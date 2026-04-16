Estados Unidos

Regresa el Festival de la Milla de los Museos a Nueva York: cuándo es y qué actividades habrá

El evento, que congrega a museos y centros de arte reconocidos internacionalmente, propondrá una jornada de exhibiciones, música y talleres tanto para residentes como para visitantes de la ciudad

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Fachada principal de The Met en Nueva York, un edificio clásico con columnas y escalinatas llenas de personas. Árboles con hojas de otoño y taxis amarillos en la calle.
The Met es uno de los museos que será protagonista del Museum Mile Festival (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de Nueva York celebrará una nueva edición del Museum Mile Festival el próximo 9 de junio. El evento transformará por completo la Quinta Avenida de la Gran Manzana en un corredor peatonal repleto de arte, música y actividades culturales.

Ocho instituciones participarán en esta colaboración: el Museo Metropolitano de Arte, uno de los principales referentes mundiales en bellas artes; la Neue Galerie New York, institución dedicada al arte y el diseño alemán y austríaco; el Museo Solomon R. Guggenheim, reconocido por su colección de arte moderno y contemporáneo.

También participará el Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, especializado en diseño histórico y actual; el Museo Judío, centrado en arte y cultura judía; el Museo de la Ciudad de Nueva York, encargado de narrar la historia de la metrópolis; El Museo del Barrio, enfocado en arte latino y caribeño; y el Africa Center, dedicado a la cultura y el arte africano.

La iniciativa ofrece a los visitantes la posibilidad de disfrutar de una experiencia de museo itinerante, con acceso libre a colecciones y exhibiciones destacadas en pleno corazón de Nueva York.

El Museo Solomon R. Guggenheim será otro de los museos gratuitos para visitar durante Museum Mile. Foto: Por Jean-Christophe BENOIST, wikimedia commons
El Museo Solomon R. Guggenheim será otro de los museos gratuitos para visitar durante Museum Mile. Foto: Por Jean-Christophe BENOIST, wikimedia commons

Durante tres horas, de 18 a 21, más de veinte museos abrirán sus puertas de manera gratuita y el tramo entre las calles 82 y 110 se convertirá en una gran celebración callejera. Los asistentes encontrarán escenarios con música en vivo, presentaciones de DJs, espectáculos de danza y talleres para niños y adultos.

Qué actividades y propuestas culturales habrá durante el festival

La celebración no se limita al interior de las instituciones: a lo largo de toda la avenida, el tránsito será reemplazado por propuestas interactivas dirigidas a públicos de todas las edades.

Según informó el diario estadounidense The New York Times, la oferta se orienta tanto a familias locales como a turistas internacionales interesados en la vida cultural de la ciudad.

El Museum Mile Festival lleva décadas consolidándose como una de las formas directas y accesibles de disfrutar de la diversidad cultural de Nueva York, al reunir en una sola tarde el talento y la historia de algunos de sus museos y centros culturales más relevantes.

La Quinta Avenida será protagonista del Festival de la Milla del Museo.Foto: Pixabay
La Quinta Avenida será protagonista del Festival de la Milla del Museo.Foto: Pixabay

Cada año, el evento inicia la temporada de verano para muchos residentes y visitantes. La tradición, que data de 1978, ha reunido a millones de personas y mantiene un carácter local, a pesar de su alcance.

De acuerdo con The New York Times, el festival es esperado cada año por residentes y visitantes, quienes aprovechan la ocasión para recorrer las calles del Upper East Side transformadas en un gran espacio abierto.

El impacto del festival en la ciudad y en la vida cultural neoyorquina

Millones de personas han participado a lo largo de sus más de cuatro décadas de historia, consolidando la jornada como un auténtico punto de encuentro entre comunidades, instituciones y artistas.

En la edición anterior, los organizadores contabilizaron la presencia de más de 200.000 personas a lo largo de la avenida, cifra que confirma la magnitud de la convocatoria y la capacidad del festival para movilizar a públicos de todas las edades y orígenes.

Autoridades municipales y directivos de los museos han señalado que la iniciativa simboliza el compromiso de Nueva York con el acceso universal al arte y la cultura, derribando barreras económicas y promoviendo la diversidad.

El festival marca también el inicio de la temporada estival, con un espíritu de celebración y apertura que se extiende más allá de la Quinta Avenida. Vecinos y turistas esperan cada año la llegada de esta fecha para reencontrarse con el arte y redescubrir el espacio público en un contexto festivo y seguro.

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