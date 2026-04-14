New Glenn, el cohete de Jeff Bezos, realizará su tercer lanzamiento orbital con el mayor satélite de comunicaciones

El cohete New Glenn de Blue Origin afronta su tercer lanzamiento orbital desde Cabo Cañaveral con el mayor satélite comercial de órbita baja (REUTERS/Joe Skipper).

La próxima misión del cohete New Glenn representa un nuevo avance en la dinámica de la industria espacial privada. Blue Origin, la compañía fundada por Jeff Bezos, está lista para ejecutar el tercer vuelo orbital del vehículo desde la estación espacial de Cabo Cañaveral. Este lanzamiento constituye un paso fundamental para fortalecer su posición en el mercado de cargas comerciales y profundizar su participación en el programa lunar de Estados Unidos, según USA Today y Florida Today.

El New Glenn podría despegar el 17 de abril con el mayor satélite comercial de órbita baja

El lanzamiento del New Glenn está programado tentativamente para las 6:45 del viernes 17 de abril desde el Complejo de Lanzamiento 36 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, informó la Administración Federal de Aviación. Esta operación, identificada como Misión NG-3, representa el tercer vuelo del vehículo desde su debut en enero de 2025.

En esta ocasión, el New Glenn llevará por primera vez el satélite Block 2 BlueBird de AST SpaceMobile, que la compañía describe como el satélite comercial más grande desplegado hasta ahora en órbita terrestre baja.

Su matriz de comunicación, con una superficie de 2.400 pies cuadrados, está diseñada para expandir el acceso a banda ancha global mediante una red celular capaz de conectarse directamente con teléfonos móviles convencionales. El satélite ya fue integrado en la cofia del cohete, detalló Florida Today.

Antes de confirmar la fecha de lanzamiento, Blue Origin debe completar un “hot fire”, una prueba que consiste en encender los motores principales del cohete en posición vertical sobre la plataforma para verificar su funcionamiento. Este procedimiento es imprescindible para autorizar el despegue.

La misión NG-3 marcará el primer vuelo del satélite Block 2 BlueBird de AST SpaceMobile, diseñado para ofrecer conectividad global directamente a móviles (REUTERS/Joe Skipper).

Blue Origin apuesta por la reutilización con el New Glenn

El New Glenn alcanza una altura de 321 pies (97,8 metros) y compite en dimensiones con el Space Launch System (SLS) de la NASA. Solo el histórico Saturn V, de 363 pies, superó esa marca durante las misiones Apolo a la Luna. En la actualidad, solo el SpaceX Starship, desarrollado por Elon Musk, con 403 pies de altura, supera al New Glenn como el cohete operativo más grande del mundo, informaron Florida Today y USA Today.

El primer vuelo del New Glenn se realizó en enero de 2025. En su misión más reciente en noviembre, la nave logró aterrizar por primera vez su primera etapa en la cubierta del buque no tripulado Jacklyn, bautizada en honor a la madre de Jeff Bezos, tras un intento fallido inicial.

Blue Origin busca repetir la proeza y avanzar con su plan de reutilizar componentes clave en sus lanzamientos para abaratar las misiones orbitales. En el próximo vuelo, empleará nuevamente la primera etapa del cohete, una estructura de 57 metros bautizada como “Never Tell Me the Odds”, de acuerdo con Florida Today.

El lanzamiento de la Misión NG-3 incluye rigurosas pruebas previas, como el ‘hot fire’, esenciales para garantizar el éxito y la seguridad de la operación (REUTERS/Joe Skipper).

El futuro de la exploración lunar y de satélites de banda ancha

La visión de Jeff Bezos para Blue Origin trasciende la órbita terrestre baja. La empresa desarrolla una versión ampliada del cohete, denominada New Glenn 9x4, que alcanzará casi 400 pies de altura y una potencia de 5,7 millones de libras de empuje al despegue, gracias a nueve motores BE-4 en la primera etapa y cuatro motores BE-3U en la segunda, según USA Today.

Por otro lado, el New Glenn también ha sido seleccionado para lanzar, hacia finales de 2026, la versión no tripulada del módulo lunar Blue Moon Mark 1 y el aterrizaje tripulado Mark 2. Este último competirá con el sistema Starship Human Landing System de SpaceX dentro del programa Artemis de la NASA.

Ambas compañías ajustan sus cronogramas para coincidir con la misión Artemis III en 2027, que servirá de prueba para el acoplamiento orbital y antecederá el regreso de astronautas estadounidenses a la superficie lunar.

El New Glenn ha sido seleccionado para lanzar el módulo lunar Blue Moon Mark 1 hacia finales de 2026 dentro del programa Artemis de la NASA (EFE/ Blue Origin).

En su diseño actual, el New Glenn está preparado para soportar al menos 25 vuelos reutilizables de su primera etapa y transportar tanto los satélites Amazon Leo, previamente Proyecto Kuiper, como proyectos de telecomunicaciones globales y misiones científicas para la NASA.

Por consiguiente, la empresa aspira a alcanzar una frecuencia de hasta 12 lanzamientos anuales desde Cabo Cañaveral, una meta anunciada por la compañía en 2025. El objetivo es consolidarse como proveedor habitual para una amplia gama de clientes, entre los que se incluyen la NASA y empresas del sector privado orientadas a la conectividad global, como AST SpaceMobile.