El sospechoso del ataque en la casa de Sam Altman enfrentaba una crisis de salud mental, según su abogado

La vivienda de Sam Altman en San Francisco fue atacada con un cóctel molotov, impulsando cargos por tentativa de asesinato contra Daniel Moreno-Gama. (U.S. District Court). Foto: WFAA

Un joven de 20 años fue acusado de intentar asesinar al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, tras lanzar un cóctel molotov contra su vivienda en San Francisco. El incidente no dejó heridos, pero generó cargos estatales por tentativa de asesinato y de incendio, así como acusaciones federales por posesión de un arma de fuego no registrada y daño a la propiedad mediante explosivos, según la cadena local estadounidense de noticias ABC7 News.

Los delitos imputados prevén penas que oscilan entre 19 años y cadena perpetua para el sospechoso, Daniel Moreno-Gama, originario de Spring, Texas. Moreno-Gama compareció ante la corte de San Francisco el martes; la jueza del caso ordenó su detención sin derecho a fianza y aplazó la lectura de cargos hasta el 5 de mayo.

Según relató ABC7 News, el viernes Moreno-Gama supuestamente arrojó el artefacto incendiario contra la residencia de Altman, provocando un incendio en una puerta exterior antes de huir.

Daniel Moreno-Gama enfrenta cargos federales y estatales, incluyendo terrorismo doméstico y posesión de un arma de fuego no registrada, tras el ataque a Altman. (U.S. District Court)

Menos de una hora después se trasladó a la sede central de OpenAI, ubicada a cinco kilómetros del primer ataque, donde, de acuerdo con las autoridades, amenazó con prender fuego al edificio. Los funcionarios señalaron que el ataque fue dirigido tanto contra Altman como contra un agente de seguridad presente en el lugar. No se precisó si Altman se encontraba en su domicilio durante el atentado.

El acusado alega crisis de salud mental y la fiscalía sostiene la calificación de terrorismo doméstico

La defensa pública, representada por Diamond Ward, argumentó que Moreno-Gama atravesaba una crisis de salud mental al momento de los hechos y consideró que las acusaciones son “excesivas”.

Ward afirmó que esencialmente se trata de un delito contra la propiedad, y que “los fiscales están utilizando cargos más graves para ganarse el favor de Altman”.

La defensa pública declaró a ABC7 News: “Es injusto e inmoral que la fiscalía y el gobierno federal exploten la enfermedad mental de un joven vulnerable, convirtiendo un caso de vandalismo en un proceso por tentativa de asesinato con riesgo de cadena perpetua”.

La acusación contra Daniel Moreno-Gama incluye intento de asesinato e incendio tras atacar la residencia de Sam Altman en San Francisco. (U.S. District Court)

Por su parte, la fiscal de distrito de San Francisco, Brooke Jenkins, rechazó los argumentos de la defensa. Jenkins señaló que Moreno-Gama ejecutó “un ataque dirigido contra Altman” y que existen pruebas que respaldan los cargos, según informó ABC7 News. El fiscal aseguró que “con independencia del estatus de la víctima, todos merecen justicia y seguridad”.

El fiscal federal interino, Craig Missakian, anunció los cargos federales y manifestó en conferencia de prensa que: “Trataremos este caso como un acto de terrorismo doméstico y, junto con nuestros socios, lo procesaremos con todo el rigor de la ley”.

Motivos detrás del ataque y amenazas previas a dirigentes tecnológicos

Las investigaciones del FBI y los fiscales determinaron que Moreno-Gama redactó textos donde expresó hostilidad hacia la inteligencia artificial, calificando esta tecnología como una amenaza para la humanidad y advirtiendo sobre una “extinción inminente”.

Documentos judiciales citados por ABC7 News indican que él también emitió amenazas contra Altman y otros líderes de empresas tecnológicas.

Entre las pruebas recopiladas, las autoridades atribuyeron a Moreno-Gama la siguiente cita: “Si voy a defender que otros maten y cometan delitos, debo predicar con el ejemplo y demostrar que soy absolutamente sincero en mi mensaje”.

El FBI precisó que, además de los cargos estatales, Moreno-Gama enfrentará en tribunales federales la acusación de posesión de un arma de fuego no registrada y daño a la propiedad mediante explosivos, por los cuales cada cargo podría sumar 10 y veinte años de prisión, respectivamente.

Durante la mañana del lunes, agentes federales registraron el domicilio de Moreno-Gama en los suburbios de Houston y permanecieron en la vivienda varias horas antes de retirarse.

Reacciones de la sociedad civil y antecedentes de violencia en torno a OpenAI

Diversas organizaciones críticas ante los riesgos sociales de la inteligencia artificial condenaron el ataque. El presidente y director ejecutivo del Future of Life Institute, Anthony Aguirre, emitió el viernes un comunicado en el que expresó: “La violencia y la intimidación de cualquier tipo no tienen cabida en la discusión sobre el futuro de la inteligencia artificial”.

El movimiento global de expertos en IA PauseAI aclaró en un comunicado que el acusado no forma parte de la organización, aunque se había unido a su foro en la plataforma social Discord hace aproximadamente dos años, donde publicó treinta y cuatro mensajes, ninguno de los cuales contenía incitaciones explícitas a la violencia; solo uno fue considerado “ambiguo” por el grupo. Discord confirmó el lunes la expulsión de Moreno-Gama de la plataforma por conductas externas.

ABC7 News reportó además que, en un hecho separado, la policía de San Francisco detuvo a dos personas acusadas de disparar contra la casa de Altman el domingo por la mañana, pocos días después del ataque con cóctel molotov.