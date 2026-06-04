Un lingote de oro de 20.000 euros espera bajo el sol de medianoche en Levi

La iniciativa arranca el 18 de junio e invita a residentes y visitantes a seguir pistas por distintos puntos del complejo en Laponia finlandesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paisaje de Levi, en la región de Laponia finlandesa, se transforma en el escenario de una singular búsqueda del tesoro. La estación de esquí lanza la iniciativa que invita a locales y turistas a encontrar un lingote de oro de 20.000 euros (USD 23.276) oculto entre sus colinas bajo el fenómeno natural del sol de medianoche.

Según la agencia de noticias Euronews, desde el 18 de junio, quienes visitan Levi pueden sumarse a la búsqueda siguiendo una serie de pistas diseñadas para conducirlos por distintos puntos de interés del complejo. El premio, valorado en una gran suma de dinero, aparece como una oportunidad inédita para quienes eligen la región durante los meses de mayor luminosidad.

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Según detalló el sitio oficial Visit Levi, la estación permite aprovechar la luz continua que caracteriza al verano local, lo que amplía las horas disponibles para participar en la actividad.

La competencia cuenta con el apoyo de Agnico Eagle Finland, una compañía minera de oro con sede en Kittilä, y de Levi Ski Resort. El objetivo central de la propuesta es potenciar la proyección de la región como destino de viaje sostenible y mostrar una faceta distinta del lugar, tradicionalmente asociada al turismo invernal.

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En este contexto, Satu Pesonen, directora general de la organización oficial de turismo, explicó que el destino “es conocido sobre todo por su invierno, pero el verano del norte sigue siendo un secreto para muchos. Queremos dar a los viajeros un nuevo motivo para visitar Levi cuando el sol nunca se pone y el paisaje de las colinas muestra una cara completamente distinta”.

El sol de medianoche y la experiencia de la búsqueda

El sol naciente ilumina las pistas de esquí de Levi, Finlandia, y el vibrante follaje otoñal junto a las acogedoras cabañas, creando un contraste invernal único. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno del sol de medianoche marca la temporada alta del evento. Desde finales de mayo hasta finales de julio, el sol permanece sobre el horizonte en la región, permitiendo que la actividad se desarrolle sin las restricciones habituales de horario. Esta característica convierte a Levi en uno de los destinos más singulares del norte de Europa durante el verano.

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La dinámica de la búsqueda implica recorrer senderos de montaña, rutas de senderismo y circuitos para ciclistas, a la vez que se exploran otras propuestas veraniegas en la estación. Cada pista publicada conduce a un nuevo atractivo y acerca a los participantes al lugar donde se encuentra el lingote. La última pista se dará a conocer el 22 de agosto, extendiendo la experiencia durante toda la temporada.

La inscripción para participar se realiza a través de la web oficial de la Midnight Sun Hunt, donde los interesados pueden acceder a las reglas y recomendaciones de seguridad. No está permitido excavar ni salirse de las zonas señaladas, garantizando así el respeto por el entorno natural y la seguridad de todos los involucrados.

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Sostenibilidad y promoción del turismo en Levi

La responsable Satu Pesonen afirma que el lugar es conocido por su temporada fría y plantea ofrecer un motivo distinto para visitarlo cuando el paisaje de colinas cambia bajo luz constante

La organización de la búsqueda responde a una estrategia de promoción turística orientada a desestacionalizar la afluencia de visitantes y a difundir los valores de la sostenibilidad en la región. Agnico Eagle Finland y Levi Ski Resort colaboran para posicionar a Levi como un enclave que ofrece alternativas fuera de la tradicional temporada de invierno, reforzando su imagen como destino para el turismo activo y responsable.

El evento no solo destaca por el atractivo del premio económico, sino también por la oportunidad de vivir experiencias vinculadas al entorno natural bajo condiciones únicas. La estación de esquí busca consolidar su presencia como referente en el turismo de aventura y naturaleza en el norte de Europa, apoyándose en fenómenos como el sol de medianoche y en actividades que promueven el respeto ambiental.

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El sol de medianoche se produce en las latitudes situadas al norte del círculo polar ártico y al sur del círculo polar antártico, donde el sol no llega a ponerse del todo durante varios días o semanas. En Europa, además de Levi, este fenómeno puede apreciarse en lugares como el archipiélago noruego de Svalbard, partes de Groenlandia y ciudades como Tromsø y Reikiavik. Durante el invierno, en cambio, estas regiones experimentan la noche polar, que permite la observación de la aurora boreal.