El parlamento esloveno aprobó el nuevo gobierno de Janez Jansa

Janez Jansa, durante la conferencia de prensa tras la firma del nuevo gobierno en Liubliana, 4 de junio de 2026. (REUTERS/Borut Zivulovic)

El parlamento esloveno aprobó este jueves el nuevo gobierno del primer ministro Janez Jansa, quien regresa así al poder por cuarta vez al frente del ejecutivo de este pequeño país miembro de la Unión Europea (UE), consolidando un giro a la derecha tras meses de incertidumbre política.

La cámara de 90 escaños respaldó el gabinete con 49 votos a favor y 30 en contra. Los 15 ministros que lo integran prestaron juramento al cargo en la misma sesión.

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El resultado surgió de los comicios del 22 de marzo, que no dejaron un vencedor definido. El Movimiento por la Libertad del primer ministro saliente Robert Golob, quien encabezó una coalición de centroizquierda durante los últimos cuatro años, obtuvo el mayor número de votos y un escaño más que el partido de Jansa, pero no logró reunir apoyo parlamentario suficiente para renovar su mandato.

La votación estuvo marcada por denuncias de injerencia extranjera y corrupción, en un país de cerca de dos millones de habitantes profundamente divididos entre liberales y conservadores.

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El nuevo gabinete esloveno, junto a Jansa, posa para la foto oficial tras la firma del gobierno en Liubliana. (REUTERS/Borut Zivulovic)

Jansa, de 67 años, lleva décadas en la política eslovena y es admirador declarado del presidente estadounidense Donald Trump. Fue además aliado cercano del líder húngaro Viktor Orbán, quien perdió el poder por amplia mayoría en las elecciones de abril, y adoptó una postura firmemente antiinmigrante durante la gran ola migratoria hacia Europa en 2015.

Su mandato anterior, entre 2020 y 2022, acumuló acusaciones de presionar a las instituciones democráticas y restringir la libertad de prensa, lo que derivó en protestas callejeras.

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El gabinete quedó compuesto por siete miembros del Partido Democrático Esloveno (SDS) de Jansa, cinco de la alianza entre la democristiana Nueva Eslovenia (NSi) y el partido conservador Focus, y tres del partido liberal Demócratas.

La coalición suma 43 de los 90 escaños y gobernará en minoría. Para alcanzar mayorías legislativas, contará además con el respaldo externo de Resni.ca, un partido con raíces en el movimiento antivacunas surgido durante la pandemia de COVID-19, que ya había apoyado la investidura de Jansa semanas atrás.

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Jansa y el primer ministro saliente, Robert Golob, durante la conferencia de prensa celebrada tras la firma del nuevo gobierno en Liubliana. (REUTERS/Borut Zivulovic)

Ante el parlamento, Jansa prometió reducir lo que calificó de "impuestos récord" en comparación con otros países europeos y desmantelar una burocracia que consideró excesiva. También se comprometió a combatir la corrupción y a descentralizar competencias hacia los gobiernos locales.

Anunció además que la próxima semana convocará a los partidos de la oposición a colaborar en la redacción de leyes clave. “Ofrecemos nuestra ayuda. Pero se necesitan dos para cooperar, y de ustedes dependerá cuántos se unan”, declaró ante los legisladores.

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El nuevo canciller, Tone Kajzer, exembajador de Eslovenia en Estados Unidos, señaló que las prioridades exteriores de la legislatura serán el fortalecimiento de las relaciones con Israel y Washington, junto con el refuerzo del papel del país en la UE y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El gobierno de Golob reconoció al Estado palestino en 2024 e impuso prohibiciones de viaje al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y a dos de sus ministros, medidas que Jansa había criticado durante la campaña y que podrían ser revertidas.

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(Con información de AP, EFE y Reuters)