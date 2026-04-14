Estados Unidos

El accidente ferroviario en Nueva Jersey obliga a cierre de rutas y despliegue de equipos especiales

Una intervención conjunta de bomberos y expertos en materiales peligrosos se encuentra realizando labores de contención y mitigación química tras el incidente, sin que se hayan reportado personas lesionadas ni afectación a servicios de transporte público

Guardar
Según CSX, un tren de carga descarriló cerca del número 2425 de la avenida Tonnelle alrededor de las 15:15 del martes. Foto: abc7ny.com
Según CSX, un tren de carga descarriló cerca del número 2425 de la avenida Tonnelle alrededor de las 15:15 del martes. Foto: abc7ny.com

Un tren de carga de CSX descarriló en North Bergen, Nueva Jersey este martes alrededor de las 15:15 h cerca de 2425 Tonnelle Ave., según informó el canal local abc7NY. El incidente provocó la deriva de 11 vagones, de los cuales siete quedaron inclinados, y una fuga de acetato de etilo desde uno de ellos, detalló el alcalde de North Bergen, Nick Sacco.

La sustancia derramada está siendo tratada por equipos de materiales peligrosos mediante dilución con grandes volúmenes de agua, informó la autoridad local en declaraciones recogidas por abc7NY.

El principal objetivo, agregó la operadora ferroviaria CSX en un comunicado reproducido por el medio, es proteger la seguridad del personal en el lugar, la comunidad circundante y el medio ambiente.

Equipos de emergencia responden al descarrilamiento y derrame de un tren de carga en North Bergen
Equipos de emergencia responden al descarrilamiento y derrame de un tren de carga en North Bergen

De acuerdo con los responsables del operativo, no se informó de heridos ni se ha identificado un peligro confirmado para la población. Entre los cuerpos desplegados en la zona se encuentran la Policía de North Bergen, el Departamento de Bomberos local, equipos de materiales peligrosos de Jersey City y servicios de emergencia.

Medidas de seguridad y tránsito tras el incidente

Como medida preventiva, Route 3 fue cerrada en ambas direcciones a la altura de Tonnelle Avenue, aunque esa última vía permanece habilitada. Las autoridades indicaron a abc7NY que el incidente no ha afectado el servicio de New Jersey Transit. La causa del descarrilamiento se mantiene bajo investigación.

Temas Relacionados

Descarrilamiento de TrenNorth BergenMateriales PeligrososOperativos de EmergenciaEstados Unidos Noticias

Últimas Noticias

El sospechoso del ataque en la casa de Sam Altman enfrentaba una crisis de salud mental, según su abogado

El ataque contra el director de OpenAI, atribuido a motivos antagónicos a la inteligencia artificial, evidencia la creciente polarización y la emergencia de amenazas inéditas que desafían la seguridad y el debate público en la era tecnológica

El sospechoso del ataque en la casa de Sam Altman enfrentaba una crisis de salud mental, según su abogado

Nueva Jersey planea tarifa de más de USD 100 en su tren estatal para ir al MetLife Stadium durante el Mundial

El aumento impactaría directamente en quienes planean asistir a los partidos más esperados del torneo internacional

Nueva Jersey planea tarifa de más de USD 100 en su tren estatal para ir al MetLife Stadium durante el Mundial

El alza en los precios de boletos para el Mundial provoca indignación global

La comunidad futbolera internacional se ha unido en críticas hacia los organizadores, exigiendo reconsiderar los costos para garantizar que la fiesta del fútbol sea realmente para todos

El alza en los precios de boletos para el Mundial provoca indignación global

The Circuit: una experiencia inmersiva de discoteca silenciosa, teatro y danza llega a DUMBO, Brooklyn

La nueva iniciativa, creada por un equipo internacional, transforma las calles empedradas del vecindario en un escenario vivo, favoreciendo la interacción directa entre visitantes y elenco durante cada presentación organizada

The Circuit: una experiencia inmersiva de discoteca silenciosa, teatro y danza llega a DUMBO, Brooklyn

Estados Unidos levantó las sanciones contra el Banco Central de Venezuela y habilitó operaciones financieras internacionales

La medida también beneficia a otras tres entidades bancarias públicas y autoriza el uso de plataformas digitales, billeteras electrónicas y la contratación de seguros, inversiones o instrumentos económicos

Estados Unidos levantó las sanciones contra el Banco Central de Venezuela y habilitó operaciones financieras internacionales

TECNO

Así quiere Google que Gemini te ayude a planear el día y olvídate de las excusas

Así quiere Google que Gemini te ayude a planear el día y olvídate de las excusas

Android 17: lo que debes saber de la siguiente generación del sistema operativo

Esta falsa actualización de Windows 11 en realidad es un ciberataque que el antivirus no detecta

De asistentes a empleados autónomos: la tecnología que ya hace el trabajo pesado por ti

Ya no solo se viaja por descanso: crecen las vacaciones por skincare y bienestar

ENTRETENIMIENTO

De los marines al stand-up: la historia de Rob Riggle, el comediante que conquistó Saturday Night Live

De los marines al stand-up: la historia de Rob Riggle, el comediante que conquistó Saturday Night Live

De rechazar Ace Ventura a perderse Seinfeld: los grandes “no” de David Alan Grier

Lena Dunham afirma que Allison Mack la invitó a un grupo vinculado a su secta

Resurge entrevista de Anna Kendrick sobre Katy Perry tras acusaciones de agresión sexual: “Me tocó el escote con los dedos”

Los insólitos secretos del duelo entre Robin y Mr. Freeze, sin Chris O’Donnell y Arnold Schwarzenegger presentes

MUNDO

El gobierno irlandés sobrevivió a una moción de censura en medio de una crisis por desabastecimiento

El gobierno irlandés sobrevivió a una moción de censura en medio de una crisis por desabastecimiento

Reino Unido: el hallazgo de un esqueleto de bebé reabre un misterio de 300 años en Bishop Auckland

Consumir más electricidad podría ser una ventaja en Reino Unido: cómo funciona el nuevo programa de energía limpia

El gobierno alemán firmó un acuerdo estratégico de defensa con Ucrania

Los aliados de Estados Unidos se mantienen al margen de la misión naval en el Estrecho de Ormuz