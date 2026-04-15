Estados Unidos

7-Eleven cerrará 645 tiendas en Estados Unidos y Canadá

La cadena de conveniencia 7-Eleven anunció el cierre de 645 sucursales, equivalente al 5% de su red, como parte de un ajuste histórico ante la caída de ventas y cambios en el consumo

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Primer plano del letrero luminoso de Seven & i Holdings con su logo rojo y verde, con un borroso letrero de 7-Eleven visible al fondo
7-Eleven anuncia el cierre de 645 tiendas en Norteamérica para el año fiscal 2026, lo que representa un ajuste histórico en la cadena. (Reuters)

El grupo 7-Eleven confirmó el cierre de 645 tiendas en Norteamérica para el año fiscal 2026, una decisión que representa el ajuste más profundo en la historia moderna de la cadena. La cifra equivale a 5% de la red actual en Estados Unidos y Canadá, donde opera más de 13.000 locales.

Al mismo tiempo, la empresa anunció que abrirá 205 nuevas sucursales con un modelo de mayor tamaño y una propuesta gastronómica ampliada, con el objetivo de ajustar su portafolio frente a los cambios de consumo y la presión inflacionaria que está afectando a los hogares de ingresos medios y bajos, según reportaron los medios Fox Business y ABC News.

La reducción neta será de 440 tiendas y representa el quinto año consecutivo en el que la empresa clausura más locales de los que inaugura. El ajuste apunta principalmente a sucursales de bajo rendimiento, muchas con formato tradicional y poca infraestructura para alimentos preparados.

Interior de un supermercado 7-Eleven con pasillos largos y estantes llenos de diversos productos empaquetados. Varias personas caminan entre ellos
La reducción neta de 440 tiendas marca el quinto año consecutivo en que 7-Eleven clausura más locales de los que inaugura en Estados Unidos y Canadá. (Reuters)

Además, algunos de los cierres implicarán la conversión de ciertos puntos en estaciones mayoristas de combustible, que dejan de figurar como tiendas de conveniencia en los registros corporativos oficiales.

Motivos detrás del recorte

El proceso de clausuras no responde a problemas de solvencia, sino a una estrategia de optimización de portafolio iniciada en 2022. Seven & i Holdings, la matriz japonesa, orienta el negocio hacia tiendas de mayor superficie, con foco en alimentos, bebidas y servicios. Así, deja atrás la dependencia de los combustibles y los productos básicos.

Los factores centrales que impulsan esta redefinición son:

  • Descenso constante del flujo de clientes en tiendas tradicionales.
  • Baja rentabilidad en locales pequeños y antiguos, especialmente en mercados secundarios.
  • Cambios en la demanda: los consumidores ahora priorizan alimentos frescos y servicios rápidos.
  • Inflación persistente que afecta el consumo de los sectores más sensibles.

En Norteamérica, la facturación cayó 18% en el segundo trimestre de 2025 respecto del año anterior. Parte de los resultados negativos se atribuyen también a la volatilidad en el precio del combustible, intensificada por la inestabilidad en Medio Oriente.

Qué tiendas se verán afectadas

La compañía no publicó la lista de tiendas que cerrarán, pero sí detalló el perfil de las más vulnerables:

  • Locales de menos de 220 m² sin posibilidades de ampliar la oferta de alimentos.
  • Sucursales adquiridas en 2021 tras la compra de Speedway, donde hay superposición o bajo rendimiento.
  • Tiendas ubicadas en zonas con tráfico vehicular inferior a 15.000 autos diarios.
  • Puntos con competencia interna próxima (otra 7-Eleven a menos de 1,6 km).
  • Sucursales sin infraestructura de combustibles o localizadas en mercados demográficamente débiles.

Algunas de estas ubicaciones experimentarán cierres totales, mientras que otras serán reconvertidas en puntos mayoristas de combustible administrados por terceros, en cuyo caso la empresa continuará recibiendo ingresos, aunque esos establecimientos dejarán de contabilizarse como tiendas de conveniencia en las estadísticas corporativas.

El nuevo modelo de expansión

Mientras reduce el número total de sucursales, 7-Eleven impulsa la apertura de tiendas bajo un concepto renovado. Estos nuevos puntos de venta, de más de 325 m², incorporan áreas de comida fresca, restaurantes internos y puestos de carga para vehículos eléctricos.

Logotipo de Seven & I Holdings en el cristal de una tienda de conveniencia, con una persona usando un teléfono inteligente en el interior
El nuevo concepto de tienda, con áreas de comida fresca y cargadores eléctricos, genera ventas hasta un 30% superiores a los formatos tradicionales. (Reuters)

Según la compañía, estos locales generan ventas 13% superiores en su primer año y hasta 30% más luego de cuatro años en comparación con los formatos tradicionales, de acuerdo con datos de Investment Grade.

El plan incluye:

  • Apertura de 1.300 tiendas con restaurantes propios (como Laredo Taco y Roost Chicken & Biscuits) de aquí a 2030.
  • Expansión de servicios digitales y de entrega a domicilio a través de la plataforma 7NOW.
  • Enfoque en el modelo “food-first”, dejando en segundo plano el combustible y los productos básicos.

La matriz japonesa, Seven & i Holdings, acelera además la reconversión tecnológica y la renovación de la experiencia de compra, con áreas de autoservicio y nuevos canales de pago.

Impacto para propietarios y franquiciados

El cierre de tiendas generó inquietud entre los propietarios de inmuebles y los franquiciados. La política de 7-Eleven varía según cada contrato: en algunos casos, la empresa sigue abonando el alquiler hasta el término del acuerdo, aunque la tienda permanezca vacía.

Si el local se transforma en mayorista de combustible, el operador puede cambiar, pero los ingresos continúan. En ocasiones específicas, la compañía ofrece compensaciones para rescindir acuerdos de modo anticipado.

Primer plano del logo de 7-Eleven, con el número '7' en rojo y la palabra 'ELEVEN' en verde sobre un fondo gris claro, junto a una pared con textura vertical
Los principales motivos del recorte incluyen descenso de clientes en tiendas tradicionales, baja rentabilidad y cambios en las tendencias de consumo hacia alimentos frescos. (Reuters)

Aquellos puntos con contratos próximos a vencer pueden no ser renovados, lo que obliga a los propietarios a buscar nuevos inquilinos. Están especialmente en riesgo los locales de formato antiguo, ubicados en mercados secundarios y con acuerdos de corta duración.

Demora en la salida a bolsa

El grupo Seven & i Holdings pospuso la salida a bolsa de su operación norteamericana, proyectándola ahora para 2027. La decisión responde a la caída de ventas comparables, la presión inflacionaria y la volatilidad en los mercados de acciones.

La opción elegida es consolidar previamente la transformación de la red antes de exponerse al escrutinio de los inversores públicos, según informó la plataforma de análisis y noticias del sector minorista, C-Store Dive.

La calificadora Moody’s degradó la perspectiva de la compañía a negativa en 2025, lo cual refleja la presión sobre consumo y rentabilidad.

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