Nicaragua

Departamento del Tesoro de EE.UU. sanciona a siete mineras de Nicaragua vinculadas al régimen de Ortega

Las acciones buscan bloquear los ingresos provenientes de la explotación aurífera, tras detectar maniobras de triangulación y confiscación de activos que han permitido evadir controles internacionales e involucrar capital extranjero, principalmente chino

Guardar
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a siete empresas mineras de Nicaragua por fortalecer el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. (EFE/Jorge Torres)
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a siete empresas mineras de Nicaragua por fortalecer el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. (EFE/Jorge Torres)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a siete empresas mineras de Nicaragua, señaladas por canalizar recursos que, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), fortalecen la posición política de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Según información de Diario CONFIDENCIAL 30, el sector minero fue reorganizado mediante la creación de “empresas fachada” y la realización de “traspasos irregulares” para lavar activos sancionados y aprovechar las reservas de oro, facilitando así la obtención de ingresos a pesar de las restricciones internacionales.

Las medidas de sanción, anunciadas por el Tesoro estadounidense, buscan interrumpir el acceso del régimen a fondos provenientes de la minería, al identificar operaciones que incluyen confiscación de activos de inversores extranjeros y triangulación de concesiones mineras entre distintas compañías, muchas de ellas de capital chino.

Detalles de las empresas y el alcance de las sanciones

  • Brother Metal S.A. se constituyó en Nicaragua con capital chino e ingresó al sector minero en febrero de 2025. En su primer año obtuvo catorce concesiones, sumando un total de 208.959 hectáreas ubicadas en Madriz, Nueva Segovia, Chinandega y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. La OFAC resaltó que la empresa recibió estos derechos a pesar de contar con “poca o ninguna experiencia” en la exploración de oro. Además, dos de sus concesiones le fueron transferidas por la firma El Porvenir Murra S.A.
  • Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A., también de capital chino y registrada en Managua, aparece en registros públicos desde marzo de 2024, cuando recibió su primera concesión. Actualmente mantiene once concesiones que suman 113.300 hectáreas en Jinotega, Estelí, León, Río San Juan, Chontales y ambas regiones autónomas del Caribe. Entre principios y mediados de 2025, exportó más de USD 25 millones en oro a Estados Unidos. Durante 2025, transfirió concesiones a otras empresas chinas, como Linze Excelente Minería S.A. y Jinrun Huaxia Internacional Minería S.A.
Brother Metal S.A., de capital chino, obtuvo catorce concesiones mineras en Nicaragua pese a su escasa experiencia en el sector. (EFE/Jorge Torres)
Brother Metal S.A., de capital chino, obtuvo catorce concesiones mineras en Nicaragua pese a su escasa experiencia en el sector. (EFE/Jorge Torres)
  • Thomas Metal S.A. ingresó al sector en noviembre de 2023 y se consolidó como la empresa con mayor superficie bajo concesión, con diecisiete lotes que totalizan 228.272 hectáreas en Chinandega, RACCN, RACCS, Río San Juan, Nueva Segovia y Matagalpa. Una de las concesiones fue cedida por la sancionada Compañía Minera Internacional, S.A. (Comintsa), en una operación facilitada por su representante legal, también sancionado.
  • Zhong Fu Development S.A. fue constituida en Managua en 2023 y mantiene ocho concesiones por 150.431 hectáreas en Chinandega, Río San Juan y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, tras haber transferido cinco concesiones a otras empresas chinas, como Waslala Mine S.A. y Y.M. Mining Company S.A. Esta empresa fue señalada, junto a Santa Rita Mining Company S.A., por su vinculación directa con la confiscación de las instalaciones de BHMB Mining Nicaragua S.A., propiedad de inversionistas estadounidenses.
  • Santa Rita Mining Company S.A. es de capital chino y cuenta con una concesión minera desde 2019, que abarca 3.356 hectáreas en el Caribe Norte. La OFAC la incluyó en las sanciones por su implicación directa en la expropiación de activos estadounidenses.
  • Exportadora de Metales S.A. (EMSA), con sede en Managua, es descrita como una “herramienta clave” del régimen para recolectar y fundir oro sin refinar en seis ubicaciones distintas. El oro se vende a granel, principalmente a Estados Unidos, y las ganancias se transfieren a una cuenta bancaria en Managua. Según Estados Unidos, esos fondos podrían haber servido para equipar, entrenar y pagar a grupos paramilitares subordinados al régimen.
  • Grupo Minero Xiloa S.A. (Grumixa) ganó protagonismo tras las sanciones a otras firmas en 2024. Se dedicaba a comprar oro artesanal en efectivo, procesarlo y exportarlo mediante una red de empresas aliadas, usando el sistema financiero estadounidense para legitimar fondos. Diario CONFIDENCIAL 30 destaca que los recursos obtenidos por Grumixa podrían ser utilizados para financiar operaciones que sostienen la maquinaria política y de seguridad del gobierno.
Las sanciones del Tesoro buscan frenar el acceso del gobierno de Nicaragua a fondos generados por la exportación y triangulación de oro. (Foto: cortesía)
Las sanciones del Tesoro buscan frenar el acceso del gobierno de Nicaragua a fondos generados por la exportación y triangulación de oro. (Foto: cortesía)

