Estados Unidos

Una red de criminales sudamericanos en Florida utilizaba canales de lagos para concretar robos millonarios

Los investigadores confirmaron que los delincuentes utilizaron transportes acuáticos y equipos sofisticados para extraer reliquias y dinero, mientras evitaban los controles tradicionales aprovechando la infraestructura local

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Entrada a una comunidad residencial de lujo con portón blanco, palmeras y jardines floridos. Una van, un SUV blanco y un SUV negro transitan la vía
La banda sudamericana empleó canales navegables y botes inflables para vulnerar la seguridad de mansiones en Weston, Florida (CBS Miami)

Un grupo especializado de origen sudamericano logró, durante seis meses, vulnerar las mansiones de una exclusiva comunidad cerrada en Weston, Florida, utilizando canales navegables y equipos avanzados para sustraer joyas, oro y dinero por un valor que supera los USD 2 millones.

Las autoridades locales desmantelaron el operativo criminal, detallando la complejidad logística de la banda y la modalidad inédita de acceso acuático. De este modo, los involucrados permanecen bajo custodia y enfrentan procesos penales y detención migratoria.

Entre agosto de 2025 y enero de este año, al menos seis residencias de Windmill Ranch Estates fueron blanco de una operación sistemática. El impacto económico ascendió a más de USD 2 millones en piezas de alta gama—incluyendo joyería y efectivo—según la Oficina del Sheriff de Broward, citada por el medio local. Este monto convierte el caso en uno de los robos residenciales más cuantiosos registrados en el área en los últimos años.

Las pesquisas revelaron que los responsables esquivaron los controles vehiculares habituales de los barrios cerrados valiéndose de botes inflables y navegando por los canales y lagos artificiales que rodean la urbanización, una infraestructura usualmente percibida como barrera de seguridad. Carey Codd, portavoz del Sheriff de Broward, declaró: “Estos individuos hicieron esfuerzos extraordinarios para perpetrar los delitos”.

Un gran árbol en primer plano con sus ramas desnudas, frente a un lago tranquilo. Al otro lado del lago, palmeras y una casa elegante bajo un cielo claro
Las autoridades calificaron la modalidad de acceso acuático como inédita en la historia criminal de Broward y aumentaron la vigilancia en urbanizaciones similares (CBS Miami)

Liderazgo y captura de los principales implicados

El liderazgo operativo estaba a cargo de Daniel Osorio-Valencia y Jose Elías Barrozo-Espinoza, de 42 y 38 años respectivamente, ambos de origen sudamericano, según los registros policiales obtenidos por Telemundo 51.

Osorio-Valencia fue capturado en la propia zona residencial tras haberse ocultado junto a un lago, pocos minutos después de que los propietarios recibieran una alerta en su dispositivo Ring y notificaran a las autoridades de un acceso forzado.

En su mochila, los agentes encontraron un inhibidor de señal Wi-Fi, guantes, un mazo, un destornillador plano de 30 centímetros y la billetera de la víctima con documentación, además de múltiples alhajas. Su fianza fue establecida en USD 18.500, según la información entregada por la oficina del Sheriff a CBS News.

Barrozo-Espinoza, de nacionalidad chilena, fue identificado a partir de pruebas de ADN recogidas en la escena de un robo el 8 de noviembre de 2025, incidente en el que la caja fuerte de la vivienda fue saqueada con pérdidas estimadas en USD 500.000 en oro y joyas, según documentación judicial difundida.

Dos hombres de tez clara en primer plano; uno con bigote y cabello oscuro corto, el otro con un moño alto y lados rapados. Ambos miran al frente
Los líderes del grupo, Daniel Osorio-Valencia y Jose Elías Barrozo-Espinoza, coordinaban asaltos usando tecnología para eludir alarmas y sistemas de videovigilancia (Broward County Sheriff's Office)

El análisis forense confirmó la coincidencia genética por rastros de sangre encontrados en la persiana y el dormitorio principal. Tras huir a Indiana, fue detenido el 21 de marzo por la policía de Zionsville durante una persecución respaldada por drones y extraditado a Broward el 14 de abril.

A su vez, enfrenta cargos de robo con daño superior a USD 1.000 y hurto mayor en primer grado, con una fianza fijada en USD 200.000, según lo estipulado en su comparecencia judicial ante la corte del condado, reportada por Telemundo 51.

Tácticas de la banda con medios empleados

La banda operaba exclusivamente cuando las viviendas estaban vacías, accedía principalmente por puertas traseras y ventanas, y usaba herramientas especializadas para forzar cajas fuertes. Los artículos sustraídos eran seleccionados por su alto valor y fácil transportabilidad.

Las autoridades hallaron pruebas de tecnología utilizada para eludir sistemas de seguridad, como bloqueadores de señal y radios de comunicación interna. Un agente escuchado en las conversaciones de búsqueda, describió el momento en que localizaron al primer detenido: “Hay algo moviéndose en los arbustos, con total certeza. Está al borde del agua entre la maleza”.

Vista aérea nocturna de una carretera oscura con un vehículo de faros brillantes en el carril derecho y una persona caminando a un lado
Barrozo-Espinoza fue identificado por pruebas de ADN halladas en la escena y extraditado tras una persecución policial con drones en Indiana (CBS Miami)

Investigación, vínculos y recomendaciones de seguridad

El Departamento del Sheriff de Broward formó una fuerza de tareas interagencial para investigar los robos, ante la sospecha de que el grupo forma parte de organizaciones criminales transnacionales que seleccionan objetivos de alto poder adquisitivo en diferentes estados, desplazándose con rapidez y utilizando la tecnología para identificar viviendas vulnerables, según detalló el sargento Robert O’Dor a CBS News.

Cuatro personas adicionales, arrestadas en otros estados por causas ajenas a este caso, han sido identificadas por las autoridades como presuntos colaboradores del grupo criminal.

El modo de operación coincide con incidentes recientes en Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia federal acusó a siete ciudadanos chilenos en Tampa por robos a mansiones de atletas de la National Football League (NFL) y la National Basketball Association (NBA), replicando el patrón de desplazamiento interestatal y uso de tecnología para eludir la seguridad, puntualizaron los agentes.

Un SUV oscuro o minivan transita por una calle residencial bordeada de palmeras y exuberante vegetación tropical en Weston, Florida
Las autoridades alertan sobre la presencia de organizaciones criminales transnacionales que replican el "modus operandi" en otros estados de Estados Unidos (CBS Miami)

Las autoridades recomiendan a los residentes de estas urbanizaciones simular presencia en las viviendas para disuadir a las bandas. “Estos grupos evitan el contacto con personas. Si ven un televisor encendido o señales de que hay alguien dentro, suelen pasar a la siguiente casa”, sentenció el sargento O’Dor.

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