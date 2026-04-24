Las autoridades procesan a 17 acusados por la toma masiva de calles en Massachusetts

Las autoridades procesan a 17 acusados por la toma masiva de calles en Randolph, Massachusetts, el 5 de octubre de 2025. Imágenes captadas por la cámara policial muestran cómo varios participantes saltan sobre el vehículo y encienden fuegos artificiales en la vía pública, mientras la patrulla queda bloqueada sin posibilidad de acceder a la intersección (Randolph Police Department).

Las autoridades de Massachusetts presentaron cargos formales contra 17 personas implicadas en una toma masiva de calles ocurrida en Randolph, en las afueras de Boston, en octubre del año pasado. La acción policial y judicial se produjo después de una investigación que reveló la planificación coordinada y la participación de individuos provenientes de diferentes estados del noreste de Estados Unidos.

Qué sucedió en Randolph

El 5 de octubre de 2025, cerca de 100 personas se congregaron en la intersección de North Main y Oak streets, donde bloquearon el tránsito para ejecutar maniobras peligrosas con automóviles, entre ellas derrapes ilegales.

Testigos y comerciantes reportaron escenas de caos, humo y llantas chirriando en plena madrugada. Una comerciante local, entrevistada por WBZ-TV, afirmó que pensó que “el mundo se estaba acabando” debido al estruendo y la confusión generalizada.

La policía arribó minutos después. Los participantes rodearon la patrulla, impidieron el avance del vehículo y lanzaron fuegos artificiales contra el auto oficial. Las grabaciones de la cámara policial mostraron a manifestantes que saltaron sobre la parte delantera del vehículo y activaron fuegos artificiales a escasa distancia de los agentes, lo que dificultó cualquier intento de intervención por parte de las autoridades.

La toma de calles en Randolph involucró a cerca de 100 personas que bloquearon el tránsito y realizaron maniobras peligrosas con automóviles (Captura de video: Randolph Police Department).

Cómo avanzó la investigación de la toma de calles

Las autoridades de Randolph coordinaron operativos con la policía estatal y otras agencias regionales durante varios meses. Revisaron grabaciones de patrullas, cámaras de comercios cercanos y publicaciones en redes sociales.

De acuerdo con CBS News Boston, se recuperaron mensajes de cuentas de Instagram que evidenciaron la planificación previa, incluidas instrucciones para bloquear la acción policial. Los investigadores determinaron que los participantes no residían en Randolph, sino que procedían de Massachusetts, Rhode Island, Maine, New Hampshire, Connecticut y Nueva York.

El jefe de policía local, Anthony Marag, indicó que estos grupos organizados utilizan las redes sociales para planificar y ejecutar tomas simultáneas en distintas comunidades, lo que afecta la seguridad de los residentes: “No hay nadie de la comunidad de Randolph involucrado. Vienen a nuestra ciudad y la hacen insegura. No es justo para nuestros vecinos”.

Además, las autoridades creen que muchos de los implicados viajaron en grupo y participaron en varias tomas de control en diferentes localidades de Massachusetts durante esa misma noche. Unos 45 minutos después del episodio registrado en Randolph, un coche patrulla de la policía de Boston resultó incendiado, hecho por el que también se presentaron cargos contra algunos de los acusados.

La policía local y estatal analizó imágenes de cámaras y mensajes de redes sociales para identificar la planificación previa de los participantes (Captura de video: Randolph Police Department).

Cargos presentados y situación legal de los acusados

La investigación permanece abierta y los 17 imputados enfrentan diferentes cargos en el Tribunal de Distrito de Quincy por conspiración, interferencia con un oficial de policía, alteración del orden público, conducción temeraria y manipulación de placas de matrícula. Algunos recibieron citaciones judiciales, mientras que sobre otros se emitieron órdenes de arresto.

De acuerdo con Fox News, el grupo de imputados tiene edades entre 19 y 23 años. Los acusados son Divine Truth Norris Niles, Nazeem Vincent McLeod, Casey Rondeau, Jordan Ryan, Nahom Daniel Brook, Dylan Lee Jordan, Nathaniel Jaymoni Urbaez, Jaden Williams, C. Anthony Llenas, William Martinez, Alec Enrique Cotto, Aidan Quinn LaFleche, Ashlee Renee Carrier-McLeod, Christopher William Diaz, Hashelyn Darnely Cabral y David Deshawn Daniels.

Asimismo, entre los acusados se encuentra William Cantwell, de 19 años, arrestado también por el incidente esa misma noche en Boston, donde una patrulla policial fue incendiada.

Respecto a la labor policial para identificar a los implicados, el jefe de policía Marag expresó: “Felicito a nuestros detectives por el tiempo y el esfuerzo que dedicaron a identificar a los responsables. También quiero reconocer a los agentes de patrulla que se enfrentaron a una situación tensa esa noche y continuaron trabajando para mantener la seguridad de la comunidad”.