Con estas sanciones, el Tesoro de Estados Unidos pretende cortar los flujos de capital que sostienen al régimen nicaragüense, revelando una estructura de transferencias, triangulación y participación de empresas extranjeras en el sector aurífero, así como la implicación de exfuncionarios de entidades previamente sancionadas.

Temas Relacionados

Departamento del Tesoro de Estados UnidosNicaraguaMinería de OroLavado de Activos

Últimas Noticias

El Salvador importa el 93 % de sus hortalizas y verduras: productores advierten suba por el costo del combustible

El país depende principalmente de importaciones para suplir el consumo interno, con origen en Guatemala, Honduras y Nicaragua, lo que incrementa riesgos ante posibles fluctuaciones en los mercados y en los precios internacionales

El Salvador importa el 93 % de sus hortalizas y verduras: productores advierten suba por el costo del combustible

La independencia impulsada por Martha Morena transforma la vida de mujeres rurales en El Salvador

El apoyo de redes y programas internacionales permitió que cientos de salvadoreñas accedieran a capacitación digital y financiera, lo que fortaleció sus emprendimientos y redujo la necesidad de migrar ante contextos adversos

La independencia impulsada por Martha Morena transforma la vida de mujeres rurales en El Salvador

Se cumple un año de la ley que amplió el control sobre la sanidad vegetal y animal en El Salvador

Plataformas de monitoreo en tiempo real, análisis de datos y técnicas biotecnológicas incluidas en la reciente regulación modernizan el control de enfermedades, elevando la eficacia en la protección de cultivos y animales domésticos

Se cumple un año de la ley que amplió el control sobre la sanidad vegetal y animal en El Salvador

Central termoeléctrica San Felipe I supera el 98 % de avance en fase de ingeniería en República dominicana

El proyecto, ubicado en Boca Chica, añadirá 470 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado en mayo de 2027, tras una inversión de USD 700 millones y el uso de tecnología de ciclo combinado

Central termoeléctrica San Felipe I supera el 98 % de avance en fase de ingeniería en República dominicana

La derogación del impuesto a herencias en Guatemala causa la supresión de un departamento en la Contraloría

El Congreso aprobó la eliminación de la carga fiscal sobre la transmisión de bienes mortis causa y donaciones, lo que implica la reestructuración total de los trámites relacionados y la transferencia de expedientes a la DICABI

La derogación del impuesto a herencias en Guatemala causa la supresión de un departamento en la Contraloría

TECNO

La señal de tu celular que indica que ya necesita reiniciarse

La señal de tu celular que indica que ya necesita reiniciarse

Usa tus audífonos como traductores en tiempo real gracias a esta función de Google Translate

El lado oscuro de las fintech en Colombia: más de 400 empresas no certifican las protección de tus datos

Lista de códigos de Free Fire para canjear recompensas este 20 de abril de 2026

La IA corporativa promete productividad y entrega otra cosa: una generación que supervisa sin entender

ENTRETENIMIENTO

Así fue la última publicación de Patrick Muldoon antes de su muerte

Así fue la última publicación de Patrick Muldoon antes de su muerte

Daniel Radcliffe revela su ranking personal de las películas de ‘Harry Potter’ y sorprende con su favorita

Los fans de Madonna salen en su defensa tras las críticas por su aparición en Coachella 2026: “Ella está bien sin ti”

Así es “The Boroughs”: La nueva aventura fantástica de los hermanos Duffer tras el fenómeno de Stranger Things

Katy Perry tira su tarjeta de crédito a la Fontana di Trevi porque no tenía ninguna moneda suelta: “Necesito buena suerte”

MUNDO

Benjamin Netanyahu advirtió que Las Fuerzas de Defensa de Israel “no han terminado el trabajo en Irán”

Benjamin Netanyahu advirtió que Las Fuerzas de Defensa de Israel “no han terminado el trabajo en Irán”

Europol identificó a más de 45 niños ucranianos deportados a Rusia y Bielorrusia

Trump volvió a llamar a un cambio de régimen en Irán: “Si los nuevos líderes son inteligentes, pueden tener un gran futuro”

Un soldado israelí vandalizó una estatua de Jesucristo en Líbano y Netanyahu prometió tomar “medidas severas”

Los videos del terremoto de 7,4 grados que provocó un tsunami en Japón