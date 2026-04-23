Austin, Texas acaba de ser nombrada como la mejor ciudad de Estados Unidos para los amantes del café

Austin se corona como la mejor ciudad cafetera de Estados Unidos según los Global Tastemakers Awards de Food & Wine 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mundo del café en Estados Unidos acaba de recibir una sorpresa: Austin, Texas fue elegida como la mejor ciudad cafetera del país, desbancando a gigantes históricos como Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Este nuevo reconocimiento, otorgado por los premios Global Tastemakers Awards 2026 de Food & Wine, marca un giro inesperado en el mapa nacional de la cultura cafetera y consolida a la capital texana como epicentro de innovación, comunidad y sabor.

El galardón se basa en una evaluación realizada por más de 400 expertos, entre los que se cuentan chefs, baristas, críticos gastronómicos y especialistas en viajes. El proceso, liderado por la reconocida publicación Food & Wine, busca identificar aquellas ciudades donde el café no solo es una bebida matutina, sino una verdadera forma de vida. Para ello, el jurado considera aspectos como la creatividad en las cafeterías, la diversidad en la oferta de granos y métodos de preparación, la presencia de tostadores independientes y la influencia de otras culturas en los menús. No se trata únicamente de cantidad o tradición, sino de innovación, autenticidad y la capacidad de una ciudad para transformar el acto de tomar café en una experiencia colectiva y diferenciadora.

Austin se alzó con el primer puesto por su “diversa y vibrante comunidad cafetera”, donde los tostadores independientes y los conceptos creativos de cafetería han encontrado terreno fértil. La ciudad destaca por la variedad de menús que incorporan influencias internacionales, sumado a su reconocida reputación como capital mundial de la música en vivo, lo que genera una atmósfera única. En Austin, el café se disfruta tanto en locales con espectáculos como en espacios donde la comunidad y la creatividad se dan la mano, configurando una escena más unida y, al mismo tiempo, más peculiar que la de las grandes metrópolis tradicionales.

El reconocimiento a Austin destaca su vibrante comunidad cafetera y la innovación en menús con influencias internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La identidad cafetera de Austin no se limita a la bebida: es una extensión de su carácter comunitario y festivo. El auge de cafeterías independientes permite que tanto residentes como visitantes experimenten nuevas formas de preparación, orígenes de café y propuestas culinarias que trascienden lo convencional. Este dinamismo ha llevado a la ciudad a desarrollar una cultura propia, en la que el café se convierte en punto de encuentro, motor de conversación y reflejo de la diversidad local. La interacción entre música en vivo, propuestas gastronómicas y hospitalidad texana refuerza un sentido de pertenencia y otorga a Austin una personalidad cafetera difícil de replicar.

Aunque Austin encabeza la lista, otras ciudades tradicionales permanecen en los primeros lugares, cada una con argumentos sólidos. Nueva York se ubicó en el segundo puesto, respaldada por la amplitud de su oferta de granos y métodos de preparación provenientes de todo el mundo. La ciudad sigue siendo un referente global por la cantidad y variedad de cafeterías, que van desde pequeños locales de barrio hasta sofisticados salones con propuestas de autor. Los Ángeles, en el tercer lugar, mantiene su atractivo por la constante evolución de su escena cafetera, caracterizada por la proliferación de locales efímeros y una atención sostenida a las tendencias internacionales.

Chicago, cuarta en el ranking, fue reconocida por equilibrar sus raíces históricas en el café con una nueva ola de establecimientos innovadores. Mientras tanto, Seattle (quinto puesto) y San Francisco (octavo) siguen firmes en la lista gracias a sus largas tradiciones en el consumo, tueste y difusión del café de especialidad. Otras ciudades destacadas incluyen Miami y Honolulu, que sobresalen por sus especialidades regionales y la fusión de culturas que aportan a su identidad cafetera. En los últimos lugares del top ten figuran Boston y San Juan, completando un panorama donde la diversidad geográfica y cultural es la protagonista.

El ranking evidencia una transformación en la cultura cafetera de Estados Unidos, donde la creatividad, la música y la identidad local cobran protagonismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de Austin como la principal ciudad cafetera de Estados Unidos representa algo más que un simple cambio en la lista: es la señal de que la capitalidad cafetera ya no está atada a una sola costa ni a una tradición histórica. Según los Global Tastemakers Awards, el café estadounidense está experimentando una transformación, desplazándose hacia ciudades en las que la bebida se entrelaza con la creatividad, la música, la identidad local y hasta la gastronomía regional. Este fenómeno no solo enriquece la experiencia del consumidor, sino que redefine el concepto de comunidad cafetera en el siglo XXI.

La clasificación completa de las diez mejores ciudades para tomar café en Estados Unidos, de acuerdo con los Global Tastemakers Awards 2026 de Food & Wine, es la siguiente:

Austin Nueva York Los Ángeles Chicago Seattle San Francisco Miami Honolulu Boston San Juan