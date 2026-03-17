Estados Unidos

El barrio de Hollywood está en alerta tras una serie de robos captados por las cámaras

La comunidad permanece atenta luego de varios hurtos ocurridos en diferentes horarios y lugares habitualmente transitados, lo que ha generado temor entre los habitantes y motivado nuevas medidas de seguridad y revisión de grabaciones

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El aumento de robos en
El aumento de robos en el barrio de Hollywood genera preocupación y alerta entre los residentes locales (Captura de video)

En las últimas semanas, el barrio de Hollywood vive momentos de tensión tras una seguidilla de robos que mantienen en vilo a los residentes. La inquietud se ha apoderado de la zona luego de que las cámaras de seguridad captaran los movimientos de un sospechoso que ha logrado burlar a las autoridades en al menos tres ocasiones. El aumento de los delitos ha llevado a la comunidad a mantenerse alerta y a extremar las precauciones en sus rutinas diarias.

Vecinos de la zona han expresado su preocupación por la frecuencia y la violencia de los incidentes. Janet, una residente que prefirió no hacer público su apellido, relató que vive con temor constante de ser la próxima víctima. “Hay que atrapar a este tipo. Lleva más de un mes —cinco semanas— y ya ha robado a tres personas donde vivo”, manifestó en declaraciones a CBS News Miami. El miedo no es infundado: la sensación de inseguridad ha ido en aumento, especialmente después de que los robos ocurrieran en horarios y lugares que antes se consideraban seguros.

La comunidad de Hollywood modifica
La comunidad de Hollywood modifica sus rutinas diarias como respuesta al incremento de la inseguridad vecinal (Captura de video)

La percepción de vulnerabilidad se ha extendido a toda la comunidad. Janet admitió que siente miedo por sí misma y por sus vecinos, preocupada ante la posibilidad de que el ladrón vuelva a atacar en cualquier momento. Este clima de zozobra ha llevado a muchos residentes a modificar sus hábitos, evitando salir de casa innecesariamente y extremando las precauciones al circular por la zona. El caso más reciente que sacudió al barrio ocurrió en plena tarde, cuando una mujer mayor fue asaltada mientras caminaba desde su vehículo hacia su casa. “La tiró al suelo y le robó el bolso”, contó Janet, añadiendo que la escena fue grabada por una cámara de vigilancia ubicada en la cuadra 1500 de la calle McKinley.

Las imágenes capturadas por cámaras de seguridad han sido clave para reconstruir los movimientos del sospechoso y advertir a los habitantes. Los vecinos no solo han compartido videos, sino que también han difundido capturas de pantalla con el rostro del presunto delincuente. El impacto visual de estos registros ha generado aún mayor preocupación en la comunidad, que ahora observa con recelo cualquier movimiento extraño en sus alrededores.

Las cámaras de seguridad registran
Las cámaras de seguridad registran tres robos cometidos por el mismo sospechoso en cinco semanas en Hollywood (Captura de video)

El testimonio de Manny, otro residente de la zona, aporta más detalles sobre el comportamiento del sospechoso. Manny relató que la noche anterior a uno de los incidentes se topó con el hombre, quien intentó ingresar al edificio de apartamentos donde vive. “De hecho, nos preguntó si teníamos cámaras de seguridad”, reveló Manny durante su conversación con CBS News Miami. Esta actitud levantó sospechas de inmediato, ya que el sujeto no estaba solo: dos hombres lo acompañaban y aseguraron estar buscando unos auriculares perdidos, lo cual a Manny le pareció una excusa poco creíble. “Me pareció muy sospechoso que estuvieran buscando AirPods. Pensé que era solo una tapadera”, señaló el vecino, quien si bien dijo no sentirse inseguro personalmente, reconoció su preocupación por la cantidad de personas que suelen caminar por el barrio en horario nocturno.

La policía de Hollywood confirmó que el mismo individuo estaría vinculado no solo con los tres robos reportados, sino también con un episodio reciente que obligó al cierre temporal de la escuela secundaria South Broward como medida precautoria. Las autoridades han difundido una descripción detallada del sospechoso para facilitar su identificación: se trata de un hombre afroamericano, de entre 1,75 y 1,83 metros de estatura, con una edad aproximada de entre 18 y 22 años. El sujeto suele vestir una sudadera con capucha negra y sandalias blancas, una combinación que llamó la atención de los investigadores y de los vecinos, que ahora prestan especial atención a quienes circulan por la zona con ese aspecto.

La policía de Hollywood divulga
La policía de Hollywood divulga la descripción del sospechoso, identificado gracias a imágenes de cámaras de seguridad (Captura de video)

El Departamento de Policía de Hollywood ha recurrido a la colaboración ciudadana, solicitando a los residentes que revisen las grabaciones de las cámaras de seguridad de los últimos 30 días en el área comprendida entre las calles Johnson y Scott, al este de la autopista Federal. Las autoridades piden que cualquier imagen o video que muestre a una persona que coincida con la descripción sea remitida directamente a los detectives encargados del caso. Para ello, han habilitado direcciones de correo electrónico específicas, buscando así agilizar la recepción y el análisis de pruebas que puedan conducir a la identificación y detención del sospechoso.

Mientras tanto, el clima en el barrio sigue siendo de alerta. Janet expresó el deseo de toda la comunidad: que el responsable sea capturado cuanto antes y que el vecindario recupere la tranquilidad. “Tengo miedo, y tengo miedo por todos los que viven aquí y por mis vecinos. Estoy muy preocupada”, insistió. La expectativa ahora está puesta en el avance de la investigación y en la respuesta de la comunidad, que se ha unido en torno al objetivo común de poner fin a la ola de robos que afecta a Hollywood.

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