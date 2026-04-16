Estados Unidos

Grave denuncia de abuso sexual transforma una fraternidad estudiantil en foco de investigación criminal

Las autoridades han reforzado la vigilancia en la zona, mientras el caso despierta preocupación sobre el ambiente en residencias universitarias y la protección de las víctimas

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El arresto de Crew Kvern, estudiante de la Universidad de Arkansas, genera alarma sobre la seguridad en las residencias universitarias (Washington County Sheriff's Office)
El arresto de Crew Kvern, estudiante de la Universidad de Arkansas, genera alarma sobre la seguridad en las residencias universitarias (Washington County Sheriff's Office)

Un estudiante de la Universidad de Arkansas fue arrestado por violación, asalto agravado y agresión de tercer grado, en una residencia estudiantil vinculada a la fraternidad Kappa Sigma el 17 de marzo.

La detención de Crew Kvern, de 19 años, ha puesto el foco en la seguridad en los entornos universitarios y la gestión de incidentes en residencias fraternales, según informó Fox News Digital, que accedió a los registros judiciales.

Este caso adquiere notoriedad en el ámbito universitario por el respaldo de testigos: al menos seis personas entrevistadas durante la investigación confirmaron las declaraciones de la denunciante, según información recogida por 5 News y citada por Fox News Digital.

La existencia de estos testimonios sitúa el hecho entre los más graves reportados en viviendas estudiantiles este año académico, en un contexto de denuncias elevadas por delitos sexuales en campus universitarios.

Según la investigación, la presunta agresión comenzó después de que Kvern y la mujer, cuya identidad permanece reservada, se conocieran en las inmediaciones de Dickson Street, zona próxima al campus.

El informe policial incluye cargos por amenazas terroristas y privación ilegal de la libertad en el caso Crew Kvern (Captura Google Maps)
El informe policial incluye cargos por amenazas terroristas y privación ilegal de la libertad en el caso Crew Kvern (Captura Google Maps)

Luego se dirigieron a la casa de la fraternidad Kappa Sigma, residencia del acusado. De acuerdo con lo documentado por las autoridades y difundido por Fox News Digital, Kvern exigió relaciones sexuales y, frente a la negativa, presuntamente la golpeó con bofetadas y puñetazos antes de violarla.

En el transcurso del asalto, Kvern habría sujetado a la víctima por el cuello, dificultando su respiración. La mujer manifestó además que temió rechazar los avances tras ser amenazada por el acusado, quien golpeó una puerta y advirtió que podía “arrojarla al piso y romperle la caja torácica”.

Testimonios y evidencias refuerzan la denuncia

El 20 de marzo, ante la policía universitaria, Kvern sostuvo que la interacción “fue totalmente consensuada”, según su declaración a las autoridades.

Seis testigos respaldaron la versión de la denunciante, según 5 News. Además, el sumario policial incluyó señalamientos por amenazas terroristas y privación ilegal de la libertad en el mismo incidente, conforme a información de Fox News Digital.

Crew Kvern fue liberado el 13 de abril tras abonar una fianza de USD 100.000, un día después de su arresto en el condado de Washington.

Su primera comparecencia ante la justicia está prevista para el 6 de mayo, según los expedientes revisados por Fox News Digital.

La universidad, la sede nacional de Kappa Sigma y la defensa de Kvern no emitieron declaración sobre el incidente ni sobre el proceso de investigación.

Seis testigos corroboraron ante las autoridades la denuncia por violación y asalto agravado en la fraternidad Kappa Sigma (Captura Telemundo Utah)
Seis testigos corroboraron ante las autoridades la denuncia por violación y asalto agravado en la fraternidad Kappa Sigma (Captura Telemundo Utah)

El informe policial y la declaración jurada difundidos por Fox News Digital precisan que la presunta agresión fue corroborada por seis personas entrevistadas, quienes confirmaron aspectos centrales de la denuncia.

Esta cantidad de respaldo testimonial es inusual en casos de violencia sexual en campus universitarios y ha servido para que el caso genere interés entre medios y autoridades.

Denuncias recientes por agresiones sexuales en residencias universitarias

El caso de Crew Kvern se inscribe en una serie de agresiones sexuales denunciadas en campus universitarios y residencias fraternales durante el actual curso académico, según el reporte de 5 News citado por Fox News Digital.

La preocupación sobre la seguridad en fraternidades se intensificó tras incidentes previos, como la investigación por una presunta muerte por novatadas en la Universidad de Rutgers, suceso que derivó en la suspensión y revisión de actividades en estos entornos, detalló el presidente de Campuspeak, David Stollman, en declaraciones a Fox News Digital.

Las autoridades y los medios estadounidenses mantienen el enfoque en los hechos de violencia sexual, amenazas y privación de libertad en el ámbito universitario.

Según expertos consultados por Fox News Digital, este fenómeno demanda una respuesta institucional y legal que abarque estrategias de prevención, atención a víctimas y sanción a los responsables.

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