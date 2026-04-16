Regresa el Festival de la Milla de los Museos a Nueva York: cuándo es y qué actividades habrá

La Ciudad de Nueva York celebrará una nueva edición del Museum Mile Festival el próximo 9 de junio. El evento transformará por completo la Quinta Avenida de la Gran Manzana en un corredor peatonal repleto de arte, música y actividades culturales.
Ocho instituciones participarán en esta colaboración: el Museo Metropolitano de Arte, uno de los principales referentes mundiales en bellas artes; la Neue Galerie New York, institución dedicada al arte y el diseño alemán y austríaco; el Museo Solomon R. Guggenheim, reconocido por su colección de arte moderno y contemporáneo.
También participará el Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, especializado en diseño histórico y actual; el Museo Judío, centrado en arte y cultura judía; el Museo de la Ciudad de Nueva York, encargado de narrar la historia de la metrópolis; El Museo del Barrio, enfocado en arte latino y caribeño; y el Africa Center, dedicado a la cultura y el arte africano.
La iniciativa ofrece a los visitantes la posibilidad de disfrutar de una experiencia de museo itinerante, con acceso libre a colecciones y exhibiciones destacadas en pleno corazón de Nueva York.
Durante tres horas, de 18 a 21, más de veinte museos abrirán sus puertas de manera gratuita y el tramo entre las calles 82 y 110 se convertirá en una gran celebración callejera. Los asistentes encontrarán escenarios con música en vivo, presentaciones de DJs, espectáculos de danza y talleres para niños y adultos.
Qué actividades y propuestas culturales habrá durante el festival
La celebración no se limita al interior de las instituciones: a lo largo de toda la avenida, el tránsito será reemplazado por propuestas interactivas dirigidas a públicos de todas las edades.
Según informó el diario estadounidense The New York Times, la oferta se orienta tanto a familias locales como a turistas internacionales interesados en la vida cultural de la ciudad.
El Museum Mile Festival lleva décadas consolidándose como una de las formas directas y accesibles de disfrutar de la diversidad cultural de Nueva York, al reunir en una sola tarde el talento y la historia de algunos de sus museos y centros culturales más relevantes.
Cada año, el evento inicia la temporada de verano para muchos residentes y visitantes. La tradición, que data de 1978, ha reunido a millones de personas y mantiene un carácter local, a pesar de su alcance.
De acuerdo con The New York Times, el festival es esperado cada año por residentes y visitantes, quienes aprovechan la ocasión para recorrer las calles del Upper East Side transformadas en un gran espacio abierto.
El impacto del festival en la ciudad y en la vida cultural neoyorquina
Millones de personas han participado a lo largo de sus más de cuatro décadas de historia, consolidando la jornada como un auténtico punto de encuentro entre comunidades, instituciones y artistas.
En la edición anterior, los organizadores contabilizaron la presencia de más de 200.000 personas a lo largo de la avenida, cifra que confirma la magnitud de la convocatoria y la capacidad del festival para movilizar a públicos de todas las edades y orígenes.
Autoridades municipales y directivos de los museos han señalado que la iniciativa simboliza el compromiso de Nueva York con el acceso universal al arte y la cultura, derribando barreras económicas y promoviendo la diversidad.
El festival marca también el inicio de la temporada estival, con un espíritu de celebración y apertura que se extiende más allá de la Quinta Avenida. Vecinos y turistas esperan cada año la llegada de esta fecha para reencontrarse con el arte y redescubrir el espacio público en un contexto festivo y seguro.