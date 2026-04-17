Incendios en el condado de Los Ángeles: más de 200.000 personas perdieron su vivienda, según un nuevo estudio de la Universidad de California

Más de tres cuartas partes de las personas sin hogar en comunidades afectadas informaron lesiones o grandes pérdidas tras los incendios. (REUTERS/Mike Blake)

Cuatro estudios recientes liderados por la Universidad de California en Los Ángeles y publicado por el diario local Los Ángeles Times vinculan directamente los desastres climáticos, la inestabilidad habitacional y la falta de vivienda, tomando como ejemplo los incendios de 2025 en la ciudad.

El diario estadounidense indicó que cuatro estudios recientes liderados por la UCLA trazan una relación directa entre catástrofes ambientales, inestabilidad de viviendas y el aumento de personas sin techo.

En el caso de los incendios ocurridos en enero de 2025, alrededor de 200.000 personas perdieron sus casas. Según Randall Kuhn, profesor de la escuela de Salud Pública de UCLA y coautor de tres de los estudios aseguró que “los incendios forestales urbanos figuran entre los más destructivos de la historia y, si bien han sido profundamente traumáticos para quienes quedaron sin hogar, el impacto sobre las personas que ya vivían en las calles también ha sido significativo”.

Los datos revelan que, de los encuestados sin techo en las comunidades afectadas, más de tres cuartas partes informaron lesiones o grandes alteraciones de vida a causa del fuego.

Los hallazgos forman parte de una serie más amplia de investigaciones que proponen entender la falta de vivienda como algo que excede una mera dificultad de acceso a la vivienda.

Kuhn señaló que los eventos climáticos extremos y las políticas restrictivas hacia personas sin hogar se retroalimentan, aumentando la vulnerabilidad de quienes ya han sido desplazados. Los incendios agravaron esta situación al dañar carpas y destruir pertenencias.

Kuhn señaló: “La falta de vivienda es por sí misma una catástrofe, y cada mes parece traer un nuevo desastre para quienes la padecen”.

Los incendios de 2025 en Los Ángeles dejaron a 200.000 personas sin vivienda, agravando la crisis habitacional en la ciudad. (REUTERS/David Ryder)

Durante los incendios, la exposición al humo impactó la salud de quienes vivían sin refugio: el 40% reportó síntomas respiratorios agravados, como tos, dificultad para respirar y sibilancias.

Además, Kuhn indica que el 31% de las personas encuestadas que dormían en la calle sufrieron lesiones físicas, situación aún más frecuente entre quienes ya tenían afecciones de salud previas. Más de la mitad expresó que, tras los incendios, encontrar refugio se tornó más difícil que antes.

Las medidas de protección contra desalojos durante la pandemia evitaron un incremento mayor de personas sin hogar, que podría haber llegado al 20%. (REUTERS/Daniel Cole)

La relación entre desastres climáticos y el aumento de la falta de vivienda

Uno de los estudios, publicado el 6 de abril en JAMA Network Open, la revista médica, examinó tendencias en todo el territorio estadounidense —los 50 estados y Washington D.C.— y estableció que cada vivienda perdida en desastres climáticos por cada 10.000 habitantes se vincula con un incremento de un punto porcentual en la tasa de personas sin hogar.

Kathryn Leifheit, profesora asistente de UCLA y autora principal del estudio nacional, comentó: “Nuestros resultados reflejan que la falta de vivienda puede considerarse una consecuencia previsible de los desastres climáticos”.

Leifheit precisa que, de 2020 a 2022, la tasa subió un 11% en los Estados Unidos, pero sin los desastres climáticos, ese aumento habría sido solo del 8%.

Los investigadores controlaron variables como el precio de los alquileres y factores económicos, aunque Leifheit recomienda cautela al interpretar estas cifras.

El mismo estudio nacional detectó que las medidas de protección contra desalojos implementadas durante la pandemia de COVID-19 mitigaron lo que pudo ser un incremento aún más marcado de personas sin hogar.

Kuhn indica que el 31% de las personas encuestadas que dormían en la calle sufrieron lesiones físicas, situación aún más frecuente entre quienes ya tenían afecciones de salud previas. (AP Foto/Ethan Swope, Archivo)

Según Craig Pollack, médico de Johns Hopkins y coautor de la publicación, “si los gobiernos estatales y locales no hubieran frenado los desalojos durante ese periodo, estimamos que el aumento promedio habría rozado casi un 20%”.

Daños, barreras y factores de vulnerabilidad en la respuesta a catástrofes

Kuhn expone que los incendios dejaron en evidencia cómo los sistemas de respuesta ante emergencias son insuficientes para asistir a quienes ya están sin hogar. Estos eventos pueden aislar a personas sin techo de sus recursos cotidianos, ya que muchos servicios comunitarios y de asistencia cierran durante el desastre.

Equipos médicos callejeros y clínicas móviles pueden cubrir algo de esa brecha, así como las redes de ayuda mutua y los métodos informales que funcionan dentro de los campamentos, sobre todo para quienes poseen teléfono móvil pero no están conectados a alertas oficiales.

Por otro lado, una investigación publicada en Social Science & Medicine, la revista científica, en marzo, señala que las operaciones de desalojo y desplazamientos frecuentes afectan de manera negativa la salud física y psicológica de las personas sin hogar en Los Ángeles.

El estudio identificó que un tercio sufrió barrido; casi la mitad, desplazamiento en el mes previo a la encuesta. Benjamin Henwood, investigador de USC y coautor del artículo, explica que este contexto de inestabilidad provoca pérdida de medicación, documentos, objetos personales y vínculos con trabajadores y servicios de apoyo.

Fotografía del incendio que asola a Los Ángeles. EFE/ Allison Dinner

Henwood sostiene: “Con el tiempo, genera un estado de inestabilidad persistente que dificulta acceder a servicios médicos, mantener tratamientos o lograr avances hacia una vivienda”.

Propuestas de coordinación y políticas para reducir el riesgo

Randall Kuhn señaló que los resultados de los estudios insisten en la necesidad de una mayor coordinación entre sistemas de emergencia y servicios para personas sin vivienda, para garantizar una mejor protección durante futuras catástrofes.

Además, subraya que estos datos sugieren la urgencia de respuestas inmediatas en materia de política pública, junto con estrategias más amplias que reduzcan el riesgo de falta de vivienda tanto antes como después de eventos adversos.

Kuhn concluye: “Juntas, estas acciones reducirán el riesgo de falta de vivienda antes y después de los desastres”.