El accidente ferroviario en Nueva Jersey obliga a cierre de rutas y despliegue de equipos especiales

Según CSX, un tren de carga descarriló cerca del número 2425 de la avenida Tonnelle alrededor de las 15:15 del martes. Foto: abc7ny.com

Un tren de carga de CSX descarriló en North Bergen, Nueva Jersey este martes alrededor de las 15:15 h cerca de 2425 Tonnelle Ave., según informó el canal local abc7NY. El incidente provocó la deriva de 11 vagones, de los cuales siete quedaron inclinados, y una fuga de acetato de etilo desde uno de ellos, detalló el alcalde de North Bergen, Nick Sacco.

La sustancia derramada está siendo tratada por equipos de materiales peligrosos mediante dilución con grandes volúmenes de agua, informó la autoridad local en declaraciones recogidas por abc7NY.

El principal objetivo, agregó la operadora ferroviaria CSX en un comunicado reproducido por el medio, es proteger la seguridad del personal en el lugar, la comunidad circundante y el medio ambiente.

Equipos de emergencia responden al descarrilamiento y derrame de un tren de carga en North Bergen

De acuerdo con los responsables del operativo, no se informó de heridos ni se ha identificado un peligro confirmado para la población. Entre los cuerpos desplegados en la zona se encuentran la Policía de North Bergen, el Departamento de Bomberos local, equipos de materiales peligrosos de Jersey City y servicios de emergencia.

Medidas de seguridad y tránsito tras el incidente

Como medida preventiva, Route 3 fue cerrada en ambas direcciones a la altura de Tonnelle Avenue, aunque esa última vía permanece habilitada. Las autoridades indicaron a abc7NY que el incidente no ha afectado el servicio de New Jersey Transit. La causa del descarrilamiento se mantiene bajo investigación.