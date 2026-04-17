Estados Unidos

Una ciudad de EE.UU. cancela el espectáculo “Big Bang on the Bay” en el Día de la Independencia

Una resolución oficial obliga a sustituir el uso de pirotecnia por tecnología de drones a partir de 2026, buscando mitigar efectos en el ecosistema local según lo explicado por las autoridades municipales

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La California Coastal Commission (instrumento regulador ambiental del estado) rechazó la realización del espectáculo de fuegos artificiales de Long Beach previsto para el 3 de julio,
La California Coastal Commission (instrumento regulador ambiental del estado) rechazó la realización del espectáculo de fuegos artificiales de Long Beach previsto para el 3 de julio,

La California Coastal Commission (instrumento regulador ambiental del estado) rechazó la realización del espectáculo de fuegos artificiales de Long Beach previsto para el 3 de julio, lo que implica la primera cancelación del evento en 15 años y frustra la preparación de una edición especial por el 250° aniversario de Estados Unidos, según informó The Long Beach Post (medio local). La decisión impide la tradicional exhibición sobre Alamitos Bay.

La comisión autorizó en 2023 un permiso de cinco años, en el que exigió a la ciudad de Long Beach reemplazar los fuegos artificiales por un show de drones a partir de 2026. Autoridades locales explican que el objetivo es reducir los efectos negativos sobre el agua y la fauna.

Otros municipios, como San Diego, también han limitado estas exhibiciones: el año pasado recortó en 15 % el uso de explosivos y el parque SeaWorld ya ha migrado a drones.

Fuegos artificiales multicolores explotan sobre el horizonte de Long Beach y su puerto al anochecer, reflejándose en el agua, con barcos visibles.
La comisión autorizó en 2023 un permiso de cinco años, en el que exigió a la ciudad de Long Beach reemplazar los fuegos artificiales por un show de drones a partir de 2026. Foto Ilustrativa de Infobae

John Morris, responsable de la organización del evento y habitual receptor de donaciones para entidades de la ciudad, apeló sin éxito la medida ante la comisión. “Así, de repente, de un show de fuegos artificiales de USD 40.000, pasaríamos a USD 200.000”, declaró sobre el costo potencial del show alternativo.

Morris afirmó que las pruebas realizadas en la última década descartan un impacto medioambiental perjudicial y destacó el respaldo de legisladores locales como Robert Garcia, Lena Gonzalez, Josh Lowenthal y la concejal Kristina Duggan.

Límites y alternativas para los espectáculos pirotécnicos en California

Duggan defendió la realización de un evento pirotécnico como método para desalentar el uso ilegal de fuegos artificiales y apuntó que ofrece un marco regulado frente a acciones no autorizadas.

Por su parte, Shane Hardy, representante de un club beneficiario, consideró que el evento debería mantenerse en 2026, aunque sea bajo un nuevo formato: “Vamos a tener que ser un poco creativos en la forma en que vamos a lograr que este año suceda”, expresó a CBS News.

Origen del Día de la Independencia

El Día de la Independencia en Estados Unidos, conocido como el “Fourth of July”, conmemora la adopción de la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776. Ese día, las 13 colonias originales declararon su separación formal del Reino de Gran Bretaña. Es una de las celebraciones más importantes y tradicionales del país.

Durante esta jornada, es común que se realicen desfiles, reuniones familiares, eventos públicos y espectáculos de fuegos artificiales en todo el territorio estadounidense.

Además, muchas personas decoran sus hogares con los colores de la bandera nacional (rojo, blanco y azul) y se organizan actividades al aire libre como barbacoas y picnics. El 4 de julio es un feriado federal, por lo que la mayoría de las oficinas gubernamentales, bancos y comercios permanecen cerrados.

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