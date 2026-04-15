Qué enseñanzas dejan los intentos previos de supermercados estatales y por qué resurgen ahora en Estados Unidos

El debate sobre los supermercados públicos polariza a sectores políticos y económicos en Nueva York, en un contexto de presión fiscal y búsqueda de soluciones contra la inflación alimentaria (REUTERS/Jeenah Moon)

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, planea inaugurar el primer supermercado gestionado por el gobierno de la ciudad en East Harlem el próximo año, una medida que, según el economista Daniel Di Martino, investigador del Manhattan Institute, podría generar un impacto negativo en el sector privado y ocasionar pérdidas millonarias a los contribuyentes.

Esta política, anunciada en el discurso de los primeros 100 días de gestión, contempla la apertura de cinco supermercados públicos antes del 1 de enero de 2030.

Mamdani defendió la iniciativa como parte de su compromiso de gobernar como “socialista democrático” y de cumplir las promesas formuladas durante la campaña, según difundió Fox News Digital.

La administración solicitó en febrero un presupuesto de USD 70 millones a la Economic Development Corporation para seleccionar ubicaciones y construir los cinco supermercados públicos, uno en cada distrito de la ciudad.

De ese total, la obra en La Marqueta, en East Harlem, absorberá aproximadamente USD 30 millones, representando la mitad del presupuesto global del proyecto, según detalló Fox News Digital.

La ciudad de Nueva York destina USD 70 millones para construir cinco supermercados públicos, uno en cada distrito, según la propuesta presentada en la Economic Development Corporation (REUTERS/Jeenah Moon)

En las inmediaciones de este primer local, Di Martino advirtió sobre la existencia de mayoristas como Aldi y Costco Wholesale, además de otras tres tiendas privadas de comestibles en un radio menor a 1,6 kilómetros.

El economista considera que la apertura del supermercado estatal podría desplazar clientela y elevar los costos indirectos para la ciudad, en detrimento de la competencia privada.

El proyecto prevé que el municipio no pague alquiler por el establecimiento de La Marqueta, ya que el inmueble es propiedad del gobierno local.

Sin embargo, Di Martino remarcó que esto implica un “costo de oportunidad”: el ayuntamiento podría optar por alquilar o vender el espacio a privados y obtener ingresos adicionales.

El economista subrayó que, a diferencia de los comercios privados, “el supermercado gubernamental no responde al interés del consumidor porque no le preocupan las ganancias”, lo que podría derivar en una menor eficiencia y en el uso subóptimo de los recursos públicos.

Según su análisis, “la ciudad va a gastar una suma considerable de dinero sin satisfacer necesariamente las necesidades reales de los vecinos”.

El alcalde Zohran Mamdani anuncia la apertura del primer supermercado estatal en East Harlem como parte de su agenda de socialismo democrático en Nueva York (REUTERS/Shannon Stapleton)

Experiencias previas y riesgos para el equilibrio comercial

La experiencia de supermercados gestionados por gobiernos municipales en Estados Unidos es reciente y dispar. El antecedente inmediato citado por Fox News Digital es el caso de Atlanta, donde en septiembre de 2025 se inauguró una tienda pública.

Sin embargo, la referencia de Kansas City resultó negativa: la tienda abierta en 2018 fue clausurada recientemente por problemas de desabastecimiento y criminalidad, según datos de NPR.

Estos ejemplos alimentan el escepticismo en torno a la viabilidad y sostenibilidad de este modelo en contextos urbanos complejos como el de Nueva York.

Algunos consumidores y comerciantes han manifestado reparos ante la estrategia impulsada por Mamdani. En The Polymarket, un referente de distribución gratuita en el West Village, varios usuarios expresaron dudas sobre la eficacia y el impacto que tendría el supermercado estatal sobre la competencia local y las finanzas municipales.

Los críticos sostienen que la propuesta podría debilitar a los pequeños comercios, afectar la diversidad comercial y comprometer el equilibrio de ingresos del municipio, sin garantizar una mejora sustantiva en el acceso a bienes de consumo básico para los residentes.

La apertura de supermercados gestionados por el gobierno podría impactar la eficiencia, el uso de recursos públicos y los ingresos municipales por costos de oportunidad no aprovechados (REUTERS/Jeenah Moon)

Implicancias fiscales y debate político en la ciudad

La apuesta de la alcaldía por los supermercados estatales se produce en un contexto de presión sobre las finanzas públicas y demanda creciente de soluciones frente a la inflación y el acceso desigual a alimentos en zonas vulnerables.

A pesar de las críticas, Mamdani ha defendido la iniciativa argumentando que busca garantizar la seguridad alimentaria y reducir la dependencia de grandes cadenas privadas, en línea con su plataforma de “socialismo democrático”.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, el equipo del alcalde no emitió comentarios adicionales sobre la viabilidad financiera ni sobre los mecanismos de evaluación de impacto del programa, según Fox News Digital.

La discusión sobre el futuro de los supermercados públicos en Nueva York continúa abierta y polariza a sectores políticos, económicos y sociales.

Mientras tanto, los contribuyentes y comerciantes locales observan con atención la evolución de un modelo que, por el momento, despierta tantas expectativas como interrogantes sobre su efectividad y sostenibilidad a largo plazo.