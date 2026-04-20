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Benjamin Netanyahu advirtió que Las Fuerzas de Defensa de Israel “no han terminado el trabajo en Irán”

El primer ministro enfatizó la intención de mantener operaciones militares en la región y el respaldo internacional a las políticas de seguridad de su país

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Benjamin Netanyahu afirmó que Israel “no ha terminado el trabajo en Irán” (EFE/ARCHIVO)
Benjamin Netanyahu afirmó que Israel “no ha terminado el trabajo en Irán” (EFE/ARCHIVO)

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó que Israel “no ha terminado el trabajo en Irán”, después de confirmar que pilotos israelíes controlan el espacio aéreo iraní. Netanyahu participó en una ceremonia conmemorativa del Día de los Caídos en Jerusalén.

Durante su intervención, indicó que el mundo reconoce la determinación de Israel de defenderse y de “defender a la humanidad contra el fanatismo bárbaro”. Agregó que Israel y Estados Unidos “están cargando con toda la civilización occidental sobre sus espaldas”.

El primer ministro advierte que Israel no ha terminado sus acciones en Irán como parte de su política de defensa nacional.
El primer ministro advierte que Israel no ha terminado sus acciones en Irán como parte de su política de defensa nacional.

Previamente, Netanyahu prometió "medidas severas" contra un soldado israelí filmado mientras golpeaba con un mazo una estatua de Jesús en el sur del Líbano. Expresó en X que se sintió “conmocionado y entristecido” al conocer el hecho.

El ejército israelí confirmó la autenticidad de la secuencia y calificó el acto como de "suma gravedad“. Señaló que la conducta del soldado es totalmente inconsistente con los valores que espera de sus tropas y que tomará ”medidas apropiadas contra todos los involucrados“. Además, informó que trabaja con la comunidad local para “restaurar la estatua a su sitio”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, calificó la acción como “vergonzosa y deshonrosa”, expresó confianza en que se adoptarán sanciones y pidió disculpas “a cada cristiano cuyos sentimientos hayan sido heridos”.

La estatua se encuentra en el poblado cristiano de Debel, en el sur del Líbano, cerca de la frontera con Israel. El ayuntamiento de Debel indicó que la estatua sigue en el pueblo, aunque no pudo confirmar si ha sufrido daños. Líbano se vio arrastrado a la guerra de Oriente Medio a inicios de marzo, cuando los integrantes del grupo terrorista Hezbollah, financiados por Teherán, lanzaron cohetes contra Israel en apoyo a Irán. Israel respondió con ataques masivos y una invasión del sur.

Los ataques contra Israel del grupo terrorista Hezbollah desde Líbano son financiados por el régimen iraní (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Los ataques contra Israel del grupo terrorista Hezbollah desde Líbano son financiados por el régimen iraní (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días a partir del pasado viernes, según anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras mantener conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su homólogo libanés, Joseph Aoun. La tregua se presentó como un intento de desescalar la tensión en la frontera entre ambos países tras una serie de enfrentamientos recientes.

“Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 P.M. EST”, escribió Trump en su red Truth Social. El mandatario estadounidense no hizo mención al grupo terrorista Hezbollah, actor clave en el conflicto, lo que deja interrogantes sobre el alcance real y la implementación efectiva del cese de hostilidades.

El anuncio se produjo tras lo que el mandatario calificó como conversaciones “excelentes” con ambos líderes, que se desarrollaron apenas dos días después de un encuentro de paz celebrado en Washington D. C., el primero entre representantes de Israel y el Líbano en más de tres décadas. Según detalló Trump, ese canal diplomático abrió la puerta a un entendimiento inicial que derivó en la actual tregua temporal.

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