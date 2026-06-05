Mundo

El gobierno de Keir Starmer condenó las declaraciones de JD Vance sobre el crimen de Henry Nowak que conmociona a Reino Unido

Un portavoz de Downing Street acusó al vicepresidente de Estados Unidos de intentar avivar la división e interferir en la democracia, y recordó que los familiares del joven pidieron no politizar su muerte

Guardar
Google icon
Agentes de policía montan guardia entre humo de colores durante una manifestación tras la condena de Vikrum Digwa por el asesinato del estudiante Henry Nowak, en Southampton, Gran Bretaña, el 2 de junio de 2026. REUTERS/Isabel Infantes
Agentes de policía montan guardia entre humo de colores durante una manifestación tras la condena de Vikrum Digwa por el asesinato del estudiante Henry Nowak, en Southampton, Gran Bretaña, el 2 de junio de 2026. REUTERS/Isabel Infantes

El gobierno del primer ministro británico Keir Starmer denunció este viernes las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien vinculó el asesinato del estudiante Henry Nowak con la migración masiva y llamó a responder con “ira justificada”, en una nueva escalada de tensión diplomática entre Washington y Londres.

Un portavoz de Downing Street rechazó las palabras de Vance y advirtió que “en los últimos días hemos visto a personas intentando interferir en nuestra democracia y buscar avivar la división en nuestras calles”. La oficina de Starmer recordó que la familia de Nowak ha pedido expresamente que su muerte no sea utilizada “para crear más división, odio o tensión”.

PUBLICIDAD

Nowak, de 18 años, fue apuñalado el 3 de diciembre de 2025 en Southampton, en la costa sur de Inglaterra, cuando regresaba de una fiesta. Su agresor, Vickrum Digwa, de 23 años, lo atacó con un cuchillo ceremonial de 21 centímetros de hoja —que portaba como parte de su religión sij— tras alegar falsamente ante la policía que el estudiante había proferido insultos racistas.

Los agentes esposaron a Nowak mientras yacía herido en el suelo. En un video captado en el lugar, se escucha al joven decir con voz débil: “No puedo respirar”. El lunes, un juez condenó a Digwa a cadena perpetua con un mínimo de 21 años de prisión, tanto por el asesinato como por haber mentido a las autoridades. La Oficina Independiente de Conducta Policial investiga la actuación de la Policía de Hampshire en el caso.

PUBLICIDAD

Un manifestante hace un gesto mientras otros se arrodillan frente a un cordón policial cerca del lugar donde el estudiante Henry Nowak fue asesinado, durante una manifestación tras la condena de Vikrum Digwa por el asesinato de Nowak en Southampton, Gran Bretaña, el 2 de junio de 2026. REUTERS/Isabel Infantes
Un manifestante hace un gesto mientras otros se arrodillan frente a un cordón policial cerca del lugar donde el estudiante Henry Nowak fue asesinado, durante una manifestación tras la condena de Vikrum Digwa por el asesinato de Nowak en Southampton, Gran Bretaña, el 2 de junio de 2026. REUTERS/Isabel Infantes

En su publicación en X, Vance afirmó: “Henry Nowak murió de la misma manera en que muere la civilización: abandonado, esposado por autoridades que ni confiaron ni se preocuparon por él”. El vicepresidente sostuvo que el joven “estaría vivo si las últimas generaciones de élites europeas se hubieran mantenido firmes frente a las políticas de autodesprecio y la invasión masiva de migrantes”. Calificó el crimen de “tan trágico como indignante” y señaló que la única respuesta adecuada era “la ira justificada”.

Sus declaraciones se produjeron tras los disturbios registrados el martes por la noche en Southampton, cerca del lugar donde Nowak fue atacado. El Departamento de Estado, encabezado por el secretario Marco Rubio, también intervino: en un comunicado, la cartera afirmó que “el condicionamiento ideológico y la policía de dos niveles son síntomas evidentes del declive civilizacional” y que “deben ser rechazados en todo Occidente”.

Downing Street rechazó “cualquier sugerencia de policía de dos niveles en el Reino Unido” y subrayó que “la política debe unir a las personas incluso en las circunstancias más terribles”. El portavoz de Starmer señaló que ese principio es parte de la identidad del país.

