada con cartuchos de fogueo a un maniquí de 90 kilos de carne; el impacto destrozó el maniquí y cortó árboles de bambú, demostrando que incluso la utilería puede ser peligrosa.

La experiencia acumulada durante décadas de rodajes exigentes, en los que Stallone realizó personalmente muchas de sus escenas de acción, refuerza su conocimiento de los riesgos asociados a la manipulación de armas, sean reales o de utilería. Por ello, sostiene que la industria debe evolucionar y adoptar tecnologías que prioricen la seguridad de los equipos y el elenco.

El contexto de seguridad en Hollywood

El debate sobre la seguridad se intensificó mundialmente tras el accidente mortal en el set de Rust, impulsando revisiones y mayores capacitaciones en Hollywood (EFE)

El debate sobre la seguridad en los sets de filmación se intensificó tras el accidente mortal en el set de Rust, donde falleció la directora de fotografía Halyna Hutchins.

Este hecho, ampliamente cubierto por medios internacionales, puso en evidencia las consecuencias de no extremar los protocolos y llevó a que figuras como Stallone sumen su voz al reclamo por un entorno más seguro en la industria audiovisual.

Desde entonces, productoras, sindicatos y especialistas en efectos especiales han incrementado la revisión de protocolos y la capacitación para el manejo de armas de utilería, impulsando una tendencia en Hollywood hacia la adopción de soluciones digitales y el abandono del armamento real en los rodajes.

Perspectivas y recomendaciones para la industria

El testimonio de Sylvester Stallone impulsa la prioridad de proteger a actores y técnicos mediante tecnologías que garanticen seguridad en las producciones (REUTERS/Jeenah Moon)

Stallone remarcó en sus declaraciones a The Hollywood Reporter que la prioridad debe ser siempre la protección de las personas involucradas en las producciones, y que ya no resulta necesario comprometer la seguridad para lograr realismo en pantalla.

Su testimonio refuerza la urgencia de adoptar medidas preventivas y de aprovechar los avances tecnológicos para garantizar el bienestar de los equipos y el éxito de las películas.

El posicionamiento de Sylvester Stallone se suma a una corriente creciente en Hollywood, donde la seguridad se ha convertido en un eje central de las políticas de producción. La industria audiovisual dispone hoy de herramientas suficientes para eliminar riesgos innecesarios y mantener altos estándares artísticos y técnicos sin sacrificar la integridad de quienes participan en los rodajes.