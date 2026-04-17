Estados Unidos

La tasa promedio de las hipotecas a largo plazo en Estados Unidos desciende a 6,3%

El nuevo retroceso en el costo del financiamiento inmobiliario representa el nivel más bajo desde mediados de marzo, en un contexto marcado por acuerdos geopolíticos que moderan la inflación y favorecen a los potenciales compradores

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El retroceso en los costos de financiamiento inmobiliario puede beneficiar a compradores en la temporada de mayor demanda inmobiliaria en Estados Unidos (REUTERS/Marco Bello).
El retroceso en los costos de financiamiento inmobiliario puede beneficiar a compradores en la temporada de mayor demanda inmobiliaria en Estados Unidos (REUTERS/Marco Bello).

La tasa media de las hipotecas a largo plazo en Estados Unidos descendió esta semana hasta 6,3%, lo que marca su segunda caída consecutiva y ofrece un respiro a los potenciales compradores en el periodo considerado más activo para el sector inmobiliario.

Este nivel es el más bajo desde el 19 de marzo y refleja el impacto de factores recientes, como los acuerdos de alto el fuego en el conflicto con Irán que han moderado temporalmente las presiones inflacionarias y, en consecuencia, los costes de financiación, informó la entidad hipotecaria Freddie Mac.

Factores que inciden en las tasas hipotecarias

De acuerdo con Associated Press y ABC News, los movimientos en las tasas hipotecarias están directamente vinculados a las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal y a las expectativas de los inversores del mercado de bonos sobre la economía y la inflación.

Un indicador clave es el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años, dado que sirve de referencia para fijar el precio de los créditos hipotecarios. Este jueves, dicho rendimiento se ubicó en 4,29%, frente al 4,28% de la semana previa y al 3,97% a finales de febrero, antes del inicio del conflicto con Irán.

La reducción de tasas beneficia especialmente a quienes buscan financiar una vivienda durante la primavera, es decir, cuando históricamente se concentra la mayor demanda inmobiliaria en Estados Unidos, según Freddie Mac.

La entidad detalló que la tasa de las hipotecas fijas a 30 años bajó a 6,3% desde el 6,37% registrado la semana anterior. Esta cifra representa una disminución notable frente al 6,83% de hace exactamente un año.

Además, los créditos hipotecarios a 15 años, preferidos para la refinanciación de préstamos existentes, descendieron a 5,65% desde 5,74%. Un año atrás, esta modalidad se situaba en 6,03%.

La evolución de las tasas hipotecarias en EE.UU. está vinculada a las decisiones de la Reserva Federal y las expectativas del mercado de bonos (REUTERS/Shannon Stapleton).
La evolución de las tasas hipotecarias en EE.UU. está vinculada a las decisiones de la Reserva Federal y las expectativas del mercado de bonos (REUTERS/Shannon Stapleton).

Las repercusiones de los conflictos geopolíticos

El aumento en los precios de la energía tras el estallido de la guerra generó preocupación por una mayor inflación, lo que impulsó al alza los rendimientos de los bonos y encareció las hipotecas.

No obstante, en la última semana, los rendimientos comenzaron a moderarse tras el anuncio de un cese al fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán. El jefe del ejército de Pakistán mantuvo el jueves un encuentro con el presidente del parlamento iraní en busca de avanzar en una extensión del alto el fuego, de acuerdo con Associated Press.

La economista jefe de Bright MLS, Lisa Sturtevant, afirmó a la agencia de noticias que la reducción puede ser temporal: “El anuncio del alto el fuego a principios de este mes puede haber aliviado temporalmente las tasas hipotecarias; sin embargo, en este momento, las perspectivas para el mercado de primavera aún son inciertas. Es probable que las tasas hipotecarias sigan siendo volátiles, ya que aún existe una gran incertidumbre sobre una resolución a largo plazo del conflicto con Irán”.

El cese al fuego entre Estados Unidos e Irán contribuyó a la moderación de los rendimientos durante la última semana, pero el futuro de las tasas es incierto (REUTERS/Sarah Silbiger).
El cese al fuego entre Estados Unidos e Irán contribuyó a la moderación de los rendimientos durante la última semana, pero el futuro de las tasas es incierto (REUTERS/Sarah Silbiger).

Impacto en el mercado inmobiliario estadounidense

La volatilidad de las tasas hipotecarias y el ambiente de incertidumbre económica han impactado de forma directa el ritmo del sector inmobiliario en Estados Unidos. Según registros de Associated Press, el mercado se ha mantenido en recesión desde 2022, año en que las tasas hipotecarias comenzaron a subir tras los mínimos históricos alcanzados durante la pandemia. Las ventas de viviendas previamente ocupadas se mantuvieron estables durante 2025 y alcanzaron su nivel más bajo en tres décadas.

Pese a ello, en 2026, la actividad de compraventa de viviendas continúa débil. La comparación de los meses de enero, febrero y marzo de este año con el mismo período del año anterior muestran una reducción adicional en el volumen de operaciones, lo que contradice la expectativa de una pronta recuperación del sector.

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