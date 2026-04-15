El régimen de Irán usó un satélite chino para atacar bases estadounidenses en Medio Oriente

Un cohete que transporta la nave espacial Shenzhou-20 despega del Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan para una misión tripulada a la estación espacial china Tiangong, cerca de Jiuquan, provincia de Gansu, China. China Daily via REUTERS

Irán empleó un satélite de fabricación china para identificar y atacar bases militares estadounidenses en Oriente Medio durante los enfrentamientos registrados en marzo de 2025.

Documentos internos obtenidos por Financial Times revelan que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) obtuvo acceso al sistema TEE-01B tras su lanzamiento desde China en 2024, lo que supuso un salto cualitativo en la capacidad de vigilancia militar iraní.

La colaboración entre la fuerza aeroespacial del IRGC y empresas chinas quedó evidenciada cuando, en septiembre de 2024, Irán firmó un acuerdo por RMB 250 millones (USD 36,6 millones) para adquirir el control del satélite.

El contrato, firmado por un general del IRGC, incluyó el satélite, el lanzador, la infraestructura de datos y el acceso a estaciones terrestres operadas por Emposat, una firma con sede en Beijing especializada en gestión y control satelital para clientes globales.

Un análisis de coordenadas con marcas temporales, imágenes satelitales y trayectorias orbitales demostró que los mandos militares iraníes emplearon el TEE-01B para vigilar emplazamientos estratégicos de Estados Unidos antes y después de los ataques con misiles y drones en la región.

Entre los blancos monitoreados figura la base aérea Prince Sultan en Arabia Saudita: imágenes de los días 13, 14 y 15 de marzo documentan la operación. El 14 de marzo, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó daños en aviones estadounidenses en ese complejo. Cinco aeronaves cisterna de la Fuerza Aérea resultaron afectadas.

El satélite TEE-01B fue construido y lanzado por la compañía china Earth Eye Co, que ofrece un modelo de “entrega en órbita” para la transferencia de propiedad y control de satélites a países clientes una vez en el espacio.

Con la adhesión de Irán a la Iniciativa de la Franja y la Ruta en 2021, el país accedió a un sistema con resolución de imagen de aproximadamente medio metro, lo que marcó un avance frente a los satélites Noor-2 y Noor-3 desarrollados localmente, cuyas capacidades se limitaban a imágenes de 12-15 metros y 5 metros respectivamente.

Estos sistemas previos eran insuficientes para identificar aviones o detectar actividad militar detallada.

La incorporación de estaciones terrestres de Emposat, cuya red abarca Asia y América Latina, posibilitó el envío de comandos y la recepción de imágenes desde ubicaciones internacionales.

Nicole Grajewski, especialista del programa de estudios internacionales de Sciences Po, explicó a Financial Times: “Este satélite se emplea inequívocamente con fines militares, ya que está bajo el control de la fuerza aeroespacial del IRGC y no del programa espacial civil iraní”.

Grajewski añadió que el sistema permite identificar objetivos con antelación y verificar el impacto de los ataques.

Un avión estadounidense Boeing E-3 Sentry de alerta y control aéreo dañado tras un ataque iraní contra la base aérea, durante el conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán, en la base aérea Príncipe Sultán de Arabia Saudí, en esta imagen obtenida de las redes sociales publicada el 29 de marzo de 2026. SOCIAL MEDIA/via REUTERS

Desde su adquisición, Irán dirigió el TEE-01B a vigilar infraestructuras clave. Además de Prince Sultan, fueron observadas la base Muwaffaq Salti en Jordania, el aeropuerto de Erbil en Irak, el puerto de Manama en Bahréin, Camp Buehring y Ali Al Salem en Kuwait, Camp Lemonnier en Yibuti y el aeropuerto internacional de Duqm en Omán.

El seguimiento abarcó infraestructuras civiles y estratégicas como la terminal de contenedores de Khor Fakkan, la planta de energía y desalinización de Qidfa en Emiratos árabes Unidos y la aluminera Alba en Bahréin, una de las más grandes del mundo.

