Alquiler de casas para el Mundial 2026: una herramienta de Airbnb calcula los beneficios para propietarios

Airbnb lanza incentivos económicos para nuevos anfitriones de cara al Mundial 2026 en América del Norte (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de la Copa del Mundo 2026 a América del Norte promete transformar el mercado de alquileres temporarios en ciudades como Atlanta, donde el flujo excepcional de visitantes internacionales impulsa nuevas oportunidades de ingresos para los residentes locales.

Con el torneo extendiéndose por más de un mes y una docena de selecciones disputando 104 partidos en 16 sedes, plataformas como Airbnb anticipan una reconfiguración notoria del sector alojamiento gracias al efecto combinado de la demanda turística y los incentivos especiales para nuevos anfitriones.

Alquileres que podrían dejar ganancias superiores a USD 5.000 durante el torneo

El interés económico en torno al evento se refleja en estimaciones concretas: en inmediaciones al estadio Mercedes-Benz y el Centennial Park, donde tendrán lugar actividades centrales como el Fan Fest oficial, los alquileres de unidades enteras de dos habitaciones podrían oscilar entre USD 280 y USD 450 por noche, de acuerdo con datos publicados por USA Today.

Calculando una ocupación total de 33 noches –suficiente para cubrir los ocho partidos programados en Atlanta–, los propietarios de estos alojamientos temporarios tendrían la posibilidad de recibir hasta USD 5.188.

Los alquileres temporarios en Atlanta durante la Copa del Mundo podrían generar ganancias superiores a USD 5.000 para los anfitriones locales (Brett Davis/REUTERS)

Por otra parte, barrios situados al norte de la ciudad, como Chamblee, ofrecen opciones de menor precio, con tarifas nocturnas de USD 125 a USD 272 para unidades similares.

En ese sector, el potencial de ingresos por el período completo del torneo rondaría los USD 3.171, según el cálculo realizado por USA Today utilizando el recientemente lanzado “profit tracker” (seguimiento de beneficios) de Airbnb, una herramienta que estima ganancias en función de disponibilidad, ubicación y tipo de inmueble.

En el marco de esta estrategia de expansión, Airbnb lanzó un incentivo específico para captar anfitriones primerizos y desarrollar la oferta en zonas críticas del Mundial: una recompensa de USD 750 para quienes cumplan una serie de requisitos, como no tener propiedades activas al 1 de febrero de 2026, registrar un alojamiento entero en una zona participante y concretar al menos una reserva de USD 100 antes del 31 de julio de 2026, según señaló la propia compañía en su web oficial.

Impacto económico total por el Mundial y el turismo

Las previsiones económicas apuntan a una cadena de beneficios que trasciende el sector alojamiento. El informe conjunto elaborado por Airbnb y Deloitte en diciembre de 2025 señala que la Copa del Mundo puede generar hasta USD 70 millones para el rubro de la hospitalidad en Atlanta.

Este efecto se descompone en tres capas: USD 23 millones de impacto directo a través del gasto de visitantes que se alojan vía Airbnb, USD 24 millones en efectos indirectos sobre la cadena de suministros y servicios relacionados, y USD 23 millones en impacto por el aumento de salarios y consumo entre los residentes que se benefician del auge turístico.

Dicha dinámica, involucra no solo a los anfitriones y a la industria hotelera, sino también a restaurantes, espacios culturales y comercios minoristas, que reciben a turistas dispuestos a gastar durante su estadía.

“El gasto de los turistas inicia una reacción en cadena en la economía, comenzando por sectores como alojamiento y restauración. A medida que las empresas responden a la mayor demanda, los efectos indirectos se propagan a lo largo de la cadena de valor”, explica el estudio.

El impacto económico de la Copa Mundial 2026 en Atlanta puede superar los USD 70 millones, beneficiando la hospitalidad y el turismo local (Kirby Lee/REUTERS)

Incentivos concretos para anfitriones primerizos

El atractivo de montar un alojamiento temporal en Airbnb durante la Copa Mundial resulta aún mayor para los perfiles que predominan actualmente en la plataforma. De acuerdo con el informe de USA Today, en Atlanta y su área metropolitana se espera que los ingresos totales de anfitriones asciendan a cerca de USD 3 millones, distribuidos en un promedio de USD 3.700 por anfitrión a lo largo de todo el evento.

El impacto sobre comunidades específicas también es notable: el 59% de los anfitriones en Estados Unidos son mujeres, mientras que el 20% pertenece al grupo de adultos mayores. Estas cifras refuerzan la idea de que el universo de beneficiarios del “boom” del alquiler temporal abarca segmentos clave de la población local.

Las condiciones para acceder a la recompensa de USD 750 para nuevos anfitriones incluyen, según detalla la propia Airbnb en su descripción oficial, ser un usuario nuevo o sin anuncios activos antes del 1 de febrero de 2026, registrar un alojamiento entero en alguna de las zonas anfitrionas en Estados Unidos, Canadá o México, y concretar una reserva con valor total de al menos USD 100 antes del 31 de julio de 2026.

Además, el pago de la recompensa se realiza dentro de los 45 días siguientes a la estadía y está limitado a una sola recompensa por anfitrión.

Airbnb ofrece una recompensa de USD 750 a nuevos anfitriones que cumplan condiciones específicas en Estados Unidos, Canadá y México para el Mundial (Europa Press)

Airbnb implementa herramientas de cálculo de beneficios y requisitos

La plataforma introdujo un “profit tracker” que permite a cualquier usuario simular ingresos potenciales seleccionando sobre un mapa la zona, el tipo de vivienda, número de habitaciones y noches disponibles para alquiler.

Dicha funcionalidad digitaliza la toma de decisión, ofreciendo información precisa sobre precios vigentes y rangos de ganancia en función de la ubicación y los días disponibles, precisó USA Today.

En paralelo, Airbnb ofrece cobertura gratuita contra daños y asistencia a sus anfitriones, además de integrar a gran parte de ellos en su Red de Coanfitriones, quienes suelen contar con calificaciones positivas y experiencia comprobable, según la descripción institucional de la empresa actualizada en marzo de 2026.