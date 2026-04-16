Suben los precios de los medicamentos en Estados Unidos pese a acuerdos con farmacéuticas

El informe destaca que la opacidad y la falta de transparencia en los acuerdos de precios generan escepticismo entre especialistas y legisladores del sector salud. (Reuters)

Los precios de cientos de medicamentos han experimentado incrementos, incluso durante el periodo en que las principales farmacéuticas firmaron acuerdos con la administración de Donald Trump. Según un informe presentado por el senador Bernie Sanders al Senado de Estados Unidos, los compromisos entre las empresas y el gobierno no frenaron la tendencia alcista, y muchos fármacos clave, incluidos tratamientos contra el cáncer y terapias génicas, introdujeron nuevas versiones con un costo promedio anual de USD 353.000.

El reporte, citado por el medio estadounidense NBC News, destaca que este fenómeno pone en cuestión la efectividad de dichas negociaciones y anticipa que la presión por el acceso a fármacos accesibles seguirá marcando la agenda política y social.

El análisis elaborado por los demócratas del Senado revela que las compañías que firmaron acuerdos con Trump obtuvieron beneficios conjuntos por USD 177.000 millones en 2025, una cifra considerablemente superior a los USD 107.000 millones registrados el año anterior. De acuerdo a la cadena de noticias, el aumento de ganancias coincide con la escalada de precios y con el lanzamiento de medicamentos de alto costo, lo que complica el panorama para los pacientes de Estados Unidos y para los programas públicos de financiamiento sanitario.

Las ganancias conjuntas de las principales farmacéuticas alcanzaron USD 177.000 millones en 2025, evidenciando el impacto de la escalada de precios en Estados Unidos. (Reuters)

El informe describe cómo las promesas sobre la reducción de precios de medicamentos, promovidas por Trump, contrastaron con la realidad del mercado farmacéutico. Aunque la Casa Blanca divulgó acuerdos denominados como de “nación más favorecida”, concebidos para equiparar los precios estadounidenses con los de otros países industrializados, la falta de transparencia sobre los detalles de los convenios y la persistencia de las subidas tarifarias generaron escepticismo entre especialistas y legisladores.

Stacie Dusetzina, profesora de políticas de salud en la Universidad Vanderbilt, afirmó a NBC News que “una de las características más frustrantes de los recientes anuncios sobre precios ha sido la opacidad de los llamados acuerdos promovidos por la administración”. Dusetzina advirtió: “Cuando se examinan los detalles, parece que los esfuerzos emprendidos hasta ahora han favorecido sobre todo a las compañías farmacéuticas”.

Las subidas en los precios superan los valores de otros países industrializados

En el desglose del informe, destacan los aumentos en medicamentos de gran impacto en la salud pública. NBC News precisa que el fármaco Keytruda, de Merck, utilizado en tratamientos oncológicos, incrementó su precio en 6% hasta alcanzar los USD 210.000 anuales en Estados Unidos, una cifra que supera ampliamente los valores observados en Japón (USD 37.900) y en Francia (USD 88.100).

Por su parte, Kesimpta, medicamento para esclerosis múltiple producido por Novartis, subió cerca de USD 10.500, y se situó en USD 141.000 al año, frente a los USD 17.300 en Alemania y los USD 23.500 en Canadá.

El informe del Senado de Estados Unidos revela que los precios de medicamentos aumentaron incluso tras acuerdos entre farmacéuticas y el gobierno de Trump. (Reuters)

El inmunoterápico Opdivo, de Bristol Myers Squibb, experimentó una elevación del 4% en su lista de precios, y llegó a USD 260.000 por año. En comparación, el mismo fármaco cuesta USD 90.300 en Francia y USD 113.000 en el Reino Unido. De acuerdo con el análisis del Senado federal, estas diferencias no se atenúan pese a las promesas de equiparación internacional.

El bloque de medicamentos que vieron aumentos en pleno periodo de negociación o vigencia de los acuerdos incluye fármacos que no estuvieron sujetos a descuentos, manteniendo la política tradicional de la industria. Antonio Ciaccia, director ejecutivo de la organización no lucrativa especializada en análisis de precios del sector farmacéutico 46brooklyn, indicó a NBC News que “para muchos de los medicamentos no incluidos en los acuerdos, la situación ha continuado igual este año, sin cambios”.

El lanzamiento de terapias y fármacos de alto costo multiplica el impacto

Además de los aumentos, el informe presentado por los demócratas detalla la aparición de nuevas terapias cuyas cifras superan el millón de dólares anuales. Por ejemplo, el medicamento contra el cáncer Inlexzo de Johnson & Johnson debutó en el mercado estadounidense con un precio de USD 1 millón. El fármaco Emrelis, de AbbVie, se comercializa en USD 719.000 y el producto Datroway, de AstraZeneca, se lanzó a USD 419.000.

El caso de las terapias génicas muestra los valores más altos: la terapia Itvisma de Novartis para atrofia muscular espinal tiene un precio de lista de USD 2,59 millones. Otra terapia de Novartis, Zolgensma, aumentó en casi USD 200.000 durante el último año, y supera el umbral de USD 2,5 millones por única administración. En el segmento oncológico, la farmacéutica Pfizer alzó en 5% el costo de su fármaco para cáncer pulmonar Vizimpro ahora estimado en USD 208.000 anuales.

La reducción real de los precios de medicamentos se relaciona con las regulaciones impulsadas desde el mandato de Biden, y no con los acuerdos firmados en la era Trump. (Reuters)

Estas nuevas terapias representan un gasto extraordinario tanto para los sistemas de salud pública como para los pacientes, y marcan una tendencia creciente en la fijación internacional de precios por parte de la industria, bajo la lógica de que la innovación debe ser compensada por el mercado.

Críticas al efecto real de los acuerdos y la transparencia gubernamental

De acuerdo con la información presentada por NBC News, los convenios celebrados durante la presidencia de Trump promovieron la existencia de plataformas como TrumpRx.gov, en las que las farmacéuticas ofrecieron descuentos para quienes pagaban en efectivo y sin seguro. No obstante, la rebaja generalizada se limita a ciertos productos y se asemeja a los descuentos vigentes en plataformas alternativas como GoodRx.

Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca, defendió que el informe del Senado “se centra en los precios de lista de medicamentos, los cuales carecen de significado porque no reflejan el costo real que los pacientes abonan en la farmacia”. Por su parte, expertos del sector advierten que el alza sostenida de los precios de lista permite a las compañías farmacéuticas transferir una carga más elevada a los seguros médicos, lo que termina incidiendo en el gasto global del sistema y, en última instancia, en las primas y costos que finalmente asume la población.