Temas Relacionados

Keir StarmerSouthamptonDelitos de odiorelaciones diplomáticas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De récord Guinness a fenómeno viral: cómo una familia que quería privacidad creó la isla más famosa y menos accesible del mundo

Adquirida en los años 50 por los Sizeland como refugio de fin de semana, esta pequeña parcela del río San Lorenzo fue declarada la isla habitada más pequeña del planeta y hoy atrae miles de turistas

De récord Guinness a fenómeno viral: cómo una familia que quería privacidad creó la isla más famosa y menos accesible del mundo

Una niña desapareció en el sur de Francia y días después fue hallada muerta: el principal sospechoso tenía denuncias previas por abuso infantil

Este hecho expuso expuso profundas grietas en la justicia francesa y reavivó el reclamo por la protección de los menores

Una niña desapareció en el sur de Francia y días después fue hallada muerta: el principal sospechoso tenía denuncias previas por abuso infantil

Johnny Cash y la muerte de Stalin: cómo un mensaje interceptado reveló el instante más crítico de la Guerra Fría

Mientras Europa entraba en convulsión tras la muerte del líder soviético, un soldado norteamericano captó desde una base en Alemania la señal que encendió las alarmas en Occidente

Johnny Cash y la muerte de Stalin: cómo un mensaje interceptado reveló el instante más crítico de la Guerra Fría

Haití registra 1,5 millones de desplazados internos por la violencia de pandillas

El organismo de la ONU señaló que la cifra representa un máximo histórico equivalente al 12% de los habitantes, con más de la mitad de los afectados entre mujeres y niñas

Haití registra 1,5 millones de desplazados internos por la violencia de pandillas

Del fracaso en Vietnam al poder global: la historia del AR-15, el fusil que se transformó en símbolo militar y civil

En Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont analizó cómo la creación de Eugene Stoner atravesó crisis técnicas, controversias legislativas y transformaciones geopolíticas hasta consolidarse como plataforma clave en la industria armamentística

Del fracaso en Vietnam al poder global: la historia del AR-15, el fusil que se transformó en símbolo militar y civil
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

España golea 4-0 a Inglaterra y depende de sí misma para clasificar al Mundial 2027

España golea 4-0 a Inglaterra y depende de sí misma para clasificar al Mundial 2027

Armando Benedetti respondió advertencia de EE. UU. de retirar visas: “Tratando de impartir justicia”

Temblor hoy 5 de junio en México: se registra sismo magnitud 5.2 en Guerrero, no se activan las alertas

Temblor en México: se registró un sismo perceptible en CDMX

EN VIVO | STC Metro descarta daños en las instalaciones de la red tras sismo perceptible en la CDMX |

INFOBAE AMÉRICA

SUV híbridos superan prueba regional de 1.000 km en autonomía y eficiencia en rutas reales de Latinoamérica

SUV híbridos superan prueba regional de 1.000 km en autonomía y eficiencia en rutas reales de Latinoamérica

La SECCATID amplía la prevención y extiende Volvamos al Parque a cinco departamentos de Guatemala

El desempleo en Costa Rica se mantiene estable en el primer trimestre de 2026, pero cae la participación laboral femenina

Los panameños están dispuestos a ganar menos para encontrar trabajo: cae 3.33% la expectativa de salario

Guatemala fue elegida para integrar el Consejo Económico y Social de la ONU en 2027-2029

ENTRETENIMIENTO

Quién fue el actor de “La Odisea” que pidió leer el guion de Christopher Nolan antes de unirse al rodaje

Quién fue el actor de “La Odisea” que pidió leer el guion de Christopher Nolan antes de unirse al rodaje

“No me convertí en actor para cambiar el mundo”: Peter Dinklage reflexiona sobre fama, representación y estereotipos

Emilia Clarke destacó su doble rol en Ponies: “Me encanta estar un poco demasiado ocupada”

Papel aluminio y luces navideñas: los secretos detrás de la icónica discoteca de Fiebre de sábado por la noche

Marlon Wayans revela las ideas que evalúa para ‘Y dónde están las rubias 2’