Estados Unidos

Nuevas tendencias: estos son los nombres más usados por los latinos en Estados Unidos en 2026

Un informe reciente revela que las familias de origen latino priorizan opciones que permitan a sus hijos desenvolverse en entornos culturales diversos, propiciando la aparición de nombres híbridos y variaciones con mayor aceptación social

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El fenómeno de los nombres en la comunidad latina de Estados Unidos evidencia una adaptación a la diversidad cultural del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las generaciones más jóvenes de la comunidad latina en Estados Unidos están redefiniendo su identidad a través de la elección de nombres, según un informe reciente del United States Census Bureau basado en datos del Censo 2020, y un análisis de La Opinión.

Esta transición hacia nombres menos tradicionales no se limita a una preferencia estética: revela la búsqueda de integración y adaptación en una sociedad culturalmente diversa.

El informe destaca la irrupción de Mateo como uno de los nombres más populares del país, un fenómeno que ya no pertenece exclusivamente a las familias latinas.

Nombres latinos como Mateo, Camila y Santiago han ganado popularidad entre familias no hispanas gracias a la influencia de la cultura latina en Estados Unidos.
Nombres latinos como Mateo, Camila y Santiago han ganado popularidad entre familias no hispanas gracias a la influencia de la cultura latina en Estados Unidos.

Desde hace algunos años, Camila y Santiago también han crecido en popularidad fuera de este segmento, impulsados por la expansión de la cultura latina en ámbitos como la música y el cine. El diario identifica así una tendencia de exportación cultural paralela al proceso de integración.

Durante décadas, nombres como José, María, Luis o Ana representaron la presencia latina en Estados Unidos. Aunque estos nombres persisten, han perdido protagonismo en las nuevas generaciones. En su lugar aparecen alternativas como Liam, Emma, Mateo y Camila, un reflejo del entorno cada vez más bilingüe y bicultural.

El uso de nombres en inglés por hijos de inmigrantes latinos responde tanto a elecciones familiares como a presiones y preferencias personales.
El uso de nombres en inglés por hijos de inmigrantes latinos responde tanto a elecciones familiares como a presiones y preferencias personales.

Nombres híbridos y nuevas dinámicas de identidad

El surgimiento de nombres híbridos se convirtió en una estrategia frecuente: familias optan por combinaciones o variantes que permitan a los hijos desenvolverse con comodidad en contextos tanto hispanohablantes como angloparlantes. Este objetivo trasciende la integración.

Según datos del United States Census Bureau y el centro de estudios Pew Research Center citados por La Opinión, estas elecciones buscan sortear errores de pronunciación y facilitar la aceptación social, manteniendo cierta conexión con la raíz cultural.

El informe subraya el crecimiento del uso de nombres en inglés entre hijos de inmigrantes. Algunos niños reciben estos nombres al nacer por decisión familiar, mientras otros los adoptan más adelante por preferencia personal o presión social.

De acuerdo al diario, esto hace que el nombre pierda su capacidad de indicar con claridad el origen étnico del individuo, lo que dificulta analizar la identidad solo a partir de las estadísticas oficiales.

Pareja sonriente sentada en un sofá gris. La mujer embarazada señala una tablet con nombres de bebé mientras el hombre la abraza. Juguetes de peluche en el sofá.
El informe subraya el crecimiento del uso de nombres en inglés entre hijos de inmigrantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La influencia de la cultura latina y la dinámica intergeneracional

El fenómeno presenta una dimensión inversa: nombres tradicionalmente latinos como Mateo, Camila y Santiago han comenzado a ser elegidos también por familias no latinas, impulsados por la visibilidad mediática. Esta tendencia trasciende viejas fronteras y evidencia la permeabilidad de la cultura latina en el panorama estadounidense.

En el ámbito familiar, el proceso de asignar un nombre involucra posicionamientos entre generaciones. Mientras los abuelos suelen privilegiar la tradición, los padres buscan alternativas que equilibren pertenencia y funcionalidad.

Esta tensión se traduce en una dualidad de opciones: algunos hogares mantienen nombres clásicos; otros, variantes más globales y neutras. El diario resalta la reflexión que implica en la actualidad la decisión de nombrar a un hijo.

Los datos del United States Census Bureau muestran una comunidad latina en plena transformación, que adopta una perspectiva integrada y plural. La elección de nombres cumple la función de señal de adaptación y de exportación cultural, actualizando la identidad para responder a realidades de pertenencia múltiple y movilidad social.

El resultado es una comunidad cuyo espectro de nombres ya no responde a moldes únicos y sintetiza tradiciones, influencias globales y aspiraciones de integración. Como concluye La Opinión: “Los nombres reflejan [...] las fronteras entre raíces y modernidad.”

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