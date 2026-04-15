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“Practical Magic 2”: ¿de qué trata la esperada secuela que llegará este año?

Sandra Bullock y Nicole Kidman revelaron los primeros detalles de la trama durante CinemaCon

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Practical Magic 2 - Sandra Bullock y Nicole Kidman
Sandra Bullock y Nicole Kidman revelan detalles inéditos de "Practical Magic 2" durante una aplaudida presentación en CinemaCon 2024 (REUTERS/Warner Bros.)

Sandra Bullock y Nicole Kidman presentaron nuevos detalles sobre la trama de Practical Magic 2 durante su aparición en la convención CinemaCon, llevada a cabo el pasado 14 de abril en Las Vegas, donde también mostraron un tráiler anticipatorio de la película ante una sala repleta de propietarios de salas de cine.

Bullock, de 61 años, y Kidman, de 58, aprovecharon la icónica frase del comercial de AMC Theatres de Kidman para introducir el momento. Este último se hizo viral en redes sociales tras su lanzamiento en 2021.

“¿Por qué venimos aquí, Nicole?”, preguntó Bullock ante el público, a lo que Kidman respondió: “Venimos a este lugar por la magia”.

La frase desató los aplausos del auditorio, y Kidman añadió: “¡Las brujas han vuelto!”, mientras Bullock bromeaba: “Písame el parlamento, está bien”.

El avance, compartido exclusivamente durante la convención, muestra a las hijas de Sally Owens enfrentándose a su legado mágico en la esperada secuela (REUTERS/Caroline Brehman)
El avance, compartido exclusivamente durante la convención, muestra a las hijas de Sally Owens enfrentándose a su legado mágico en la esperada secuela (REUTERS/Caroline Brehman)

En el avance, el personaje de Bullock, la responsable hermana mayor Sally Owens, enuncia la premisa de la historia: “Estoy segura de que han oído hablar de la familia Owens. Los de Massachusetts. Los que sus vecinos susurran que son brujas”.

La secuela seguirá a las hijas de Sally ya en la adultez temprana, mientras estas navegan sus propios legados mágicos.

Por su parte, la hermana Gillian Owens, interpretada por Kidman, cambió su vida de aventuras y ocasionales peligros por una existencia más tranquila, acompañada de un gato negro.

La calma se rompe cuando una figura misteriosa, encarnada por Lee Pace, llega al apacible pueblo de Nueva Inglaterra donde viven las hermanas y las arrastra a una nueva misión.

“Practical Magic 2″ terminó su rodaje y reveló un vistazo al detrás de cámaras
"Practical Magic 2" incluye la reconstrucción de la emblemática casa original para recrear la atmósfera del clásico de los años 90 (Instagram/@nicolekidman)

Nicole Kidman explicó en CinemaCon que la casa original fue reconstruida para la producción, y añadió que “también tenemos nuestro pasado alcanzándonos, y tenemos nuestros destinos y nuestra familia”.

Por su parte, Sandra Bullock hizo una referencia al motivo de la maldición amorosa que atraviesa la historia original: “Sally está soltera, y si conocen la película original, probablemente pueden adivinar por qué”.

El mismo día de su aparición en CinemaCon, Bullock se unió a Instagram para publicar un breve video detrás de cámaras desde el rodaje de Practical Magic 2.

En este clip aparece con un vestido rosa de mangas acampanadas mientras señala una jarra de margaritas, en alusión a la memorable secuencia de “margaritas de medianoche” del filme original, recreada con frecuencia por los seguidores más devotos. “En algún lugar es medianoche…”, escribió como descripción del video.

Sandra Bullock abrió su perfil de Instagram
Sandra Bullock abrió su perfil de Instagram y compartió un detrás de escena del film (Instagram/@sandrabullock)

Al elenco se suman Joey King como hija de Sally, junto a Maisie Williams, Xolo Maridueña y Solly McLeod.

Stockard Channing, de 82 años, y Diane Wiest, de 78, retoman sus roles como las excéntricas tías que criaron a las hermanas Owens: Frances y Jet, respectivamente.

Practical Magic se basa en la novela homónima de 1995 de Alice Hoffman y sigue a dos hermanas brujas descendientes de una sobreviviente ficticia de los juicios de Salem, que luchan contra una maldición que mata a los hombres de quienes se enamoran.

La primera entrega no fue un éxito rotundo en su estreno comercial, pero se convirtió en un fenómeno del entretenimiento doméstico con seguidores de múltiples generaciones.

Practical Magic
La directora Susanne Bier toma el relevo de Griffin Dunne y lidera la secuela adaptando la novela de Alice Hoffman (Warner Bros.)

La directora Susanne Bier —conocida por Bird Box— toma el relevo de Griffin Dunne en la dirección, a partir de un guion coescrito por Akiva Goldsman, quien también participó en la escritura del original, y Georgia Pritchett, conocida por Succession.

En declaraciones recogidas por Variety en marzo de este año, Nicole Kidman se refirió a su vínculo con Sandra Bullock.

Somos como hermanas. Siento mucha protección y amor hacia ella. También tenemos una química increíble. Producimos de manera diferente. Ella es muy práctica, y yo adoro delegar. Tenemos habilidades distintas que se vuelven complementarias. Es increíble que aún nos conozcamos”.

¿Cuándo se estrena “Practical Magic 2”?

Practical Magic 2 tiene previsto su estreno en salas el 18 de septiembre de 2026 en Estados Unidos. Su fecha de lanzamiento en América Latina está por confirmarse.

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