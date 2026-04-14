Las acciones estadounidenses subieron frente a las expectativas de diálogo entre Estados Unidos e Irán

El S&P 500 y el Nasdaq alcanzan máximos tras perspectivas de negociaciones entre Estados Unidos e Irán. (EFE/SARAH YENESEL)

Las acciones estadounidenses se acercaron el martes a un máximo histórico de cierre, impulsadas por el optimismo sobre la posible reanudación de conversaciones entre Estados Unidos e Irán que podrían poner fin a la guerra y aliviar los temores de un impacto prolongado sobre la economía global. El índice S&P 500 subió un 1,2% hasta los 6.967,38 puntos, apenas un 0,2% por debajo de su récord de enero, mientras el Dow Jones Industrial Average avanzó 317 puntos (0,7%) y el Nasdaq composite ganó un 2%, según datos preliminares.

El repunte bursátil siguió a señales de que diplomáticos de ambas naciones buscan reanudar las negociaciones, probablemente en Pakistán en los próximos dos días, tras el fracaso de los intentos previos y la imposición de un bloqueo a los puertos iraníes por parte de Washington, informó New York Post citando al presidente estadounidense Donald Trump. Paralelamente, enviados de Israel y Líbano participaron en las conversaciones organizadas por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, donde Israel exigió el desarme de Hezbolá, grupo respaldado por Irán.

El conflicto ha influido directamente en los mercados energéticos y en las expectativas inflacionarias. El precio del barril de Brent con entrega en junio cayó un 4,6% y cerró en $94,79, lejos de los picos de $119 alcanzados en momentos de máxima tensión, aunque todavía por encima de los $70 previos al inicio de la guerra. El estrecho de Ormuz ha sido un punto crítico: los bloqueos en esta vía estratégica han limitado el suministro mundial de crudo y elevado los precios, lo que se ha traducido en un aumento de la inflación global.

En Estados Unidos, la inflación mayorista se aceleró al 4% interanual en marzo desde el 3,4% del mes anterior, aunque por debajo del 4,6% anticipado por los economistas, según los datos difundidos el martes. El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su previsión de inflación global para 2026 al 4,4%, frente al 4,1% de 2025, y revisó a la baja su estimación de crecimiento económico mundial al 3,1% para este año.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, estrecha la mano del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante su reunión, el día en que las delegaciones de Estados Unidos e Irán celebrarán conversaciones de paz, en Islamabad, Pakistán, el 11 de abril de 2026. Oficina del Primer Ministro de Pakistán/vía REUTERS

El martes, la tendencia alcista de Wall Street se vio reforzada por resultados sólidos de empresas. Las ganancias de BlackRock aumentaron un 3% y las de Citigroup un 2,6%, superando las expectativas de los analistas. JPMorgan Chase también reportó cifras mejores de lo previsto, aunque sus acciones cayeron un 0,8% tras advertencias de su director ejecutivo sobre la complejidad de los riesgos actuales. En el sector tecnológico, Amazon subió un 3,8% tras anunciar la compra de Globalstar por $90 por acción, y la propia Globalstar avanzó un 9,6%.

Las empresas de software y crédito privado experimentaron una recuperación, con AppLovin ganando un 3,9% y Blue Owl Capital avanzando un 8,5%. Este rebote compensó la caída del 5,7% de Wells Fargo, que reportó ingresos más débiles.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, se reúne con el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf. Oficina del Presidente del Parlamento iraní/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/vía REUTERS

El martes, el índice S&P 500 se situó apenas por debajo de su récord de 6.978,60 alcanzado a finales de enero. El Promedio Industrial Dow Jones cerró en 48.535,39 unidades y el Nasdaq Composite en 23.635,92, en un contexto donde la volatilidad del petróleo y la expectativa de avances diplomáticos mantienen la atención de los inversores. Al mismo tiempo, los mercados europeos y asiáticos registraron subidas, con el Kospi de Corea del Sur y el Nikkei 225 de Japón anotando los mayores incrementos.

En el mercado de bonos, el descenso de los precios del petróleo contribuyó a relajar las presiones inflacionarias, llevando el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años al 4,25%. La combinación de datos económicos y expectativas políticas ha generado un entorno de alta sensibilidad en los mercados, donde los inversores, según Burns McKinney de NFJ Investment Group, no quieren perderse un posible repunte pese a la incertidumbre sobre una resolución definitiva del conflicto.

(Con información de AP y Reuters)