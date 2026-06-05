El gobierno de Keir Starmer condenó las declaraciones de JD Vance sobre el crimen de Henry Nowak que conmociona a Reino Unido

Agentes de policía montan guardia entre humo de colores durante una manifestación tras la condena de Vikrum Digwa por el asesinato del estudiante Henry Nowak, en Southampton, Gran Bretaña, el 2 de junio de 2026. REUTERS/Isabel Infantes

El gobierno del primer ministro británico Keir Starmer denunció este viernes las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien vinculó el asesinato del estudiante Henry Nowak con la migración masiva y llamó a responder con “ira justificada”, en una nueva escalada de tensión diplomática entre Washington y Londres.

Un portavoz de Downing Street rechazó las palabras de Vance y advirtió que “en los últimos días hemos visto a personas intentando interferir en nuestra democracia y buscar avivar la división en nuestras calles”. La oficina de Starmer recordó que la familia de Nowak ha pedido expresamente que su muerte no sea utilizada “para crear más división, odio o tensión”.

PUBLICIDAD

Nowak, de 18 años, fue apuñalado el 3 de diciembre de 2025 en Southampton, en la costa sur de Inglaterra, cuando regresaba de una fiesta. Su agresor, Vickrum Digwa, de 23 años, lo atacó con un cuchillo ceremonial de 21 centímetros de hoja —que portaba como parte de su religión sij— tras alegar falsamente ante la policía que el estudiante había proferido insultos racistas.

Los agentes esposaron a Nowak mientras yacía herido en el suelo. En un video captado en el lugar, se escucha al joven decir con voz débil: “No puedo respirar”. El lunes, un juez condenó a Digwa a cadena perpetua con un mínimo de 21 años de prisión, tanto por el asesinato como por haber mentido a las autoridades. La Oficina Independiente de Conducta Policial investiga la actuación de la Policía de Hampshire en el caso.

PUBLICIDAD

Un manifestante hace un gesto mientras otros se arrodillan frente a un cordón policial cerca del lugar donde el estudiante Henry Nowak fue asesinado, durante una manifestación tras la condena de Vikrum Digwa por el asesinato de Nowak en Southampton, Gran Bretaña, el 2 de junio de 2026. REUTERS/Isabel Infantes

En su publicación en X, Vance afirmó: “Henry Nowak murió de la misma manera en que muere la civilización: abandonado, esposado por autoridades que ni confiaron ni se preocuparon por él”. El vicepresidente sostuvo que el joven “estaría vivo si las últimas generaciones de élites europeas se hubieran mantenido firmes frente a las políticas de autodesprecio y la invasión masiva de migrantes”. Calificó el crimen de “tan trágico como indignante” y señaló que la única respuesta adecuada era “la ira justificada”.

Sus declaraciones se produjeron tras los disturbios registrados el martes por la noche en Southampton, cerca del lugar donde Nowak fue atacado. El Departamento de Estado, encabezado por el secretario Marco Rubio, también intervino: en un comunicado, la cartera afirmó que “el condicionamiento ideológico y la policía de dos niveles son síntomas evidentes del declive civilizacional” y que “deben ser rechazados en todo Occidente”.

PUBLICIDAD

Downing Street rechazó “cualquier sugerencia de policía de dos niveles en el Reino Unido” y subrayó que “la política debe unir a las personas incluso en las circunstancias más terribles”. El portavoz de Starmer señaló que ese principio es parte de la identidad del país.