Estados Unidos

El director de una escuela secundaria de Oklahoma frustró un posible tiroteo al lanzarse sobre el atacante

Las autoridades señalaron que una respuesta inmediata por parte del responsable del colegio impidió un tiroteo que, según los registros, pudo haber ocasionado víctimas entre los estudiantes y el personal docente

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Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el director Kirk Moore abordó directamente al atacante y recibió una herida de bala (X/Nick Sortor)

Un intento de ataque armado en Pauls Valley High School (Oklahoma) terminó siendo evitado el martes 7 de abril gracias a la intervención del director Kirk Moore, quien resultó herido de bala en una pierna luego de arremeter contra un exalumno armado dentro del edificio.

Las imágenes de seguridad muestran cómo Moore reaccionó de inmediato al percatarse de la situación, abordando al atacante en un acto que, según las autoridades policiales citadas por NBC News y FOX 9, impidió que varios estudiantes y empleados fuesen atacados.

Imagen de cámara de seguridad mostrando al director Kirk Moore forcejeando con un individuo en el suelo de la Pauls Valley High School. Un arma de fuego está visible cerca
El director de Pauls Valley High School sometió a un atacante armado, frustrando un posible tiroteo en la secundaria de Oklahoma (ABC News)

El sospechoso, identificado como Victor Lee Hawkins, de 20 años, fue detenido en el lugar sin lograr su objetivo de perpetrar un tiroteo masivo, un desenlace que las autoridades atribuyen directamente al accionar del director y su equipo.

En el último tercio del informe policial, al que accedió NBC News, figura que Hawkins permanece en custodia en el Centro de Detención del Condado de Garvin bajo una fianza de USD 1 millón. El expediente judicial especifica que Hawkins enfrenta cargos por disparar con intención de matar, apuntar un arma de forma delictiva y portar un arma en una reunión pública. De acuerdo con los registros, su audiencia preliminar quedó programada para el 8 de mayo.

Retrato policial de Victor Lee Hawkins, un hombre caucásico joven con cabello oscuro y barba, vistiendo una camiseta naranja, frente a una tabla de estatura
Victor Lee Hawkins fue arrestado y admitió a las autoridades que intentó replicar la masacre de Columbine, con la intención de atacar a estudiantes y directivos (Oklahoma State Bureau of Investigation)

Medios regionales como FOX 9 y ABC 8, revelaron detalles adicionales sobre el incidente y sus secuelas. El ataque ocurrió a las 14:21 horas en una localidad de unos 6.000 habitantes, situada 97 kilómetros al sur de Oklahoma City.

Las grabaciones difundidas muestran a Kirk Moore saliendo al encuentro de Victor Hawkins, quien entró al vestíbulo empuñando dos pistolas semiautomáticas presuntamente tomadas sin autorización a su padre.

De acuerdo con el acta de arresto obtenida por NBC News, el sospechoso primero ordenó a quienes se encontraban en el lugar que se tiraran al suelo, intentó disparar contra un estudiante sin éxito por un desperfecto técnico y, tras solucionar la falla, efectuó más disparos sin alcanzar a ningún menor. Fue entonces cuando Moore irrumpió y logró reducirlo, asistido por un subdirector.

La declaración obtenida por NBC News indicó que Hawkins expresó a los investigadores su intención de replicar la masacre de Columbine de 1999, afirmando que guardaba resentimiento contra el director.

El jefe de la policía local, Don May, detalló que “no tiene dudas” de que la actuación de Moore salvó vidas ese día. “No me sorprenden sus acciones, pero son impresionantes; no hay duda de que salvó vidas al actuar como lo hizo”, insistió el jefe policial tras visualizar las imágenes de seguridad.

Dos hombres, uno en camisa roja y otro en camisa azul, están en el suelo de un vestíbulo con piso de baldosas a cuadros blancas y negras
La rápida intervención del personal escolar y la policía local impidió que el incidente en la escuela de Oklahoma se convirtiera en un tiroteo masivo (ABC News)

Kirk Moore atribuyó su reacción a la preparación recibida y a la comunidad escolar

En una declaración difundida el viernes por la tarde y recogida por ABC 8, Moore afirmó: “Estoy agradecido por el enorme apoyo que he recibido estos días. La razón por la que hoy sigo saludable y en recuperación es ese apoyo. Como muchos educadores, nos preparamos para estas situaciones a través de la formación y el análisis constante de amenazas. Estoy agradecido de que mis reflejos, la capacitación, y la voluntad de Dios se hayan combinado ese martes”.

Moore permanece hospitalizado y, según su mensaje, prevé reincorporarse apenas las secuelas físicas lo permitan.

El portavoz de la Oficina Estatal de Investigación de Oklahoma, Hunter McKee, enfatizó ante los medios que el director y el personal escolar intervinieron inmediatamente al advertir la amenaza, limitando con ello el potencial letal del ataque.

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, manifestó en la red social X que Moore “actuó con valentía para proteger la vida de los estudiantes” y agradeció también la acción rápida de la policía local.

Imagen compuesta de Pauls Valley High School con un autobús escolar amarillo y el director Kirk Moore en un círculo sobre el fondo de la escuela
El gobernador de Oklahoma y las autoridades estatales destacaron la valentía de Kirk Moore y el trabajo coordinado que evitó una tragedia mayor (Google Maps/Pauls Valley High School)

Comunidad local y autoridades destacan la coordinación y prevención

Con el incidente resuelto, la policía dispuso el cierre preventivo del campus hasta asegurar la seguridad total y facilitar la reunificación familiar. El informe de ABC 8 resaltó la apreciación explícita del jefe policial, Don May, quien subrayó que “lo ocurrido tendrá un impacto duradero en todos nosotros” e instó a convertirlo en una oportunidad de fortalecimiento colectivo.

El expediente judicial, especifica que Hawkins confesó haber planeado matar a estudiantes, personal docente, al propio Moore y suicidarse. El armamento utilizado fue extraído de la vivienda de su padre sin consentimiento. Según FOX 9, ni estudiantes ni otras personas sufrieron lesiones, con Moore como único herido de consideración.

La defensa legal de Hawkins, consultada por NBC News, no emitió comentario inmediato tras la formulación de cargos y la fijación de fianza. La próxima comparecencia judicial, según la documentación aportada en la investigación, ocurrirá a principios del próximo mes.

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