Estados Unidos

El precio de la carne de res sube y podría aumentar hasta 18% en 2026

La escalada de valores en productos cárnicos impactó el bolsillo de los hogares estadounidenses, mientras las autoridades proyectan una tendencia alcista que coincide con descensos en la oferta de ganado y aumentos de costos de insumos energeticos

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Carne picada en carnicería
El precio de los alimentos básicos en Estados Unidos marca una nueva tendencia alcista con impacto nacional (Reuters)

La escalada de precios de la carne vacuna en Estados Unidos está afectando directamente la capacidad de compra de los consumidores, según advirtió el último seguimiento realizado por CBS News, la cadena de noticias estadounidense.

Los precios de la carne molida, uno de los cortes más populares y habituales en la dieta local, alcanzaron en marzo los USD 6,70 por libra (USD 14,76 por kilogramo), una cifra que representa un aumento del 16% respecto al año anterior, mientras que el costo de los bifes llegó a USD 12,73 por libra (USD 28,08 por kilogramo), un incremento proporcional al de la carne molida.

Estas subas se producen en un momento en el que, a diferencia de productos como los huevos cuyas cotizaciones disminuyeron, la carne vacuna consolida su encarecimiento y los pronósticos oficiales anticipan que esta tendencia persistirá.

El precio actual duplica el registrado en 2021, cuando la carne molida se pagaba USD 3,96 por libra (USD 8,72 por kilogramo), y casi se cuadruplica frente a los valores promedios de hace una década (USD 3,75), según los datos del Banco de la Reserva Federal de St. Louis citados por CBS News.

Esta comparación aporta perspectiva sobre la velocidad del fenómeno inflacionario en este bien que, a pesar de su encarecimiento sostenido, mantiene una demanda sólida en el mercado interno debido al rol central de la carne vacuna en la alimentación estadounidense y la preferencia del consumidor, que reduce otros gastos pero prioriza su consumo de carne.

Primer plano de un montículo de carne molida roja cruda sobre papel de estraza en una bandeja metálica; fondo borroso de una carnicería o tienda de comestibles
El producto más consumido en los hogares estadounidenses encabeza la lista de aumentos (AP)

El Departamento de Agricultura prevé alzas de hasta 18% en 2026

La presión sobre los precios de la carne vacuna no muestra señales de alivio inmediato. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, proyecta que los valores de la carne incrementarán más del 10% en 2026, llegando incluso a un 18% de aumento, conforme al promedio nacional anticipado en su último informe.

Esta previsión se da en un contexto de inflación más amplia, con el índice de Precios al Consumidor informando una suba general del 3,3% interanual en marzo, casi un punto porcentual por encima del registro anterior, según señala CBS News.

El conflicto en Medio Oriente, en particular la escalada de tensiones regionales con la participación de Irán, generó un encarecimiento de insumos esenciales como gas y combustible para calefacción, situación que impacta en la cadena alimenticia.

El economista alimentario David Ortega, de la Universidad Estatal de Michigan, explicó a CBS News que los aumentos en el gasoil encarecen cada eslabón del proceso, desde la operación de maquinaria agropecuaria hasta el transporte del producto terminado. Ortega advirtió: “Los precios más altos del diésel van a impactar los costos a lo largo de toda la cadena agrolimentaria, desde el uso de cosechadoras hasta el envío de carne ya procesada a los comercios”.

Mientras tanto, el monitoreo interno de precios realizado por CBS News indica que el costo de los alimentos en general en el país subió casi 20% desde enero de 2022.

Vista de un empleado colocando pollo crudo en una bandeja de un mostrador refrigerado, con otros paquetes de carne y etiquetas de "chicken feet" visibles
Las proyecciones oficiales anticipan el mayor ajuste anual en el valor de la carne en la última década (Reuters)

El descenso en la cantidad de ganado impulsa la escasez

El encarecimiento de la carne vacuna no solo responde a factores macroeconómicos internacionales, sino principalmente a un descenso sostenido en los rodeos bovinos de Estados Unidos.

El USDA, constató que la cantidad de vacas destinadas a la producción de carne cayó en enero a menos de 28 millones, una reducción del 1% respecto al año anterior y el nivel más bajo desde la década de 1960, de acuerdo con el organismo. Esta cifra responde a la sequía que afecta especialmente al oeste del país, donde se concentran las regiones productoras más relevantes.

Ese fenómeno climático agravó el costo de mantenimiento del ganado en 2022; la falta de pasturas obligó a los productores a alimentar al ganado con insumos más caros y, en muchos casos, a reducir los rodeos. Además, la invasión rusa a Ucrania en el mismo periodo elevó aún más los precios del forraje, aumentando la presión sobre los márgenes de la producción bovina, según detalló Ortega a CBS News.

Esa combinación de factores llevó a muchos productores a vender animales antes de lo previsto y limitó la capacidad de continuar aumentando la oferta cárnica. Ortega especificó: “Resultó más costoso mantener el ganado, por lo que muchos productores vendieron una cantidad significativa de animales, lo que recortó los rodeos y dificultó la expansión futura de la oferta”.

Tres cabezas de ganado, dos negras y una marrón, comen maíz de un comedero. Hay un silo metálico gris de fondo bajo un cielo azul claro
La reducción en los rodeos ganaderos limita la oferta y presiona sobre los mercados minoristas (Reuters)

La demanda interna se sostiene frente al aumento de precios

A pesar de estos incrementos, el informe elaborado por la consultora internacional NielsenIQ y compartido con CBS News indica que el ritmo de ventas de carne vacuna medido por unidades solo descendió 4% interanual hasta finales de marzo, mientras que las ventas en términos monetarios aumentaron 8%.

De acuerdo con Andrew Coppin, director ejecutivo de la firma tecnológica Ranchbot, especializada en el monitoreo de agua para ranchos ganaderos, el consumo de carne vacuna no disminuyó de manera relevante: la carne roja incluso ganó terreno frente a la de cerdo y pollo a pesar de la presión de precios, porque los consumidores estadounidenses tienden a mantener su patrón de alimentación priorizando la carne vacuna.

Dos hombres se inclinan sobre una vitrina refrigerada llena de cortes frescos de carne de res y hamburguesas. Hay una balanza en el mostrador detrás de ellos
El consumo doméstico de carne mantiene niveles elevados, incluso ante el encarecimiento progresivo del producto (AP)

Los productores buscan rehabilitar los rodeos con retención de hembras

En el mediano plazo, los analistas identifican algunos indicios de estabilización en el horizonte. David Ortega resaltó, con base en cifras del USDA citadas por CBS News, que los ganaderos comenzaron a faenar menos ganado y a incrementar el número de vacas de cría, señalando una prioridad en la recuperación de los rodeos para aumentar la oferta futura.

Ortega explicó: “Estos precios altos son la señal que lleva a los productores a reconstruir los rodeos y expandir la oferta. Debido a estos precios altos, es posible que en los próximos meses o años observemos una mayor oferta que ayude a moderar los valores actuales”.

De acuerdo con CBS News, la dinámica actual de precios de la carne vacuna estadounidense está profundamente vinculada a la menor disponibilidad de ganado y a la resiliencia del consumo local, pese al contexto inflacionario y a las tensiones internacionales en la cadena de suministros.

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