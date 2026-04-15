Cómo "desaparecen" en el mar los buques rusos e iraníes que buscan evitar sanciones y bloqueos

Un buque de EEUU patrulla el estrecho de Ormuz (Centcom)

Las tácticas de desaparición y manipulación de rutas, característica de la llamada “flota fantasma”, han cobrado fuerza en el estrecho de Ormuz tras el bloqueo naval estadounidense a la navegación vinculada a Irán, según advirtió The New York Times. En los últimos días, expertos en inteligencia marítima han detectado un incremento en las maniobras para eludir la vigilancia, como el apagado de transpondedores y la alteración de identificadores en embarcaciones próximas a aguas iraníes.

Irán está adoptando métodos inspirados en la tecnología rusa de flota fantasma para evadir el bloqueo de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz. Estas prácticas consisten en desconectar los sistemas de localización e intervenir datos de identificación, lo que facilita que los buques desaparezcan de los radares y reaparezcan con información modificada, desafiando así la supervisión internacional y las restricciones estadounidenses, tal como informó The New York Times.

De acuerdo con Ami Daniel, director ejecutivo de Windward, citada por el periódico estadounidense, se ha registrado un cambio reciente en el comportamiento de las embarcaciones iraníes. Daniel señaló que “más barcos han comenzado a desconectar sus sistemas de localización o a modificar sus identificadores” en las 24 horas posteriores al endurecimiento del bloqueo, una conducta que era poco frecuente incluso después del ataque estadounidense-israelí de febrero, cuando las exportaciones iraníes no presentaron interrupciones notables.

Vladimir Putin asiste a un acto de la Armada rusa (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/REUTERS/Archivo)

Influencia rusa en la tecnología de evasión

Los nuevos patrones de evasión en el Golfo de Omán reproducen técnicas que la flota fantasma rusa perfeccionó a partir de la invasión de Ucrania en 2022. Según The New York Times, los buques rusos han experimentado con la manipulación del número de identificación marítima, a veces falseando el país de origen o destino para evadir sanciones internacionales.

John C.K. Daly, investigador del Central Asia-Caucasus Institute en Washington, afirmó que “los petroleros de la flota fantasma han estado experimentando con identificaciones sin país y modificando los números”, una estrategia que dificulta el rastreo. Con esto, los capitanes pueden introducir datos falsos sobre los puertos de origen y destino, o incluso simular ser otra nave completamente distinta.

Además del apagado de equipos de rastreo, algunos buques vinculados a Irán pueden desaparecer de las pantallas de seguimiento en un punto y volver a aparecer en otro, a veces con datos alterados. Gracias a estos métodos, Rusia ha conseguido mantener las exportaciones de energía clave y asegurar ingresos de hasta USD 100.000 millones anuales, según el citado medio.

Windward identificó que los operadores parecen estar probando los límites efectivos de la vigilancia internacional en tiempo real, a pesar de las restricciones más severas. El análisis recogido por The New York Times apunta a un movimiento constante de naves sancionadas o con bandera falsa, que sugiere una adaptación continua de estas técnicas por parte de quienes buscan evadir controles.

Barcos de la flota fantasma de Rusia navegan cerca de Estonia (REUTERS/Ints Kalnins/Archivo)

Limitaciones geográficas y respuesta de Estados Unidos

Aunque estas tácticas han representado un desafío importante ante bloqueos y aranceles en otros escenarios, expertos citados por The New York Times advierten que su eficacia es más limitada en el estrecho de Ormuz. Erik Bethel, socio de la empresa de tecnología marítima Mare Liberum, subrayó que el entorno de información en este paso marítimo es “contestado y altamente complejo”, lo cual dificulta identificar a los verdaderos responsables de cada trayecto.

El sistema marítimo internacional es sumamente complejo: un barco puede pertenecer a una nación, ser alquilado por otra y navegar bajo la bandera de un tercer país, lo que hace difícil determinar la responsabilidad final en cada viaje, explicó Bethel al medio estadounidense.

La presencia de la Armada de Estados Unidos, con más de 12 buques militares desplegados en la zona, incrementa el riesgo para quienes intentan estas estrategias. Según recopiló The New York Times, Windward sostiene que, a pesar de los esfuerzos para desaparecer, resulta complicado cruzar hacia aguas abiertas a través de un estrecho tan reducido como Ormuz sin ser detectado, dado el control constante por medios ópticos, radares y comunicaciones electrónicas.

El Comando Central de EE.UU. informa sobre el bloqueo naval a puertos de Irán, confirmando que ningún buque logró cruzar la zona restringida en el Estrecho de Ormuz.

Durante la jornada observada, el Comando Central estadounidense informó que seis embarcaciones mercantes cumplieron las órdenes de las fuerzas norteamericanas y regresaron a puertos de Irán, lo que evidencia la efectividad de las restricciones implementadas.

Pese a la sofisticación de los métodos empleados, la verdadera capacidad para eludir el bloqueo depende principalmente de la calidad y actualización de la información de la que disponen tanto las fuerzas estadounidenses como las agencias de inteligencia marítima en la región.

La solidez de cualquier bloqueo no solo reside en el despliegue naval, sino en la precisión y el análisis de la información sobre la actividad e identidad de los barcos que transitan la ruta más vigilada del golfo.