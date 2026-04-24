El municipio de Lakewood en Nueva Jersey es el segundo más joven de Estados Unidos y un caso de estudio para la planificación urbana

La edad media de 18,1 años convierte a Lakewood, Nueva Jersey, en uno de los municipios más jóvenes de Estados Unidos en 2026 (AP)

La edad media en Lakewood, Nueva Jersey, se mantiene como una de las más bajas de Estados Unidos en 2026, con 18,1 años según las estimaciones más recientes de la Oficina del Censo.

Este indicador posiciona a Lakewood como el segundo municipio más joven del país, solo superado por Palm Tree, en Nueva York, donde la edad media es de 15,7 años.

La estructura familiar de la comunidad judía ortodoxa local, caracterizada por familias numerosas y una cultura que incentiva altas tasas de natalidad, sigue siendo el principal factor detrás de esta pirámide poblacional singular.

Lakewood experimentó un crecimiento demográfico pronunciado en los últimos años. La población ascendió a 145.783 habitantes en 2026, lo que representa un incremento del 7,7% respecto al censo de 2020, según la Oficina del Censo y el portal especializado World Population Review.

La tasa de crecimiento anual es del 1,32%, consolidando a la ciudad como uno de los polos de mayor expansión en el noreste estadounidense. El 83,7% de los residentes se identifica como blanco y el 11% como hispano o latino.

El ingreso familiar medio es de USD 65.101, aunque el 24,8% de la población vive por debajo del umbral de pobreza.

La presión demográfica implica desafíos estructurales inmediatos: uno de cada dos habitantes es menor de 18 años y el 16,7% tiene menos de cinco años, cifras que triplican los promedios estatales y nacionales.

Esta realidad exige una rápida adaptación del sistema educativo, la vivienda y la infraestructura básica. El sistema escolar enfrenta un crecimiento sostenido de la matrícula, mientras que el mercado inmobiliario debe responder a la demanda de viviendas familiares.

Además, las infraestructuras de transporte, sanidad y espacios públicos requieren ajustes constantes para acompañar el ritmo de expansión.

Municipios con estructuras demográficas similares

La diversidad étnica destaca en Lakewood y New Brunswick, donde el índice de diversidad supera en más de tres veces al de estados como Maine (Wiipedia)

El fenómeno de Lakewood encuentra su paralelo más evidente en Palm Tree, Nueva York, donde la edad media es aún menor y la comunidad judía ortodoxa también impulsa altas tasas de natalidad.

En Nueva Jersey, New Brunswick se ubica como la segunda ciudad más joven del estado, con una edad media cercana a los 25 años, aunque en este caso la juventud se atribuye principalmente a la presencia de una numerosa población universitaria.

En contraste, la dinámica de Lakewood y Palm Tree responde a factores culturales y religiosos que propician el crecimiento natural más que la migración estudiantil.

Diversidad étnica y desafíos en la gestión de servicios públicos

La diversidad étnica de Lakewood y similares municipios demanda políticas públicas adaptadas a contextos demográficos complejos (AP)

La juventud de estas ciudades suele estar acompañada de una considerable diversidad étnica. En Nueva Jersey, el índice de diversidad alcanzó 66 puntos sobre 100 en 2020, y en New Brunswick llegó a 62, de acuerdo con datos de NJ.com.

Estos valores superan ampliamente a estados como Maine, que registró apenas 19 puntos, y evidencian la necesidad de políticas públicas municipales ajustadas a contextos culturales y demográficos complejos.

La Junta de Planificación Urbana de Lakewood ha advertido sobre la presión que el crecimiento poblacional ejerce sobre los recursos disponibles, especialmente en materia de densidad habitacional y riesgo de hacinamiento.

Las autoridades locales impulsan la planificación de infraestructuras flexibles y escalables, con el objetivo de mantener la calidad de vida y evitar la saturación de escuelas, hospitales y espacios recreativos.

Implicancias para la planificación urbana en Estados Unidos

El caso de Lakewood anticipa tendencias que pueden replicarse en otros municipios del país. El crecimiento natural, sostenido por factores culturales y religiosos, junto con la cohesión comunitaria, redefine los parámetros de desarrollo urbano.

Localidades como Spring Valley y Kiryas Joel, en Nueva York, o Laredo, en Texas, también presentan transformaciones similares vinculadas a migraciones internas y la expansión de comunidades religiosas.

La capacidad de anticipar demandas futuras y adaptar la provisión de servicios públicos será determinante para sostener la calidad de vida y la cohesión social en municipios con perfiles demográficos tan jóvenes y dinámicos.

El fenómeno demográfico de Lakewood, reflejado en su edad media y en los indicadores de natalidad, subraya la relevancia de comprender las raíces culturales y religiosas del crecimiento poblacional.