El flúor en el agua potable de Estados Unidos no reduce el coeficiente intelectual, según un estudio

La evidencia más reciente coincide con estudios previos que no hallan vínculos entre exposición al flúor y una reducción de las capacidades cognitivas.

La adición de flúor al agua potable en Estados Unidos no afecta el coeficiente intelectual ni la función cognitiva en adolescentes y adultos, de acuerdo con un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Este hallazgo responde a recientes cuestionamientos que llevaron a varios estados y ciudades a suspender la fluoruración del agua pública, bajo el argumento de posibles riesgos para el desarrollo cerebral infantil, informó Science News.

Investigación con seguimiento de largo plazo

El estudio más reciente, dirigido por Rob Warren, sociólogo de la Universidad de Minnesota, se basó en datos de más de 10.000 residentes de Wisconsin observados desde la adolescencia en 1957 hasta la adultez mayor. El equipo utilizó pruebas estandarizadas de inteligencia y evaluaciones cognitivas en distintas etapas de la vida.

En consecuencia, de acuerdo con NBC News, no se identificaron diferencias en el coeficiente intelectual ni en el rendimiento cognitivo entre las personas que consumieron agua fluorada y aquellas que no, dentro de los niveles fijados por los sistemas públicos de Estados Unidos, que actualmente establecen un valor de 0,7 miligramos por litro.

Estos hallazgos se complementan con las conclusiones de una investigación difundida en 2025 en Science Advances, donde tampoco se identificó una relación entre la exposición al flúor y una reducción en las capacidades cognitivas.

En palabras del propio Warren a ABC News: “No encontramos nada. Simplemente no hay relación en ambos estudios entre la exposición municipal al flúor a través del agua potable y la cognición”.

La investigación evaluó inteligencia y funciones cognitivas mediante pruebas estandarizadas aplicadas en diferentes etapas de la vida de los participantes.

Posturas en la comunidad científica

Algunos expertos, como la neuropsicóloga Christine Till de la Universidad de York citada en Science News, indicaron que los resultados deben interpretarse con cautela, ya que la muestra analizada corresponde a personas nacidas antes de la implementación generalizada de la fluoruración. Además, el estudio tampoco incluyó mediciones directas de la cantidad de flúor consumida, ya que se basó en la ubicación residencial para estimar la exposición y no consideró otras fuentes posibles, como los suplementos.

En contraste, especialistas como Scott Tomar, responsable del Departamento de Salud Oral de la Universidad de Illinois en Chicago, resaltaron la solidez metodológica del estudio. Tomar afirmó que no existe relación entre la fluoruración comunitaria y ninguna medida de coeficiente intelectual o desarrollo neurocognitivo, según informó NBC News.

Asimismo, la profesora Susan Fisher-Owens, experta en pediatría y odontología preventiva en la Universidad de California en San Francisco, señaló en NBC News que la evidencia sobre la relación entre salud bucal deficiente y enfermedades crónicas como la diabetes y la demencia es cada vez más consistente. Fisher-Owens sostuvo que incorporar flúor en los sistemas comunitarios de agua potable constituye una medida segura y accesible para fortalecer la protección poblacional.

Expertos advierten que los resultados del estudio se aplican a personas nacidas antes de la fluoruración masiva y con ciertas limitaciones metodológicas.

El debate por la fluoruración del agua en Estados Unidos

La fluoruración del agua comenzó en la década de 1940 en el país, tras comprobarse que el mineral fortalece el esmalte dental y previene la caries. De acuerdo con organizaciones como la Asociación Dental Estadounidense (ADA) y la Academia Estadounidense de Pediatría, la incorporación de fluoruro en el agua reduce la caries dental al menos un 25% tanto en niños como en adultos. Inclusive el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) considera esta política como una de las principales intervenciones de salud pública del siglo XX, reportó ABC News.

En los últimos años, crecieron las dudas sobre posibles daños neurológicos a partir de estudios realizados en regiones de China e India, donde las concentraciones naturales de fluoruro en el agua superan los límites recomendados.

Por otro lado, en 2025, un informe del Programa Nacional de Toxicología de Estados Unidos vinculó exposiciones elevadas con menores puntajes de coeficiente intelectual en niños. Las conclusiones de ese informe motivaron litigios y revisiones regulatorias, así como el inicio de debates en la Agencia de Protección Ambiental (EPA), de acuerdo con Science News.

A su vez, estados como Utah y Florida ya aprobaron leyes que prohíben la adición de flúor en el agua potable. En tanto, en Kentucky, Luisiana, Misuri y Oklahoma existen proyectos legislativos en curso con propuestas similares, informó ABC News y NBC News.