El empleo militar iraní del sistema TEE-01B ha provocado inquietud regional por la combinación de capacidades civiles y usos militares en el sector espacial comercial chino. En la actualidad, China es el principal socio comercial de los países del Golfo y su mayor comprador de petróleo, lo que agudiza la sensibilidad diplomática del caso.

El acuerdo establecido implica una transformación en la seguridad de los activos espaciales iraníes. Jim Lamson, exanalista de la CIA y especialista del James Martin Center for Nonproliferation Studies, expuso que distribuir el control y la gestión satelital fuera de Irán dificulta drásticamente los posibles ataques a estaciones terrestres.

“Las estaciones terrestres iraníes han sido atacadas antes —en 2025 y 2026— y resultan vulnerables a misiles de largo alcance. No ocurre lo mismo si el control se traslada a instalaciones chinas en el extranjero”.

De este modo, el IRGC impulsa una estrategia que combina inteligencia satelital, monitoreo humano y acceso a imágenes proporcionadas por Rusia, explicó Lamson.

“Para un planificador militar iraní, disponer de un satélite como este, y sumar imágenes rusas, constituye una herramienta poderosa”.

Israel reportó ataques a instalaciones espaciales iraníes, incluida la destrucción del principal centro de investigación de la Agencia Espacial Iraní en marzo, alegando que se empleaba para desarrollar satélites militares, recolectar inteligencia y orientar ataques en Oriente Medio.

La empresa Emposat, encargada de la infraestructura terrestre del sistema, fue mencionada en un informe del Comité China de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por sus vínculos con la Fuerza Aeroespacial del Ejército Popular de Liberación de China.

Su fundador, Richard Zhao, trabajó 15 años en la Academia de Tecnología Espacial de China, un organismo estatal, y varios ejecutivos de Earth Eye provienen de universidades conocidas como “los siete hijos de la defensa nacional”, célebres por su colaboración directa con el ejército chino.

Un miembro del ejército cierra la puerta de un vehículo de traslado después de que el féretro permaneciera en su interior durante el traslado solemne de los restos del sargento del Ejército de los Estados Unidos, Benjamin Pennington, quien falleció el 8 de marzo a causa de las heridas sufridas durante un ataque el 1 de marzo en la Base Aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita, en la Base de la Fuerza Aérea de Dover en Dover, Delaware, EE. UU., el 9 de marzo de 2026. REUTERS/Kylie Cooper

Aidan Powers-Riggs, analista del CSIS entrevistado por Financial Times, indicó: “Emposat es una estrella ascendente del sector espacial comercial chino, pero sigue siendo un producto del aparato estatal y militar. Fue creada por veteranos del programa espacial nacional y financiada por fondos estatales de fusión civil-militar”.

La utilización de tecnología espacial china por parte de Irán pone de manifiesto la difusa separación entre desarrollos civiles y militares en la órbita satelital. Dennis Wilder, ex jefe de análisis de China en la CIA, reflexionó sobre un patrón de cooperación armamentística entre China e Irán, recordando la transferencia de misiles Silkworm que en el pasado dificultaron el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

Fuentes consultadas por Financial Times confirmaron que el gobierno estadounidense considera que China contempla suministrar a Irán misiles portátiles antiaéreos, similares a los empleados para abatir un caza estadounidense F-15.

La CIA y la Casa Blanca optaron por no comentar estas revelaciones. El portavoz del presidente Donald Trump recordó advertencias presidenciales recientes, subrayando que habría “graves problemas” si China suministraba sistemas antiaéreos a Irán.

Mientras tanto, la embajada china en Washington afirmó: “Nos oponemos firmemente a que partes interesadas difundan desinformación especulativa e insinuante contra China”.

El vocero Liu Pengyu enfatizó que el país mantiene una postura objetiva y ha buscado promover el diálogo de paz, rechazando cualquier acción que incremente la tensión.

El mecanismo de adquisición y control satelital gestionado por el IRGC proporciona a Irán una herramienta de vigilancia y orientación de ataques con impacto en el equilibrio militar regional. La implicación de actores chinos en estas operaciones representa una alerta para Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio ante la posibilidad de una mayor integración técnica y estratégica entre Pekín y Teherán.