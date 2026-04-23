Estados Unidos

Una protesta por desalojos en Nueva York termina con la detención de un destacado activista político

El arresto de Chi Ossé en pleno acto reivindicativo pone el foco en las tensiones sociales por la vivienda y la participación de aliados de figuras del consejo municipal en las movilizaciones recientes

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El concejal de la ciudad de Nueva York, Chi Ossé, es detenido por oficiales de policía durante una protesta contra un desalojo en Brooklyn. Las imágenes muestran un altercado entre Ossé y varios agentes en la vía pública, resultando en el concejal siendo inmovilizado en el suelo. El evento tuvo lugar en el contexto de una protesta por un desalojo legal relacionado con acusaciones de robo de escrituras. Ossé y otras dos personas fueron liberadas posteriormente tras el enfrentamiento con las autoridades. Este video documenta el incidente.

Un video difundido el miércoles 22 de abril de 2026 registró el momento en que el concejal de Nueva York Chi Ossé fue derribado y arrestado durante una manifestación contra el desalojo de una residente en Brooklyn.

La protesta intentaba impedir la expulsión de una mujer afroamericana con sesenta años de residencia en su hogar, quien enfrenta un proceso de deed theft —suplantación fraudulenta de la titularidad de la vivienda—, problemática que afecta de forma desproporcionada a propietarios afroamericanos en barrios como Bed-Stuy, según la oficina de Ossé.

Este episodio evidenció la tensión entre los desalojos judiciales y el reclamo de activistas que denuncian el desplazamiento de comunidades vulnerables, de acuerdo con Fox News Digital.

El Departamento de Policía de Nueva York comunicó a Fox News Digital que Ossé fue uno de los cuatro arrestados por obstrucción de la administración gubernamental y conducta desordenada.

El operativo se activó cuando la Oficina del Sheriff de Nueva York y alguaciles locales acudieron con una orden judicial para ejecutar el desalojo en una vivienda de Brooklyn, donde residía una persona declarada tutelada por el estado de Georgia y que debía encontrarse en ese estado, según un portavoz policial.

El video del arresto de Chi Ossé capturó la tensión entre los manifestantes y la policía de Nueva York durante el operativo judicial (Fox News)
El video del arresto de Chi Ossé capturó la tensión entre los manifestantes y la policía de Nueva York durante el operativo judicial (Fox News)

El ingreso se vio bloqueado por manifestantes. Las autoridades detuvieron primero a dos personas que obstruían el acceso, mientras el concejal aún no se había situado en la entrada.

Tras retirar a la primera barrera humana, Ossé avanzó y bloqueó el portón, empujando a los agentes que intentaban contenerlo.

Según la versión oficial, tras una advertencia verbal, los oficiales intentaron arrestar al concejal, quien “se resistió físicamente”, moviendo los brazos para impedir ser reducido.

Finalmente, fue tirado al suelo conforme a los protocolos de arresto por obstrucción. El video muestra el momento de la detención y recoge los reclamos de los manifestantes: “¡Ese es un concejal, qué demonios están haciendo!”.

Lesiones, denuncias y acusaciones tras el operativo policial

Liberado tras el arresto, Chi Ossé anunció que presentará una denuncia contra los oficiales involucrados, calificando la detención de violenta y desproporcionada.

El concejal de Nueva York Chi Ossé fue arrestado durante una protesta por el desalojo de una residente afroamericana en Brooklyn
El concejal de Nueva York Chi Ossé fue arrestado durante una protesta por el desalojo de una residente afroamericana en Brooklyn

En declaraciones a Fox News Digital, afirmó: “Sin duda presentaré un informe de mala conducta contra los oficiales que me tiraron al suelo. Insto a las demás personas que también han sido detenidas a que hagan lo mismo. Sé que hay dos personas que estaban haciendo exactamente lo mismo que yo, quienes han informado que ahora tienen una conmoción cerebral”.

El concejal agregó: “Espero que quienes han actuado de este modo rindan cuentas. Espero que la comisionada de policía analice minuciosamente su historial y que tomen en serio nuestras denuncias”.

La oficina de Ossé enmarcó la protesta dentro de la lucha contra la desposesión de propietarios afroamericanos en Brooklyn, subrayando que la víctima del desalojo es solo una de las muchas afectadas por el deed theft.

Según el Departamento de Finanzas de Nueva York, este delito implica el registro fraudulento de escrituras, hipotecas u otros gravámenes sobre una propiedad a espaldas del titular.

El organismo advierte que “cualquiera puede ser víctima de fraude de escrituras, pero los más vulnerables son las personas mayores, los inmigrantes y las personas de color”.

La Policía de Nueva York detuvo a cuatro personas, incluido Ossé, por obstrucción y conducta desordenada, tras el bloqueo del acceso a la vivienda (@_jenniferkings)
La Policía de Nueva York detuvo a cuatro personas, incluido Ossé, por obstrucción y conducta desordenada, tras el bloqueo del acceso a la vivienda (@_jenniferkings)

El deed theft y la crisis de vivienda en Nueva York

El fenómeno de la suplantación fraudulenta de titularidad inmobiliaria se ha convertido en un eje de las disputas por vivienda en Nueva York.

El caso del arresto de Chi Ossé expone tanto la gravedad de los desalojos judiciales como la desconfianza hacia los mecanismos de protección de la propiedad entre sectores históricamente marginados.

La oficina del concejal remarcó que el desplazamiento de propietarios afroamericanos ocurre en tiempo real en comunidades como Bed-Stuy, donde la protesta civil es la respuesta ante lo que consideran un despojo sistemático.

La cobertura de Fox News Digital resalta que el operativo policial respondió a una orden judicial y enfrentó resistencia organizada, derivando en la detención de representantes públicos y activistas.

El desarrollo de estas tensiones en un contexto de fuga poblacional en todos los niveles de ingreso en la ciudad, según estudios citados por el mismo medio, subraya la creciente vulnerabilidad social frente a la crisis de vivienda y las prácticas fraudulentas en el mercado inmobiliario de Nueva York.

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