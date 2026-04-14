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Mark Carney anunció medidas económicas tras lograr la mayoría parlamentaria en Canadá

Su liderazgo marca un giro en la política nacional al priorizar la estabilidad interna y la menor dependencia del mercado estadounidense

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Carney prioriza medidas para proteger la economía canadiense frente a las presiones internacionales (Reuters)
Carney prioriza medidas para proteger la economía canadiense frente a las presiones internacionales (Reuters)

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció una batería de medidas para impulsar la economía tras el avance de las amenazas comerciales y políticas de Donald Trump, luego de que el Partido Liberal obtuviera la mayoría parlamentaria por primera vez desde 2019.

Este triunfo, con 174 de los 343 escaños en la Cámara de los Comunes, permite al primer ministro avanzar en su programa sin necesidad de alianzas, tras sumar a cinco legisladores provenientes de la oposición.

El gobierno asume el control pleno de la agenda legislativa y se prepara para responder a los desafíos planteados por la política comercial de Donald Trump.

Donald Trump amenaza con revisar el tratado de libre comercio con Canadá (Reuters)
Donald Trump amenaza con revisar el tratado de libre comercio con Canadá (Reuters)

La obtención de la mayoría se concretó tras la victoria liberal en tres distritos clave, dos de ellos en Toronto y uno en Quebec, donde el margen fue de solo 731 votos sobre el candidato del Bloc Quebecois.

El avance de Mark Carney se produjo en un contexto de creciente tensión con el gobierno de Estados Unidos. Gran parte de las medidas económicas anunciadas buscan responder a la política de aranceles y a las amenazas de revisión del tratado de libre comercio impulsadas por Donald Trump.

Mark Carney logró que el Partido Liberal obtuviera la mayoría parlamentaria en Canadá (Reuters)
Mark Carney logró que el Partido Liberal obtuviera la mayoría parlamentaria en Canadá (Reuters)

Desde la llegada de Carney al poder el año anterior, tras la renuncia de Justin Trudeau, el Ejecutivo canadiense priorizó la reducción de la dependencia económica respecto de su vecino del sur.

Como primera decisión tras la obtención de la mayoría, el gobierno anunció la suspensión temporal del impuesto federal al combustible para aliviar el impacto de la guerra en Irán.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Canadá suspendió el impuesto federal al combustible como medida temporal (Imagen ilustrativa Infobae)

Carney explicó que la suspensión regirá desde el lunes siguiente hasta el Día del Trabajo, con el objetivo de contener el aumento de precios que afecta tanto a consumidores como a empresas de transporte y logística. El primer ministro describió la decisión como una acción “responsable y temporal” para proteger la economía nacional ante el “enorme shock” provocado por el conflicto internacional.

La consolidación del poder liberal también estuvo marcada por el impacto de la política interna. El rápido crecimiento del bloque oficialista generó debates dentro del propio partido, ante el ingreso de figuras con posiciones alejadas de los principios históricos de la agrupación.

Un caso emblemático fue el de Marilyn Gladu, exparlamentaria conservadora y ahora diputada liberal, quien manifestó su compromiso de votar con el gobierno en temas de derechos reproductivos, pese a su postura contraria al aborto.

Marilyn Gladu, exconservadora, se integró al bloque liberal tras las elecciones especiales (Reuters)
Marilyn Gladu, exconservadora, se integró al bloque liberal tras las elecciones especiales (Reuters)

Este giro coincidió con la estrategia de Carney de ampliar la base parlamentaria para garantizar la estabilidad y la gobernabilidad.

El ascenso de Carney implicó un cambio de perfil en el liderazgo político canadiense. Su experiencia como exgobernador del Banco de Inglaterra y del Banco de Canadá le otorgó un respaldo significativo en materia económica, un factor decisivo frente a la incertidumbre global.

Su experiencia como exgobernador del Banco de Inglaterra reforzó su perfil internacional (Reuters)
Su experiencia como exgobernador del Banco de Inglaterra reforzó su perfil internacional (Reuters)

La política exterior ocupó un lugar destacado en la agenda del nuevo gobierno. Carney viajó a 13 países en los primeros meses de gestión, en busca de nuevas alianzas, inversión extranjera y acuerdos comerciales.

(Con información de AFP, AP y CNN)

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