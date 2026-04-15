Disney inició el proceso de despidos que afectará a 1.000 empleados

La compañía comenzó una nueva reestructuración en busca de eficiencia y adaptación al mercado digital, con un recorte progresivo que afectará a distintas áreas fuera de su negocio operativo principal (REUTERS/Brendan McDermid/Archivo)

La compañía estadounidense The Walt Disney Company comenzó este martes una nueva reestructuración interna, con la eliminación de 1.000 puestos de trabajo a nivel global, en una medida que busca consolidar operaciones y adaptarse a los cambios en el sector del entretenimiento digital, según informó la agencia de noticias AP News.

Un recorte que marca el inicio de la gestión D’Amaro

El proceso de despidos, confirmado por AP News, se produce bajo la conducción de Josh D’Amaro, quien asumió la dirección ejecutiva de Disney en marzo de 2026. De acuerdo con la agencia, la decisión forma parte de un plan de transformación que se aceleró tras la unificación del área de marketing y la presión por racionalizar costos en un contexto de competencia creciente y ajustes en la industria audiovisual internacional.

Según fuentes citadas por The Wall Street Journal y Variety, estos recortes afectan principalmente a las áreas de marketing, tecnología de producto y funciones corporativas, además de impactar en los tradicionales segmentos de televisión, incluido ESPN.

La magnitud del ajuste representa menos del 1% de la plantilla total, que asciende a 231.000 empleados. De estos, cerca del 80% se desempeña en la unidad de experiencias —parques temáticos, cruceros y productos de consumo—, un sector que se mantiene en expansión y no está incluido en la reducción de personal, tal y como detalló Variety.

El actual CEO enfrenta su primera gran prueba al frente de Disney, liderando el ajuste más significativo desde su llegada a la dirección ejecutiva (Thibault Camus/Pool via REUTERS)

Centralización y nuevas prioridades en el organigrama

La reestructuración en Disney pone el foco en la centralización de la estrategia promocional bajo la jefatura de Asad Ayaz, quien desde enero de 2026 ocupa el cargo de director global de marketing y marca.

Según The Wall Street Journal, por primera vez las divisiones de entretenimiento, experiencias y deportes responden a una política de promoción unificada, identificada internamente como Project Imagine. Ayaz reporta directamente a D’Amaro y a Dana Walden, presidenta y directora creativa de la empresa.

De acuerdo con AP News, “en los últimos meses se ha evaluado cómo optimizar operaciones en distintas áreas para asegurar la creatividad e innovación que exige el público de Disney”, señaló D’Amaro en un comunicado dirigido al personal. El ejecutivo remarcó la necesidad de una estructura “más ágil y tecnológica” para enfrentar los desafíos futuros en el sector.

Como responsable global de marketing y marca, Ayaz encabeza el proceso de centralización que redefine la estrategia promocional de todas las divisiones (Jennelle Fong/Handout via REUTERS)

Un proceso que se acelera ante la presión del mercado

La decisión de recortar 1.000 puestos se enmarca en una tendencia generalizada entre los grandes conglomerados mediáticos estadounidenses. Según AP News, estudios como Paramount Skydance y Sony Pictures Entertainment anunciaron en las últimas semanas despidos de entre cientos y miles de empleados, mientras Warner Bros. Discovery anticipa nuevas reducciones si prospera la fusión con Paramount.

En el caso particular de Disney, la compañía contó con el asesoramiento de la consultora internacional Bain & Co. para identificar oportunidades de eficiencia y avanzar en la integración tecnológica de sus plataformas. The Wall Street Journal subrayó que uno de los objetivos inmediatos de D’Amaro es reducir los silos internos y acelerar la colaboración entre divisiones, una prioridad explícita en la carta enviada por el CEO a los empleados al inicio de su mandato.

AP News recuerda que esta es la segunda ronda importante de despidos en menos de tres años: bajo la gestión previa de Bob Iger, se eliminaron cerca de 8.000 puestos desde 2022. Con el ajuste anunciado esta semana, la cifra total supera los 9.000 recortes de personal desde que comenzó el proceso de transformación de la compañía.

El histórico ex CEO impulsó las primeras fases del plan de reestructuración y consolidó cambios que prepararon el terreno para el ajuste actual (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

El impacto bursátil y la hoja de ruta pendiente

La reorganización se produce en un contexto de presión financiera para Disney. El valor de su acción se mantiene en niveles similares a los de hace una década, tras una caída cercana al 50% desde su máximo histórico en 2021, según datos de The Wall Street Journal.

El mercado observa con atención los primeros pasos de D’Amaro, quien aún no presentó un plan estratégico integral más allá de los recortes y la centralización administrativa de áreas clave.

QZ subraya que la actual conducción prioriza la eficiencia y la adaptación tecnológica, aunque el alcance final de la reestructuración y la hoja de ruta de la nueva gestión todavía no fueron comunicados en detalle.