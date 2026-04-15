Crece el rechazo a las propinas digitales automáticas en comercios y cafeterías de Nueva York ante la proliferación de terminales de pago

El fenómeno de la tipflación en Nueva York modifica la cultura de la propina digital y redefine las reglas de consumo para 2026 (REUTERS/Steven Saphore)

El rechazo a las propinas digitales automáticas se extiende en comercios y cafeterías de Nueva York. El cambio de hábito en la ciudad prioriza el esfuerzo real sobre la gratificación automática En la ciudad de Nueva York, la creciente saturación de solicitudes de propinas en terminales digitales —un fenómeno conocido como “tipflación”— está modificando los hábitos de consumo y la relación entre clientes y trabajadores para 2026.

Un informe reciente del portal especializado en gestión de restaurantes Popmenu, publicado en abril, expone que el hartazgo colectivo frente a la omnipresencia de las pantallas digitales —producto de su incorporación masiva en comercios, cafeterías y pequeños negocios— ha legitimado socialmente la decisión de omitir la propina sugerida, desdibujando antiguos códigos de culpa y transformando la interacción cotidiana en establecimientos de la ciudad.

Según la encuesta elaborada por ese portal, el 78% de los consumidores considera que el sistema digital de propinas es confuso o “ridículo”. Además, el 42% de los encuestados está reconsiderando cuándo corresponde dejar propina.

Este clima ha generado un consenso emergente: la presión social que antes llevaba a aceptar sin cuestionar la sugerencia digital ha perdido fuerza, y la decisión de saltarse la propina en determinadas situaciones se ha naturalizado entre los usuarios de la ciudad.

El cambio no solo afecta la frecuencia con la que se deja propina, sino también los criterios para hacerlo. El debate público, amplificado en redes sociales y foros digitales de Nueva York, ha desplazado el antiguo automatismo porcentual y favorecido un enfoque que prioriza el “esfuerzo real” del trabajador.

Este nuevo paradigma distingue entre tareas de baja complejidad —como servir un café filtrado— y servicios que requieren personalización o destreza, como la preparación de bebidas artesanales.

Cambios en los hábitos y criterios para dejar propina

Solo el 18% de los clientes deja propina siempre a los baristas, priorizando el esfuerzo real del trabajador sobre porcentajes automáticos (Imagen ilustrativa Infobae)

La tendencia se refleja en los datos recopilados por el portal financiero Bankrate, que indica que solo el 18% de los clientes deja siempre propina a los baristas. En el caso de pedidos sencillos, la mayoría de los consumidores opta por ignorar la sugerencia digital y, si acaso, recurre al tradicional depósito de monedas en el frasco físico.

No obstante, ante pedidos complejos o personalizados —por ejemplo, cafés con leche con ingredientes específicos— la práctica dominante es dejar una propina fija de USD 1, independientemente del precio final de la bebida, según detalla el portal especializado en gestión de restaurantes Popmenu.

Este comportamiento refleja una preferencia por recompensar el esfuerzo físico y la habilidad, en lugar de aplicar porcentajes automáticos sobre el monto consumido.

Efectos de la digitalización en comercios de barrio y pedidos para llevar

Los terminales de autopago en aeropuertos y supermercados han extendido las expectativas de propina, aunque los clientes suelen descartar la propina en estos entornos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adaptación de la “tipflación” también se observa en otros entornos urbanos. Las bodegas y comercios de barrio de Nueva York han comenzado a incorporar terminales de pago digital, lo que ha generado incertidumbre sobre las normas sociales de la propina.

El consenso, de acuerdo con las fuentes consultadas, es que no se espera propina por la compra de productos estándar, como sándwiches, salvo en situaciones excepcionales como festividades, trato frecuente o campañas solidarias relacionadas con causas específicas.

La proliferación de terminales digitales ha impactado de manera significativa en los pedidos para llevar. El informe del portal especializado en gestión de restaurantes Popmenu revela que el porcentaje de propinas digitales en pedidos para llevar descendió del 78% en 2022 al 62% en 2026.

Este retroceso se explica porque, en la percepción de los consumidores, cuando el cliente asume la logística y el transporte del producto, la propina pierde su justificación tradicional.

La excepción se mantiene en el caso de los repartidores, quienes enfrentan el tráfico urbano: para ellos, la propina recomendada se mantiene en el 20%, o al menos en una cantidad fija, en reconocimiento a la dificultad de su labor.

La expansión del autopago y el nuevo consenso social

La automatización del pago avanza también en aeropuertos y supermercados, donde los terminales de autopago se han vuelto omnipresentes. Según un estudio del centro de investigaciones sociales Pew Research Center, el 72% de los consumidores de Estados Unidos percibe que las expectativas de propina se han extendido a más lugares que antes, en gran parte debido a la expansión de las autopantallas de cobro.

La regla social que predomina en estos entornos es clara: dado que el cliente realiza tanto el cobro como el embalaje de su compra, la opción de no dejar propina se considera legítima y no genera incomodidad.

Propuestas regulatorias y el debate sobre el futuro de la propina

Este cambio en la cultura de la propina ha motivado propuestas regulatorias en la ciudad. Las autoridades de Nueva York estudian iniciativas para eliminar gradualmente los créditos fiscales ligados a la propina y aumentar el salario mínimo base de los trabajadores del sector.

El análisis del portal especializado en gestión de restaurantes Popmenu sostiene que este proceso de adaptación exige un cambio de mentalidad: pasar de calcular un porcentaje automático sobre el valor consumido a reconocer el esfuerzo real que implica cada servicio.