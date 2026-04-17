Nueva York comenzará en 2026 la construcción de un gran carril bici de “río a río”: la avenida principal que será transformada

El nuevo carril bici bidireccional protegido en la calle 72 de Manhattan conectará el Hudson River Greenway con Central Park desde 2026.

Un nuevo carril bici bidireccional protegido transformará la calle 72 de Manhattan a partir de 2026, como parte de un plan del Departamento de Transporte de Nueva York, agencia municipal, para cerrar una brecha peligrosa en la red ciclista y mejorar la seguridad de peatones y conductores.

La reconfiguración reducirá de cuatro a dos los carriles para automóviles y priorizará una conectividad segura directa entre el Hudson River Greenway y Central Park, con la proyección de llegar también al East Side Greenway cuando concluyan todos los tramos, según informó el medio Secret NYC.

La propuesta responde al marcado crecimiento del uso de la bicicleta en la ciudad. De acuerdo con datos presentados por el Departamento de Transporte y citados por Secret NYC, durante 2023 se registraron 620.000 desplazamientos diarios en bicicleta, lo que representa un aumento del 64% respecto a la década anterior.

La reconfiguración vial reducirá de cuatro a dos los carriles para automóviles y priorizará la seguridad de ciclistas, peatones y conductores en la calle 72.

En el Upper West Side existen múltiples carriles protegidos norte-sur, pero el traslado en sentido transversal sigue siendo arriesgado tanto para ciclistas como para peatones.

El diseño contempla la construcción de un carril bici de doble sentido en el lado norte de la calle 72, resguardado por la franja de estacionamiento, y un rediseño integral de los cruces.

Se incorporarán extensiones de acera señalizadas, zonas de carga para vehículos comerciales y nuevas islas de embarque de autobuses de hormigón, elementos destinados a mejorar la visibilidad en las intersecciones y reducir los estacionamientos en doble fila que habitualmente bloquean el corredor.

El aumento del 64% en los desplazamientos diarios en bicicleta en Nueva York impulsa la expansión de la red de carriles protegidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál será la función del carril bici de la calle 72

Según el Departamento de Transporte de Nueva York, las calles que incorporan estos espacios registraron una disminución del 34% en los accidentes de ciclistas y las lesiones graves y muertes de peatones caen casi un 30% respecto a calles similares.

Estas reformas modifican la movilidad y calidad de vida urbana. El nuevo corredor permitirá un trayecto continuo, protegido e ininterrumpido de oeste a este a lo largo de Manhattan, enlazando dos de los puntos principales del ocio y el deporte en la ciudad: los corredores verdes del río Hudson y el East Side.

Movilizaciones en favor de la propuesta surgieron desde distintos sectores. El congresista Jerry Nadler destacó a Secret NYC que el rediseño “reducirá las emisiones al animar a los neoyorquinos a dejar el coche” y cerrará “una brecha que lleva mucho tiempo en la red de carriles protegidos”.

A estas voces se sumaron organizaciones de defensa de movilidad como Transportation Alternatives y Bike New York, que expusieron ante el mismo medio que la medida beneficiará especialmente a familias, personas mayores y quienes viajan diariamente al trabajo.

Respaldo institucional y calendario de ejecución

La iniciativa ya cuenta con respaldo legislativo y ciudadano. El comité de transporte de la Junta Comunitaria 7 de Manhattan, órgano local, aprobó por 7 votos contra 2 el rediseño a inicios de semana, según lo reportado por Secret NYC.

Incluso, de acuerdo a información aportada por Streetsblog y reproducida por el medio, funcionarios del Departamento de Transporte han manifestado su intención de avanzar con el proyecto sin importar el desenlace de la votación programada para el 1 de mayo.

Una vez concluidas las obras a ambos lados de la ciudad, el plan promete que los habitantes de Nueva York dispondrán de un trayecto ciclista protegido y eficiente, extendiéndose literalmente de río a río a través de Manhattan, un cambio de infraestructura largamente postergado para el corazón de la ciudad.