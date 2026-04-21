Un número récord de estadounidenses elige mudarse a Irlanda: los motivos detrás del fenómeno

Los cambios políticos, económicos y sociales influyen en la migración récord de ciudadanos estadounidenses hacia Irlanda este último año.

El flujo migratorio entre Estados Unidos e Irlanda registró un cambio sin precedentes: en los últimos doce meses, 9.600 estadounidenses se trasladaron a Irlanda. Esta cifra es el doble que la del año anterior y, por primera vez, supera al número de irlandeses que emigran a Estados Unidos.

De acuerdo con BBC y Open Magazine, este fenómeno responde a una combinación de transformaciones en los contextos político, económico y social de ambos países, así como a cambios en la percepción sobre seguridad y calidad de vida.

Migración inversa: de Estados Unidos a Irlanda

Un sondeo de Gallup realizado en 2025 evidenció que uno de cada cinco estadounidenses desea emigrar de manera permanente. La tendencia es más marcada entre mujeres de 15 a 44 años, segmento en el que el porcentaje asciende al 40%. Gallup atribuye este aumento a la percepción negativa sobre la actual conducción política del país.

Por consiguiente, durante el período que culminó en abril de 2025, la Oficina Central de Estadística de Irlanda reportó un incremento en los movimientos migratorios entre ambos países. Unas 6.100 personas emigraron desde Irlanda hacia Estados Unidos, mientras que 9.600 personas se trasladaron desde Estados Unidos a Irlanda, cifra que casi duplica la registrada en 2024 (4.900 personas).

Durante el último año, 9.600 personas emigraron de Estados Unidos a Irlanda (REUTERS/Clodagh Kilcoyne).

A su vez, la cantidad de ciudadanos estadounidenses que solicitaron asilo en Irlanda registró un crecimiento notable. De acuerdo con datos del Departamento de Justicia, citados por Irish Times, 94 personas iniciaron este trámite, frente a las 22 registradas en 2024. La tendencia ascendente comenzó en 2022, cuando se contabilizaron 13 solicitudes, seguida por 18 en 2023.

Contar con antepasados irlandeses facilita el proceso de reubicación. En consecuencia, las solicitudes de pasaporte irlandés en Estados Unidos aumentaron un 10% en 2024, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irlanda.

Las solicitudes de pasaporte irlandés en Estados Unidos experimentaron un incremento del 10% en 2024, según datos oficiales.

Motivaciones: política, empleo, seguridad y calidad de vida

La transformación social de Irlanda es un factor clave en el actual panorama migratorio. Según BBC, en las últimas décadas, el país pasó de ser una sociedad conservadora a una “nación liberal y progresista” tras referendos sobre divorcio, aborto y matrimonio igualitario. Además, la tasa de empleo se sitúa en 74,4%.

Entre quienes deciden abandonar Estados Unidos, destacan motivos como el clima político, el costo de vida y el temor a la violencia armada. Lauren Udoh, originaria de Houston y residente en el condado de Galway desde 2021, señaló a BBC: “Uno de los mayores beneficios es la seguridad. Me siento mucho más segura en Irlanda. Con los niños yendo a la escuela, no tienes que preocuparte por tiroteos en escuelas”.

Por otro lado, el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos incide en la reducción del flujo de irlandeses hacia ese país. BBC reporta que en 2025 las deportaciones de irlandeses aumentaron más del 50%.

Asimismo, las limitaciones impuestas a los visados J1, que permiten a estudiantes universitarios irlandeses trabajar y viajar por Estados Unidos, han llevado a que un número creciente de jóvenes reconsideren la posibilidad de cursar estudios en ese país.

En este contexto, Australia emerge como el principal destino migratorio para los irlandeses, con 13.500 salidas en el último año, frente a 6.100 que optaron por Estados Unidos.

Un total de 13.500 irlandeses eligieron emigrar a Australia durante el último año tras el endurecimiento de las condiciones para obtener el visado estadounidense J1 (REUTERS/Hollie Adams).

Crisis habitacional y dificultades de acceso a la vivienda en Irlanda

Pese a los beneficios en empleo y seguridad, establecerse en Irlanda implica desafíos relevantes. Los costos inmobiliarios figuran entre los más elevados de Europa. Open Magazine indica que, en Dublín, el alquiler promedio de un apartamento de un dormitorio alcanza los 2.200 euros mensuales y las tasas de vacancia se mantienen por debajo del 1%. En Limerick, los precios llegan a 3.000 euros por un departamento de dos habitaciones.

La crisis habitacional impacta tanto a la población local como a los nuevos residentes. De hecho, muchos prefieren evitar los centros urbanos para no contribuir al agravamiento del problema, reportó BBC.