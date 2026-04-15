Estados Unidos

El norte de Texas afronta riesgo de tormentas severas y granizo este miércoles

Las previsiones meteorológicas señalan que una amplia zona podría verse afectada por fenómenos intensos, principalmente durante la tarde, por lo que se solicita tomar precauciones y estar atentos a las alertas de las autoridades

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Vista de Chicago bajo tormenta. Lluvia y viento doblan árboles y paraguas. Rayos iluminan el cielo oscuro sobre rascacielos y el río Chicago con un puente.
El norte de Texas permanece bajo alerta meteorológica por tormentas severas con riesgo de granizo y vientos peligrosos este miércoles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El norte de Texas enfrenta este miércoles una alerta meteorológica debido a la llegada de un sistema de tormentas que podría alcanzar niveles severos. Las autoridades y servicios de meteorología han advertido a la población sobre el riesgo de fenómenos intensos, los cuales podrían afectar a una amplia franja de la región durante la jornada. El aviso se mantiene vigente durante todo el día, con especial atención a las horas de la tarde, cuando se espera que las condiciones sean más propicias para el desarrollo de tormentas de intensidad considerable.

Las primeras horas del miércoles podrían registrar algunos chubascos o tormentas ligeras, aunque los especialistas apuntan que el mayor peligro se concentrará al avanzar la tarde. La actividad tormentosa dependerá de la evolución de la atmósfera, en particular de factores como la presencia de la línea seca al oeste y el comportamiento de la capa de hielo que cubre la región. Estos elementos jugarán un papel fundamental en la formación y desplazamiento de las tormentas, por lo que la situación será monitoreada de cerca a lo largo del día.

El pronóstico señala que la amenaza de tormentas severas es condicional, ya que no está garantizada la ocurrencia de fenómenos extremos en todos los puntos del norte de Texas. Sin embargo, si las condiciones atmosféricas lo permiten, existe la posibilidad de que se desarrollen sistemas de gran intensidad capaces de generar daños materiales y trastornos en la vida diaria de los residentes. Las autoridades recomiendan estar atentos a los avisos oficiales y tomar precauciones, especialmente en las zonas más vulnerables.

Condiciones y amenazas principales de las tormentas: granizo y vientos fuertes

Carretera en Texas inundada por fuertes lluvias con varios coches en movimiento, relámpagos visibles en el cielo oscuro y un cartel de 'TEXAS' a la derecha.
Expertos destacan que la caída de granizo de gran tamaño amenaza viviendas, vehículos y cultivos en zonas vulnerables del norte de Texas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los peligros que acompañan a este episodio meteorológico destacan dos amenazas principales: la caída de granizo de gran tamaño y la presencia de vientos peligrosos. Los expertos advierten que, en caso de concretarse las condiciones adecuadas, algunas tormentas podrían producir granizos capaces de provocar daños en viviendas, vehículos y cultivos. La magnitud del granizo puede variar, pero las previsiones apuntan a la posibilidad de fragmentos considerablemente grandes.

Junto con el granizo, los vientos fuertes representan otro riesgo significativo para el norte de Texas. Las ráfagas asociadas a las tormentas podrían alcanzar velocidades peligrosas, con el potencial de derribar árboles, dañar infraestructuras y provocar cortes de energía. Estos vientos, en combinación con la lluvia intensa, pueden dificultar la visibilidad en carreteras y aumentar la peligrosidad al conducir, por lo que se recomienda precaución al desplazarse durante los momentos de mayor actividad tormentosa.

En resumen, la tarde del miércoles se perfila como el periodo de mayor riesgo para la aparición de tormentas severas en el norte de Texas, con el granizo y los vientos como amenazas principales. La vigilancia meteorológica se mantendrá activa ante la posibilidad de que la situación evolucione rápidamente, y se recalca la importancia de seguir las recomendaciones de protección civil y organismos especializados.

Pronóstico para jueves y viernes: tiempo cálido y tranquilo

El clima en San Antonio, Texas, es subtropical húmedo (clasificación Köppen: Cfa), caracterizado por veranos calurosos y húmedos, inviernos suaves y una transición clara entre estaciones.
El jueves y el viernes presentan un cambio notable con clima cálido, temperaturas máximas de hasta 31 °C y condiciones estables en la región (Foto: Wikimedia)

Tras el paso de las tormentas previstas para el miércoles, el panorama meteorológico cambiará de manera notable el jueves y el viernes. Los pronósticos indican que esos días estarán marcados por un clima tranquilo y cálido, permitiendo una recuperación de las condiciones habituales en la región. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 29 y 31 grados Celsius, valores que favorecen la realización de actividades al aire libre y el desarrollo normal de las labores cotidianas.

El viernes, además del ambiente cálido, se espera un incremento en la intensidad de los vientos. Este fenómeno será el preludio de un nuevo cambio en las condiciones del tiempo, ya que anticipa la llegada de un frente frío que se prevé para el inicio del fin de semana. Hasta entonces, los residentes podrán disfrutar de jornadas estables, sin la amenaza de tormentas severas ni precipitaciones relevantes.

Llegada de un frente frío el sábado y sus efectos

Una carretera inundada con varios coches conduciendo a través del agua, palmeras y un cielo oscuro con nubes de tormenta y relámpagos. Un cartel indica 'FLASH FLOOD WARNING'.
Un frente frío llega el sábado al norte de Texas, provocando una nueva tormenta aislada, lluvias y un descenso térmico significativo el domingo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sábado marcará el arribo de un frente frío al norte de Texas, evento que traerá consigo un nuevo episodio de inestabilidad meteorológica. Se prevé la formación de una tormenta aislada, que podría alcanzar intensidad fuerte o severa a medida que el sistema frontal avance sobre la región. Este fenómeno estará acompañado de lluvias breves y una disminución significativa de las temperaturas.

Tras el paso del frente frío, se espera un descenso abrupto en los valores térmicos, con temperaturas que llegarán hasta los 4 grados Celsius durante la mañana del domingo. Este cambio repentino puede afectar a quienes tengan previsto realizar actividades al aire libre o desplazarse en las primeras horas del día, por lo que se recomienda consultar los avisos actualizados y tomar medidas de abrigo adecuadas.

Perspectiva para el domingo y la segunda mitad del fin de semana

La segunda mitad del fin de semana presentará condiciones ideales para quienes deseen aprovechar el aire libre. Durante la tarde del domingo, las temperaturas se recuperarán y rondarán los 22 grados Celsius, ofreciendo un ambiente agradable y estable. Esta mejora en las condiciones meteorológicas permitirá retomar actividades que pudieran haberse postergado por el mal tiempo, sin la amenaza inmediata de nuevas tormentas o precipitaciones.

Retorno de la probabilidad de chubascos y tormentas a partir del lunes

A medida que avance la próxima semana, la situación meteorológica volverá a cambiar de signo. Desde el lunes, la probabilidad de chubascos y tormentas regresará de forma gradual al norte de Texas, con un aumento previsto para el martes. Este patrón de variabilidad requerirá mantener la atención en los pronósticos y estar preparados para posibles cambios repentinos en el tiempo.

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