El grupo terrorista Hezbollah volvió a atacar tras rechazar el nuevo acuerdo de alto el fuego entre Israel y El Líbano

Las FDI abatieron a un terrorista en un enfrentamiento y localizaron decenas de armas de Hezbollah

El grupo terrorista Hezbollah rechazó este jueves el último acuerdo de alto el fuego negociado entre Israel y el gobierno libanés, exigiendo el retiro total de las fuerzas israelíes del sur de Líbano mientras los enfrentamientos complican los esfuerzos internacionales por poner fin al conflicto con Irán. En medio de los combates, autoridades locales reportaron al menos cuatro muertos por ataques israelíes.

En un comunicado leído en televisión, Naim Kassem, líder de Hezbollah, calificó las negociaciones de “absurdas, humillantes e insultantes”, subrayando que la exigencia de retirar a sus combatientes bajo ataque equivaldría a “rendición, derrota y cumplimiento de los objetivos del enemigo”. Kassem declaró: “Lo que nos interesa es el cese de la agresión, el alto el fuego y la retirada israelí”. Añadió que, mientras las aldeas libanesas sigan siendo bombardeadas y la población civil siga sufriendo bajas, el norte de Israel “no será seguro”.

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El grupo terrorista Hezbollah rechazó el último acuerdo de alto el fuego negociado entre Israel y el Líbano.

Hezbollah confirmó la negativa a la tregua, aunque el primer ministro libanés, Nawaf Salam, indicó que el ejército nacional procederá con el despliegue en “zonas piloto” libres de presencia tanto israelí como del grupo armado en el sur del país, según declaraciones leídas por el ministro de Información, Paul Morcos, tras una reunión de gabinete. Salam sostuvo que esta iniciativa “no afecta nuestro derecho a una retirada total (israelí), pero nos acerca a ella”.

Enfrentamientos recientes y despliegue militar en el sur de Líbano

Un portavoz de Hezbollah informó a la agencia AFP que la decisión del grupo fue transmitida al presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, aliado de Hezbollah que actúa como intermediario ante las autoridades. Aunque el alto el fuego estaba supeditado a la aceptación de Hezbollah, el gobierno libanés anunció el inicio del despliegue en los corredores definidos.

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Naim Kassem afirmó que la propuesta de tregua implica una rendición de Hezbollah y reclamó el cese de la agresión israelí en Líbano. (EFE/ARCHIVO)

El acuerdo, formalizado tras negociaciones en Washington, estipula la creación de “zonas piloto” en el sur de Líbano bajo el control exclusivo del ejército libanés, excluyendo a cualquier grupo armado no estatal.

Operaciones israelíes

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que, durante una operación al norte del río Litani, soldados de la brigada Givati eliminaron en un enfrentamiento cercano a un terrorista de Hezbollah armado con un fusil Kalashnikov. Horas después, las tropas israelíes incautaron un arsenal en un depósito de Hezbollah en la zona, donde hallaron decenas de armas, incluyendo rifles automáticos, escopetas, un misil tierra-aire de corto alcance, cargadores, granadas y otros equipos militares.

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Durante la noche, la Fuerza Aérea israelí atacó dos células de Hezbollah que operaban en las localidades de Tzur y Shakra, en el sur libanés, según el comunicado militar.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que abatieron a un miembro de Hezbollah y hallaron un arsenal en un depósito al norte del río Litani. (@idfonline)

El conflicto en el sur de Líbano, marcado por la ocupación israelí de extensas áreas y la negativa de Hezbollah a abandonar las posiciones, ha dificultado la reapertura del estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio internacional de petróleo y gas cuya clausura ha impactado la economía mundial.

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Irán ha condicionado cualquier acuerdo de cese duradero de las hostilidades a que la tregua se extienda a Líbano. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, enfrentando elecciones este año, sostiene la ofensiva hasta que Hezbollah deje de representar una amenaza.

El presidente estadounidense Donald Trump, tras recibir una inusual reprimenda del Congreso, restó importancia al estancamiento diplomático, afirmando ante la prensa que en Oriente Medio “un alto el fuego es cuando se dispara de manera más moderada”.

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