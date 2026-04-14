Qué sucede si no se presenta la declaración de impuestos antes del 15 de abril

No presentar la declaración de impuestos a tiempo puede generar sanciones, recargos e intereses, con una penalidad que puede alcanzar hasta el 25% del monto adeudado (REUTERS/Dado Ruvic).

La fecha límite para declarar impuestos en Estados Unidos se acerca y quienes no cumplan con este trámite antes del 15 de abril enfrentarán posibles sanciones y recargos. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalla los procedimientos para solicitar prórrogas, las penalidades por retrasos y los nuevos beneficios fiscales disponibles en la actual temporada fiscal.

Sanciones, prórrogas y devolución: qué hacer para evitar multas

El procedimiento para solicitar una extensión de plazo permite presentar la declaración de impuestos sin penalidad hasta el 15 de octubre. La solicitud debe realizarse antes de que finalice el 15 de abril, mediante el formulario 4868 o el sistema IRS Free File. El aplazamiento solo exime de la multa por retraso en la presentación, pero no autoriza la demora en el pago del monto adeudado.

Los contribuyentes que no paguen el impuesto calculado antes del 15 de abril deberán afrontar intereses sobre el saldo pendiente y una penalización del 5% mensual sobre el monto adeudado con un límite del 25%. Si la presentación excede los 60 días, la multa mínima será de USD 525 o el total adeudado, dependerá de cuál sea menor.

Incluso si se solicita una prórroga para la presentación y no se paga la suma estimada, solo se evita la penalidad por presentación tardía, pero permanecen los recargos e intereses por pago fuera de término.

En caso de dificultades con la presentación electrónica debido a fallos técnicos, el IRS otorga cinco días, es decir, hasta el 20 de abril, para reintentar el envío sin penalidad. Si la declaración es rechazada nuevamente, el contribuyente debe completar el Formulario 8948 y enviarlo por correo postal con la documentación que acredite el intento fallido.

A su vez, la ley prevé prórrogas automáticas para presentar la declaración de impuestos federales en situaciones específicas. Estas excepciones aplican a quienes residen en zonas declaradas de desastre federal, a militares en el extranjero y a ciudadanos estadounidenses que viven fuera de Estados Unidos.

La solicitud de prórroga permite extender el plazo de presentación de la declaración de impuestos hasta el 15 de octubre, pero no exime del pago a tiempo.

Recomendaciones para una presentación correcta y rápida devolución

El IRS recomienda realizar la declaración de impuestos de manera electrónica y optar por el depósito directo para el reembolso, ya que esta modalidad permite recibir el dinero en un plazo estimado de 21 días, mientras que las declaraciones en papel pueden demorar más de cuatro semanas.

Para quienes prefieren recibir el reembolso mediante cheque, la Asociación Nacional de Profesionales Tributarios informó que el IRS enviará una carta con una línea telefónica especial para tramitar el pago por ese canal; si después de seis semanas el contribuyente no ha recibido el reembolso, el organismo emitirá el cheque para evitar la acumulación de intereses.

Quienes eligen enviar la declaración por correo postal deben considerar el nuevo criterio del Servicio Postal: solo los envíos marcados manualmente en ventanilla antes del 15 de abril serán considerados como presentados en plazo. Para obtener prueba de la fecha, se recomienda solicitar certificado o correo registrado.

En cuanto a la documentación, el ex comisionado del IRS, Danny Werfel, advirtió en CNN sobre el uso de plataformas de inteligencia artificial (IA) de propósito general, como ChatGPT, Google Gemini o Microsoft Copilot, para la preparación de declaraciones. Estas herramientas no han sido diseñadas ni entrenadas para cumplir los requisitos tributarios y, además, implican riesgos de privacidad: “Está entregando su información más sensible a una plataforma donde tiene muy poca información o garantías sobre cómo se utilizarán sus datos”, alertó Werfel.

Como alternativas de asistencia gratuita, el IRS Interactive Tax Assistant ofrece orientación interactiva y personalizada para aquellos con dudas sobre sus declaraciones. Además, los centros VITA y AARP brindan apoyo sin costo a personas de bajos ingresos o mayores de 60 años, mientras que los miembros de las fuerzas armadas pueden acceder al servicio MilTax para consultas y ayuda en el trámite.

El uso de plataformas de IA en asuntos tributarios implica riesgos significativos de privacidad y falta de garantías sobre el uso de los datos personales (AP Foto/Kiichiro Sato).

Más de 164 millones de declaraciones y nuevos beneficios fiscales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) proyecta que se recibirán más de 164 millones de declaraciones individuales para el cierre del plazo, con una proporción significativa enviada en los últimos días. A comienzos de abril, la cifra reportada a CNN ascendía a 99,8 millones, lo que representaba una diferencia de cerca de 40 millones en comparación con el total presentado en el mismo periodo del año anterior.

Según la legislación sancionada en 2025 y vigente por primera vez en esta temporada, se incorporan nuevos beneficios para este año fiscal. Los contribuyentes pueden inscribir a recién nacidos en las Cuentas Trump, mediante un depósito federal de USD 1.000 para hijos nacidos entre 2025 y 2028. Además, cada familia podrá aportar hasta USD 5.000 por año, mientras que los empleadores podrán adicionar USD 2.500 anuales por empleado beneficiario.

Para personas mayores, el gobierno implementó una nueva deducción de USD 6.000 para individuos o USD 12.000 para matrimonios, destinada a aliviar la carga fiscal en la tercera edad.

Los trabajadores que reciben propinas podrán deducir hasta USD 25.000 en ingresos por gratificación como parte de la iniciativa No Tax on Tips. Quienes perciben pago por horas extra podrán deducir hasta USD 12.500 por declarante individual o USD 25.000 por declaración conjunta.

El interés pagado en créditos automotores también será deducible, hasta un máximo anual de USD 10.000, aunque quedan excluidos quienes hayan tenido ingresos brutos superiores a USD 100.000.